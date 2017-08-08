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Стадион:
Вииторул Констанца
0:0
Конец матча
Волунтари
0'
29' Желтая карточка
Ганя Кристиан
56' Желтая карточка
Иванович Петре
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Cezar Trandafirescu заменяет его
81'
Волунтари производит замену. Попадюк Дору уходит, и Mihai Capatana заменяет его
79'
Вииторул Констанца производит замену. Коман Флоринел уходит, и Пурече Флориан заменяет его
79'
Вииторул Констанца производит замену. Кикэлдэу Александру уходит, и Младен Себастьян заменяет его
64'
Волунтари производит замену. Тудорие Александру уходит, и Gabriel Deac заменяет его

62'
Вииторул Констанца производит замену. Херя Овидиу уходит, и Эрик III заменяет его
Желтая карточка
56'
Иванович Петре получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
29'
Ганя Кристиан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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