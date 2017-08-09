- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: АФГ Арена
0:1
Перерыв
10' Желтая карточкаВиттвер Андреас
19' Желтая карточкаШнойвли Кристиан
0:1
41' ГолШмид Янник
|
10'
19'
41'
0:1
Состав команд
21
Омлин
Йонас
25
Шмид
Янник
15
Шульц
Марвин
13
Чон
Иль
Гван
30
Иттен
Седрик
Санкт-Галлен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 8 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Главный тренер: Контини Джорджо
Люцерн 4-4-1-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 25 Шмид Янник Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 13 Чон Иль Гван Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 33 Кнежевич Стефан Защитник
- 36 Фека Дрен Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Волен ТМК
- 01.07.2017 СВ Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 24.06.2017 Санкт-Галлен 2:3 Альтах ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон С
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер С
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен С
- 13.05.2017 Санкт-Галлен 2:0 Вадуц С
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун С
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен С
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен С
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
- 24.03.2017 Санкт-Галлен 3:1 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен С
Люцерн (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 01.07.2017 Люцерн 0:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 28.06.2017 Люцерн 3:3 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
- 28.05.2017 Люцерн 2:2 Вадуц С
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн С
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен С
- 09.04.2017 Вадуц 0:2 Люцерн С
- 05.04.2017 Сьон 0:0 Люцерн К
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига
- 22.05.2016 Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига
- 21.02.2016 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.11.2015 Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига
- 28.10.2015 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок
- 12.08.2015 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.04.2015 Люцерн 6:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 28.09.2014 Люцерн 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.08.2014 Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Суперлига
- 13.04.2014 Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 24.11.2013 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.09.2013 Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Суперлига
- 08.05.2013 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.02.2013 Санкт-Галлен 4:0 Люцерн Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:3 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Цюрих
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Базель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Сьон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Тун
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|8.
|Лугано
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 2
|2
|9.
|Лозанна
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|10.
|Грасcхоппер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шмид Янник.
19'
Шнойвли Кристиан получает желтую карточку.
10'
Виттвер Андреас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация