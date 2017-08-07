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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
2:1
Конец матча
0:1
22' ГолРошинья Кошта
24' Желтая карточкаТабата Бруно
1:1
54' ГолРубен Мигель
70' Желтая карточкаТаар Аймен
2:1
85' ГолТабата Бруно
|
22'
0:1
24'
54'
1:1
70'
85'
2:1
Состав команд
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
23
Энрике
Нуну
90
Бруну
Витор
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 5 Пессоа Рикарду Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 15 Агбеньену Лумор Защитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 8 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 45 Инасио Карнейро Защитник
- 70 Эзе Чидера Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 6 Рьюки Тео Полузащитник
- 19 Манафа Вилсон Полузащитник
- Главный тренер: Оливейра Витор
Боавишта 4-3-3
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 90 Бруну Витор Защитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 7 Ренату Сантуш Нападающий
- 29 Леонардо Руиз Нападающий
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шпигель Рафаэль Вратарь
- 20 Эду Машаду Защитник
- 3 Рафаэл Бранко Защитник
- 21 Таар Аймен Полузащитник
- 17 Карраса Моура Полузащитник
- 11 Рикардо Кларк II Нападающий
- 8 Нжие Юсуфа Нападающий
- Главный тренер: Леал Мигель
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 27.07.2017 Портимоненсе 1:5 Порту ТМК
- 22.07.2017 Портимоненсе 3:2 Фаренсе ТМК
- 22.07.2017 Портимоненсе 1:2 Лулетану ТМК
- 19.07.2017 Портимоненсе 0:1 Шеффилд Уэнсдей ТМК
- 16.07.2017 Варзим 1:2 Портимоненсе ТМК
- 15.07.2017 Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 12.07.2017 Маритиму 4:1 Портимоненсе ТМК
- 21.05.2017 Санта-Клара 1:2 Портимоненсе ПВЛ
- 14.05.2017 Портимоненсе 3:2 Ольяненсе ПВЛ
- 07.05.2017 Фреамунде 1:2 Портимоненсе ПВЛ
- 29.04.2017 Портимоненсе 3:3 Лейшоэш ПВЛ
- 23.04.2017 Академику Визеу 1:0 Портимоненсе ПВЛ
- 19.04.2017 Портимоненсе 2:1 Авиш ПВЛ
- 15.04.2017 Брага-2 2:1 Портимоненсе ПВЛ
- 09.04.2017 Портимоненсе 1:2 Жил Висенте ПВЛ
- 02.04.2017 Визела 2:1 Портимоненсе ПВЛ
- 19.03.2017 Портимоненсе 0:1 Варзим ПВЛ
- 15.03.2017 Бенфика-2 2:3 Портимоненсе ПВЛ
- 11.03.2017 Портимоненсе 2:1 Фамаликан ПВЛ
- 05.03.2017 Порту-2 1:0 Портимоненсе ПВЛ
Боавишта (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 31.07.2017 Эшпинью 1:4 Боавишта ТМК
- 28.07.2017 Шавиш 1:0 Боавишта ТМК
- 22.07.2017 Боавишта 0:0 Агеда ТМК
- 21.07.2017 Боавишта 0:0 Тондела ТМК
- 18.07.2017 Фейренсе 1:2 Боавишта ТМК
- 15.07.2017 Насьонал Мадейра 0:1 Боавишта ТМК
- 20.05.2017 Боавишта 2:2 Бенфика ПЛ
- 15.05.2017 Витория Сетубал 0:1 Боавишта ПЛ
- 06.05.2017 Боавишта 2:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 29.04.2017 Боавишта 1:0 Тондела ПЛ
- 23.04.2017 Витория Гимарайнш 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.04.2017 Боавишта 0:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 08.04.2017 Спортинг Л 4:0 Боавишта ПЛ
- 01.04.2017 Боавишта 0:1 Риу Аве ПЛ
- 17.03.2017 Эшторил 0:0 Боавишта ПЛ
- 12.03.2017 Боавишта 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.03.2017 Морейренсе 0:0 Боавишта ПЛ
- 26.02.2017 Боавишта 0:1 Порту ПЛ
- 18.02.2017 Фейренсе 0:1 Боавишта ПЛ
- 12.02.2017 Боавишта 1:1 Брага ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Фейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Витория Сетубал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шавиш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порту
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эшторил
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Маритиму
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Боавишта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Авиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Боавишта производит замену. Мандьянг Идрисса уходит, и Рикардо Кларк II заменяет его
87'
Портимоненсе производит замену. Паулиньо Пауло уходит, и Денер Клементе заменяет его
87'
Портимоненсе производит замену. Табата Бруно уходит, и Эзе Чидера заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Табата Бруно.
76'
Боавишта производит замену. Матеуш Галиану уходит, и Нжие Юсуфа заменяет его
74'
Портимоненсе производит замену. Веллингтон Луис уходит, и Манафа Вилсон заменяет его
70'
Таар Аймен получает желтую карточку.
59'
Боавишта производит замену. Леонардо Руиз уходит, и Таар Аймен заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рубен Мигель.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
24'
Табата Бруно получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рошинья Кошта.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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