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Стадион: Estadio do Maritimo
1:0
Конец матча
55' Желтая карточкаСантос Пабло
1:0
57' ГолБесса Эбер
88' Желтая карточкаПинту Рикарду
90' Желтая карточкаPedrinho V
90' Желтая карточкаВаленте Рикарду
|
55'
57'
1:0
79'
80'
88'
90'
90'
Состав команд
94
Шарлес
Силва
23
Бибито
14
Мартинш
Луиш
21
Гамбоа
Жоау
11
Бесса
Эбер
12
Кошта
Эдгар
29
Роша
Вашку
12
Pedrinho
V
Маритиму 4-3-3
- Основной состав
- 94 Шарлес Силва Вратарь
- 23 Бибито Защитник
- 4 Сантос Пабло Защитник
- 5 Зайнадин Джуниор Защитник
- 14 Мартинш Луиш Защитник
- 21 Гамбоа Жоау Полузащитник
- 6 Сен Эрдем Полузащитник
- 11 Бесса Эбер Полузащитник
- 12 Кошта Эдгар Нападающий
- 9 Пиньо Родриго Нападающий
- 33 Валенте Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Абедзаде Амир Вратарь
- 24 Диней Борхес Защитник
- 15 Клебер Жан Полузащитник
- 66 Пачеку Фабиу Полузащитник
- 25 Виланкулуш Жилду Нападающий
- 30 Пикети Нападающий
- 93 Эвертон Энрике Нападающий
- Главный тренер: Рамуш Даниэл
Пасуш де Феррейра 4-2-3-1
- Основной состав
- 86 Фелгейраш Мариу Вратарь
- 6 Бруно Араужо Защитник
- 2 Байшиньу Марку Защитник
- 19 Пинту Рикарду Защитник
- 30 Феррейра Филипе Защитник
- 8 Леау Андре Полузащитник
- 29 Роша Вашку Полузащитник
- 11 Diego Luiz Medeiros Полузащитник
- 12 Pedrinho V Полузащитник
- 50 Шавьер Антониу Полузащитник
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дефенди Рафаэл Вратарь
- 22 Виейра Мигел Защитник
- 27 Мабиль Авер Полузащитник
- 10 Андрезинью Филипе Полузащитник
- 88 Мартинс Жиан Полузащитник
- 7 Welthon Нападающий
- 28 Феллипе Луис Нападающий
- Главный тренер: Vasco Seabra
Предыдущие игры
Маритиму (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 03.08.2017 Маритиму 2:0 Ботев Пловдив ЛЕ
- 27.07.2017 Ботев Пловдив 0:0 Маритиму ЛЕ
- 22.07.2017 Маритиму 1:1 Лас-Пальмас ТМК
- 19.07.2017 Шавиш 1:0 Маритиму ТМК
- 18.07.2017 Маритиму 1:0 Арока ТМК
- 15.07.2017 Маритиму 2:0 Жил Висенте ТМК
- 14.07.2017 Маритиму 1:2 Брага ТМК
- 12.07.2017 Маритиму 4:1 Портимоненсе ТМК
- 20.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму ПЛ
- 14.05.2017 Маритиму 1:1 Эшторил ПЛ
- 06.05.2017 Маритиму 1:1 Порту ПЛ
- 30.04.2017 Фейренсе 2:1 Маритиму ПЛ
- 22.04.2017 Маритиму 3:0 Белененсеш ПЛ
- 14.04.2017 Бенфика 3:0 Маритиму ПЛ
- 10.04.2017 Маритиму 2:1 Шавиш ПЛ
- 02.04.2017 Брага 3:3 Маритиму ПЛ
- 19.03.2017 Маритиму 3:1 Арока ПЛ
- 12.03.2017 Боавишта 3:0 Маритиму ПЛ
- 05.03.2017 Маритиму 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 25.02.2017 Тондела 1:1 Маритиму ПЛ
Пасуш де Феррейра (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 30.07.2017 Арока 1:2 Пасуш де Феррейра КЛ
- 22.07.2017 Пасуш де Феррейра 3:1 Фейренсе ТМК
- 12.07.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Тондела ТМК
- 08.07.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Лейшоэш ТМК
- 04.07.2017 Пасуш де Феррейра 2:0 Санта-Клара ТМК
- 20.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму ПЛ
- 14.05.2017 Порту 4:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 06.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:1 Фейренсе ПЛ
- 30.04.2017 Белененсеш 1:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 23.04.2017 Пасуш де Феррейра 3:1 Брага ПЛ
- 14.04.2017 Боавишта 0:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 08.04.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Арока ПЛ
- 31.03.2017 Шавиш 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 18.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика ПЛ
- 13.03.2017 Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Тондела ПЛ
- 25.02.2017 Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 19.02.2017 Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 11.02.2017 Эшторил 2:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 03.02.2017 Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш ПЛ
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пасуш де Феррейра: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 20.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму Примейра-лига
- 15.01.2017 Маритиму 3:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 04.03.2016 Пасуш де Феррейра 2:2 Маритиму Примейра-лига
- 24.10.2015 Маритиму 0:2 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 08.03.2015 Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 05.10.2014 Пасуш де Феррейра 3:2 Маритиму Примейра-лига
- 02.03.2014 Пасуш де Феррейра 3:1 Маритиму Примейра-лига
- 28.09.2013 Маритиму 3:4 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 05.04.2013 Маритиму 1:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 30.12.2012 Пасуш де Феррейра 2:0 Маритиму Кубок лиги
- 28.11.2012 Пасуш де Феррейра 2:2 Маритиму Примейра-лига
- 12.05.2012 Маритиму 1:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 14.01.2012 Пасуш де Феррейра 1:1 Маритиму Примейра-лига
- 13.02.2011 Пасуш де Феррейра 1:0 Маритиму Примейра-лига
- 12.09.2010 Маритиму 1:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 15.03.2010 Пасуш де Феррейра 1:0 Маритиму Примейра-лига
- 25.10.2009 Маритиму 3:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 10.05.2009 Пасуш де Феррейра 2:1 Маритиму Примейра-лига
- 14.01.2009 Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра Кубок лиги
- 04.01.2009 Маритиму 4:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Маритиму
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Риу Аве
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Витория Сетубал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шавиш
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порту
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эшторил
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Боавишта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Авиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Маритиму производит замену. Кошта Эдгар уходит, и Диней Борхес заменяет его
90'
Валенте Рикарду получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Pedrinho получает желтую карточку.
88'
Пинту Рикарду получает желтую карточку.
80'
Маритиму производит замену. Бесса Эбер уходит, и Клебер Жан заменяет его
79'
Пакуш Феррейра производит замену. Морейра Бруну уходит, и Welthon заменяет его
70'
Пакуш Феррейра производит замену. Шавьер Антониу уходит, и Феллипе Луис заменяет его
65'
Маритиму производит замену. Пиньо Родриго уходит, и Эвертон Энрике заменяет его
62'
Пакуш Феррейра производит замену. Diego Medeiros уходит, и Мабиль Авер заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесса Эбер.
55'
Сантос Пабло получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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