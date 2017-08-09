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Стадион: Илие Оана
0:0
Первый тайм: 33'
Состав команд
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 1 Relu Stoian Вратарь
- 20 Сесар Иван Полузащитник
- 10 Liviu Dorin Bajenaru
- 11 Madalin Cazan
- 9 Simon Mazarache
- 19 Marian Stoenac
- 89 George Calintaru
- 17 Dean Beta
- 5 Wallace VIII
- 6 Madalin Mihaescu
- 22 Iulian Carabela
- Запасные игроки
- 33 Минготе Педру Вратарь
- 2 Alexandru Zaharia
- 70 Stefan Catalin Tira
- 3 Florin Stefan
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 23 Ionut Neag
- 16 Alexandru Constanntin Benga
- Главный тренер: Daniel Oprita
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 9 Роман Михай V Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- Запасные игроки
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 84 Барте Александр Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 38 Alexandru Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 31.05.2017 Ювентус Бухарест 3:0 Металул Решица ЛI
- 28.05.2017 Брэила 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 23.05.2017 Ювентус Бухарест 5:1 Рапид Сучава ЛI
- 20.05.2017 Рымнику-Вылча 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 12.05.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Киндия Тырговиште ЛI
- 30.04.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Балотешть ЛI
- 26.04.2017 АСУ Политехника 2:1 Ювентус Бухарест ЛI
- 22.04.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Бэтрыня-Доамнэ ЛI
- 15.04.2017 Униря Тырлунджень 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 08.04.2017 Ювентус Бухарест 1:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 01.04.2017 Олимпия Сату-Маре 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 26.03.2017 Академика Клинчени 0:7 Ювентус Бухарест ЛI
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск ЛI
- 11.03.2017 Афумати 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 04.03.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Луцяфэрул ЛI
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Астра
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Динамо Бухарест
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Университатя Крайова
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Сепси Оск
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|8.
|Поли Тимишоара
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|Ювентус Бухарест
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|13.
|Газ Метан M
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|14.
|Конкордия Кьяжна
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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