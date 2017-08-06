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Стадион: Ду Бонфим
0:0
Первый тайм: 4'
Состав команд
21
Пинту
Нуну
24
Joao
Amaral
11
Кошта
Жоау
36
Edinho
VI
18
Jhonatan
22
Koffi
Kouao
77
Арсенио
90
Alfa
Semedo
17
Фати
Энса
Витория Сетубал 4-1-4-1
- Основной состав
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 7 Арнольд Иссоко Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 3 Венансиу Фредерику Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 6 Подставски Томаш Полузащитник
- 24 Joao Amaral Полузащитник
- 10 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 28 Виллиан да Силва Полузащитник
- 36 Edinho VI Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перрейра Криштиану Защитник
- 14 Pedro Pinto Защитник
- 8 Нене Бонилья Полузащитник
- 23 Кошта Вашку Нападающий
- 9 Пасьенса Гонсало Нападающий
- 27 Andre Pedrosa
- 17 Rafinha VII
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Jhonatan Вратарь
- 22 Koffi Kouao Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 90 Alfa Semedo Полузащитник
- 23 Rafael Costa II Полузащитник
- 17 Фати Энса Нападающий
- 29 Боатенг Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Victor Braga Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 28 Elsinho Защитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 88 Кадис Хондер Нападающий
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- 33 Joao Sousa II
- Главный тренер: Машаду Мануэль
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела КЛ
- 26.07.2017 Витория Сетубал 2:3 Эшторил ТМК
- 22.07.2017 Витория Сетубал 0:0 Шеффилд Уэнсдей ТМК
- 21.07.2017 Бетис 1:0 Витория Сетубал ТМК
- 17.07.2017 Витория Сетубал 2:0 Бетис-2 ТМК
- 15.07.2017 Лузитану Вилдемойньос 1:4 Витория Сетубал ТМК
- 20.05.2017 Насьонал Мадейра 1:2 Витория Сетубал ПЛ
- 15.05.2017 Витория Сетубал 0:1 Боавишта ПЛ
- 07.05.2017 Тондела 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 28.04.2017 Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.04.2017 Эшторил 3:0 Витория Сетубал ПЛ
- 14.04.2017 Витория Сетубал 0:3 Спортинг Л ПЛ
- 09.04.2017 Риу Аве 0:0 Витория Сетубал ПЛ
- 02.04.2017 Витория Сетубал 2:0 Морейренсе ПЛ
- 19.03.2017 Порту 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 11.03.2017 Витория Сетубал 1:2 Фейренсе ПЛ
- 05.03.2017 Маритиму 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 26.02.2017 Витория Сетубал 1:1 Брага ПЛ
- 19.02.2017 Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 11.02.2017 Витория Сетубал 0:0 Шавиш ПЛ
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 25.07.2017 Морейренсе 2:0 Униан Мадейра ТМК
- 15.07.2017 Пенафьел 0:1 Морейренсе ТМК
- 12.07.2017 Шавиш 1:1 Морейренсе ТМК
- 08.07.2017 Варзим 0:3 Морейренсе ТМК
- 05.07.2017 Жил Висенте 0:0 Морейренсе ТМК
- 21.05.2017 Морейренсе 3:1 Порту ПЛ
- 12.05.2017 Белененсеш 1:1 Морейренсе ПЛ
- 05.05.2017 Морейренсе 2:1 Брага ПЛ
- 30.04.2017 Арока 2:2 Морейренсе ПЛ
- 24.04.2017 Морейренсе 0:0 Шавиш ПЛ
- 17.04.2017 Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе ПЛ
- 09.04.2017 Морейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 02.04.2017 Витория Сетубал 2:0 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2017 Морейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 12.03.2017 Риу Аве 3:2 Морейренсе ПЛ
- 03.03.2017 Морейренсе 0:0 Боавишта ПЛ
- 24.02.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2017 Морейренсе 1:1 Эшторил ПЛ
- 12.02.2017 Морейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
- 02.04.2017 Витория Сетубал 2:0 Морейренсе Примейра-лига
- 06.11.2016 Морейренсе 1:2 Витория Сетубал Примейра-лига
- 06.03.2016 Витория Сетубал 0:1 Морейренсе Примейра-лига
- 25.10.2015 Морейренсе 0:2 Витория Сетубал Примейра-лига
- 21.10.2015 Морейренсе 1:0 Витория Сетубал Кубок лиги
- 10.05.2015 Морейренсе 3:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 04.01.2015 Витория Сетубал 2:1 Морейренсе Примейра-лига
- 11.05.2013 Морейренсе 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 13.01.2013 Витория Сетубал 5:0 Морейренсе Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шавиш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брага
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Порту
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эшторил
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Маритиму
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фейренсе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тондела
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Боавишта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Авиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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