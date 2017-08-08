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Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Конец матча
29' Желтая карточкаГаня Кристиан
56' Желтая карточкаИванович Петре
|
29'
56'
62'
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 4 Мариус Марсел Константин Защитник
- 16 Неделку Драгош Полузащитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 6 Бензар Ромарио Полузащитник
- 10 Херя Овидиу Нападающий
- 7 Коман Флоринел Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 27 Эрик III Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 2 Andrei Dumitras
- Главный тренер: Георге Хаджи
Волунтари
- Основной состав
- 27 Razvan Petrariu Вратарь
- 24 Мафтей Василе Защитник
- 20 Маринеску Лауренциу Полузащитник
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 30 Тудорие Александру Нападающий
- 23 Vlad Olteanu
- 18 Mihai Popescu
- 8 Daniel Novac
- 9 Mihai Vodut
- Запасные игроки
- 1 Гаврилаш Джордже Вратарь
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 96 Пыркэлабу Аделин Полузащитник
- 11 Mihai Capatana
- 21 Cezar Trandafirescu
- 26 Gabriel Deac
- 6 Sorin Madalin Tabacariu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 05.08.2017 Сепси Оск 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
Волунтари (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 24.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 30.04.2017 Пандурий 1:3 Волунтари Л1ГБ
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 Волунтари 2:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Волунтари: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Динамо Бухарест
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Астра
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|Университатя Крайова
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Поли Тимишоара
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|Конкордия Кьяжна
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Ювентус Бухарест
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Газ Метан M
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Cezar Trandafirescu заменяет его
81'
Волунтари производит замену. Попадюк Дору уходит, и Mihai Capatana заменяет его
79'
Вииторул Констанца производит замену. Коман Флоринел уходит, и Пурече Флориан заменяет его
79'
Вииторул Констанца производит замену. Кикэлдэу Александру уходит, и Младен Себастьян заменяет его
64'
Волунтари производит замену. Тудорие Александру уходит, и Gabriel Deac заменяет его
62'
Вииторул Констанца производит замену. Херя Овидиу уходит, и Эрик III заменяет его
56'
Иванович Петре получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Ганя Кристиан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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