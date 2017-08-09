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Стадион:
Лозанна
1:1
Перерыв
Лугано
0'
0:1
12' Гол
Бну-Марзук Юнес
1:1
17' Гол
Кололли Беньямин
44' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Саббатини Джонатан получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кололли Беньямин.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бну-Марзук Юнес.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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