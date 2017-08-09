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Стадион: Националь
0:1
Первый тайм: 10'
0:1
9' ГолПлатини Суареш
|
9'
0:1
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 6 Ларие Йонуц Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 44 Эначе Габриэль Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Catalin Golofca
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 23 Попеску Овидиу Защитник
- 20 Аким Влад Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 27 Греку Роберт Нападающий
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- 26 Daniel Benzar
- Главный тренер: Виорел Танасе
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 22 Алмейда Тьягу Защитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 19 Andrei Sin
- 77 Mendes Pedro III
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 20 Время Александру Защитник
- 94 Спатару Дану Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 6 Andu Moisi
- 18 Vlad Danale
- 3 Ionut Pantiru
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.07.2017 Стяуа 2:2 Виктория Пльзень ЛЧ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 04.03.2017 Стяуа 1:1 Тыргу-Муреш ПЛ
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест КЛ
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.05.2017 КСМ Студенцеск 3:0 Пандурий Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 24.04.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 20.03.2017 Пандурий 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 06.03.2017 Волунтари 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.03.2017 КСМ Студенцеск 2:3 Астра ПЛ
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
КСМ Студенцеск: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Астра
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Стяуа
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Динамо Бухарест
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Университатя Крайова
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|КСМ Студенцеск
|1:0
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Поли Тимишоара
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|10.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|Газ Метан M
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|13.
|Конкордия Кьяжна
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Первый тайм
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Платини Суареш.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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