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Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
0:0
Первый тайм: 12'
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 8 Кулио Хуан Полузащитник
- 14 Моутинью Тьерри Полузащитник
- 18 Бокила Лотетека Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 25 Tomislav Duka Вратарь
- 15 Нистор Дан Полузащитник
- 57 Bryan Nouvier Полузащитник
- 11 Вера Урко Нападающий
- 88 Yasin Hamed
- 31 Laurentiu Rus
- 24 Srdjan Luchin
- Главный тренер: Петреску Дан
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 7 Филип Стелиано Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 15 Антон Пол Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 24 Нашименту Филипе Полузащитник
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 28 Марич Лука Защитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 31 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 10 Альбин Хуан Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 19 Костаке Йонуц Нападающий
- Главный тренер: Контра Космин
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 28.03.2017 Поли Тимишоара 0:0 ЧФР Клуж К
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 17.02.2017 ЧФР Клуж 2:0 Тыргу-Муреш ПЛ
- 11.02.2017 Газ Метан M 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 Пандурий 0:2 Динамо Бухарест ПЛ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 21.11.2016 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.08.2016 ЧФР Клуж 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.05.2016 Динамо Бухарест 2:2 ЧФР Клуж Кубок
- 20.12.2015 ЧФР Клуж 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 14.10.2015 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Кубок лиги
- 14.09.2015 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 24.04.2015 Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 18.10.2014 ЧФР Клуж 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 06.05.2014 Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.11.2013 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 06.04.2013 ЧФР Клуж 0:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 28.11.2012 ЧФР Клуж 2:1 Динамо Бухарест Кубок Румынии
- 14.09.2012 Динамо Бухарест 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 14.07.2012 ЧФР Клуж 2:2 Динамо Бухарест Суперкубок
- 05.05.2012 Динамо Бухарест 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 05.11.2011 ЧФР Клуж 2:3 Динамо Бухарест Дивизион А
- 06.05.2011 Динамо Бухарест 1:2 ЧФР Клуж Дивизион А
- 07.11.2010 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|Стяуа
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Динамо Бухарест
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|Астра
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Университатя Крайова
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Поли Тимишоара
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|Сепси Оск
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|Газ Метан M
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Конкордия Кьяжна
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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