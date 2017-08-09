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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
0:1
12' ГолБну-Марзук Юнес
1:1
17' ГолКололли Беньямин
44' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
|
12'
0:1
17'
1:1
Состав команд
30
Гетац
Николя
25
Делли
Марко
Лозанна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 25 Делли Марко Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Месба Джамель Защитник
- 15 Марин Леандро Защитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 11 Кампо Самуэле Полузащитник
- 86 Божинов Валери Нападающий
- 35 Diego Berchtold
- Главный тренер: Челестини Фабио
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 7 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 12 Шеппи Сильвано Защитник
- 6 Ковачич Доминик Защитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 21 Милосавлевич Радомир Нападающий
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Лозанна (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Лозанна 1:1 Брентфорд ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 01.07.2017 Лозанна 0:0 Ксамакс ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна С
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен С
- 29.04.2017 Лозанна 1:3 Вадуц С
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна С
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 19.03.2017 Вадуц 0:1 Лозанна С
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
Лугано (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 07.07.2017 Кьяссо 0:2 Лугано ТМК
- 04.07.2017 Локарно 0:4 Лугано ТМК
- 01.07.2017 Сементина 1:8 Лугано ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лугано 2:1 Вадуц С
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен С
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано С
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель С
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун С
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон С
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
- 25.03.2017 Сампдория 2:0 Лугано ТМК
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Лозанна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано Суперлига
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна Суперлига
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано Суперлига
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна Суперлига
- 16.05.2015 Лозанна 0:1 Лугано Челлендж Лига
- 12.04.2015 Лугано 2:1 Лозанна Челлендж Лига
- 28.09.2014 Лугано 2:1 Лозанна Челлендж Лига
- 19.07.2014 Лозанна 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 16.05.2011 Лозанна 3:1 Лугано Челлендж Лига
- 22.08.2010 Лугано 1:2 Лозанна Челлендж Лига
- 02.05.2010 Лугано 4:1 Лозанна Челлендж Лига
- 22.11.2009 Лугано 1:2 Лозанна Кубок
- 25.07.2009 Лозанна 0:5 Лугано Челлендж Лига
- 22.04.2009 Лозанна 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 26.10.2008 Лугано 1:0 Лозанна Челлендж Лига
- 17.02.2008 Лозанна 4:0 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:3 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Цюрих
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Базель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Сьон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Тун
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|8.
|Лугано
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 2
|2
|9.
|Лозанна
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|10.
|Грасcхоппер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Саббатини Джонатан получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кололли Беньямин.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бну-Марзук Юнес.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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