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Стадион:
Портимоненсе
2:1
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
22' Гол
Рошинья Кошта
24' Желтая карточка
Табата Бруно
1:1
54' Гол
Рубен Мигель
70' Желтая карточка
Таар Аймен
2:1
85' Гол
Табата Бруно
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Боавишта производит замену. Мандьянг Идрисса уходит, и Рикардо Кларк II заменяет его
87'
Портимоненсе производит замену. Паулиньо Пауло уходит, и Денер Клементе заменяет его
87'
Портимоненсе производит замену. Табата Бруно уходит, и Эзе Чидера заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Табата Бруно.
76'
Боавишта производит замену. Матеуш Галиану уходит, и Нжие Юсуфа заменяет его

74'
Портимоненсе производит замену. Веллингтон Луис уходит, и Манафа Вилсон заменяет его
Желтая карточка
70'
Таар Аймен получает желтую карточку.
59'
Боавишта производит замену. Леонардо Руиз уходит, и Таар Аймен заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рубен Мигель.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
24'
Табата Бруно получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рошинья Кошта.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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