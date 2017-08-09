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Стадион:
Янг Бойз
0:3
Перерыв
Тун
0'
0:1
12' Гол
Лаупер Сандро
16' Желтая карточка
Тосетти Маттео
20' Желтая карточка
Гельми Рой
0:2
24' Гол
Гельми Рой
38' Желтая карточка
Саного Секу
0:3
43' Гол
Шпильман Марвин
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шпильман Марвин.
Желтая карточка
38'
Саного Секу получает желтую карточку.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гельми Рой.
Желтая карточка
20'
Гельми Рой получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Тосетти Маттео получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаупер Сандро.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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