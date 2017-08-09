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Стадион: Марин Анастасовичи
1:0
Первый тайм: 28'
1:0
21' ГолИоницэ Александру II
|
21'
1:0
Состав команд
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 8 Поляк Матео Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 92 Кипирлиу Богдан Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- 17 Никоарэ Виорел Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 23 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 9 Robert Raducanu Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 44 Dino Spehar
- 22 Romario Kortzorg
- 17 Florin Rasdan
- 3 Cristian Albu
- 4 Toni Tipuric I
- Запасные игроки
- 84 Josip Zeba Защитник
- 10 Георге Василе Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 1 Virgil Andrei Draghia
- 14 Nicusor Fota
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.03.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 18.03.2017 Тыргу-Муреш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 04.03.2017 Поли Тимишоара 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.02.2017 Конкордия Кьяжна 1:3 Астра ПЛ
Последние игры между собой
Астра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Конкордия Кьяжна: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Астра
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Динамо Бухарест
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|Университатя Крайова
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Поли Тимишоара
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|13.
|Газ Метан M
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|14.
|Конкордия Кьяжна
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Первый тайм
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ионицэ Александру II.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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