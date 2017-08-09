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Стадион: Стад де Суиз
0:1
12' ГолЛаупер Сандро
16' Желтая карточкаТосетти Маттео
20' Желтая карточкаГельми Рой
0:2
24' ГолГельми Рой
38' Желтая карточкаСаного Секу
0:3
43' ГолШпильман Марвин
|
12'
0:1
16'
20'
24'
0:2
38'
43'
0:3
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
14
Гельми
Рой
13
Рапп
Симоне
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 24 Адамс Касим Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 32 Алессандрини Элия Защитник
- 34 Суттер Никола Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 23 Пейретти Норман Нападающий
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 12.07.2017 Янг Бойз 2:2 Сток Сити КУ
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 30.06.2017 Янг Бойз 3:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 23.06.2017 Янг Бойз 0:1 Кринс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 1:0 Янг Бойз ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 17.05.2017 Вадуц 1:0 Янг Бойз С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
Тун (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2017 Тун 2:2 Кёниц ТМК
- 24.06.2017 Тун 1:0 Ксамакс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 2:1 Тун ТМК
- 23.06.2017 Тун 3:0 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Вадуц 1:3 Тун С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон С
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун С
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Тун: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига
- 25.05.2016 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 20.02.2016 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 27.09.2015 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2015 Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига
- 19.04.2015 Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
- 01.03.2015 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.11.2014 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.08.2014 Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига
- 15.05.2014 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 02.02.2014 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 08.12.2013 Тун 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 28.07.2013 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 01.06.2013 Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.04.2013 Янг Бойз 1:2 Тун Суперлига
- 15.01.2013 Тун 0:1 Янг Бойз Товарищеские матчи. Сборные
- 27.09.2012 Тун 2:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:3 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Цюрих
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Базель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Сьон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Тун
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|8.
|Лугано
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 2
|2
|9.
|Лозанна
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|10.
|Грасcхоппер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шпильман Марвин.
38'
Саного Секу получает желтую карточку.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гельми Рой.
20'
Гельми Рой получает желтую карточку.
16'
Тосетти Маттео получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаупер Сандро.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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