  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Санкт-Галлен
0:1
Перерыв
Люцерн
0'
10' Желтая карточка
Виттвер Андреас
19' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
0:1
41' Гол
Шмид Янник
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шмид Янник.
Желтая карточка
19'
Шнойвли Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Виттвер Андреас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация