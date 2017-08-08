  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Стадион:
Маритиму
1:0
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
55' Желтая карточка
Сантос Пабло
1:0
57' Гол
Бесса Эбер
88' Желтая карточка
Пинту Рикарду
90' Желтая карточка
Pedrinho V
90' Желтая карточка
Валенте Рикарду
90'+8
Второй тайм
90'
Маритиму производит замену. Кошта Эдгар уходит, и Диней Борхес заменяет его
Желтая карточка
90'
Валенте Рикарду получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Pedrinho получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Пинту Рикарду получает желтую карточку.
80'
Маритиму производит замену. Бесса Эбер уходит, и Клебер Жан заменяет его

79'
Пакуш Феррейра производит замену. Морейра Бруну уходит, и Welthon заменяет его
70'
Пакуш Феррейра производит замену. Шавьер Антониу уходит, и Феллипе Луис заменяет его
65'
Маритиму производит замену. Пиньо Родриго уходит, и Эвертон Энрике заменяет его
62'
Пакуш Феррейра производит замену. Diego Medeiros уходит, и Мабиль Авер заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесса Эбер.
Желтая карточка
55'
Сантос Пабло получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация