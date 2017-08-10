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1:0
4' ГолFelipe Vizeu
2:0
10' ГолЖеуванио
3:0
42' ГолРибейро Эвертон
4:0
44' ГолВиллиан Арао
55' Желтая карточкаPara I
5:0
73' ГолVinicius Junior
77' Желтая карточкаJulian Fernandez II
|
4'
1:0
10'
2:0
42'
3:0
44'
4:0
55'
73'
5:0
Состав команд
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Alex Santana III Вратарь
- 30 Родолфо Гайото Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 25 Felipe Vizeu Нападающий
- 22 Ewerthon VI
- 21 Para I
- 6 Rene III
- 4 Juan Blanko II
- Запасные игроки
- 3 Rafael Vaz Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 26 Gustavo Cuellar Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Полузащитник
- 1 Thiago Xavier IV
- 29 Perez Martinez Lucas VII
- 20 Vinicius Junior
Палестино 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Dario Melo Вратарь
- 19 Sebastian Toro Защитник
- 8 Alan Arario Защитник
- 14 Michael Sandoval Полузащитник
- 11 Сереседа Роберто Полузащитник
- 26 Fabian Carmona Полузащитник
- 15 Rodrigo Tapia III
- 5 Julian Fernandez II
- 27 Diego Gutierrez I
- 22 Roberto Gutierrez II
- 6 Diego Torres I
- Запасные игроки
- 7 Diego Rosende Полузащитник
- 21 Ignacio Ayala
- 29 Angel Melo
- 30 Joaquin Romo
- 12 Matias Borquez
- 3 Sebastian Silva II
- 2 Luis Felipe Diaz
- Главный тренер: Nicolas Cordova
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Фламенго 2:1 Куритиба СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго СA
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Васко да Гама 0:1 Фламенго СA
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго СA
- 15.06.2017 Фламенго 2:0 Понте-Прета СA
- 11.06.2017 Аваи 1:1 Фламенго СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
Палестино (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.08.2017 Палестино 2:1 Курико Юнидо П
- 30.07.2017 Аудакс Итальяно 2:1 Палестино П
- 23.07.2017 Палестино 2:1 Унион Ла-Калера К
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 21.05.2017 Палестино 1:0 Эвертон Кильота П
- 14.05.2017 Депортес Темуко 1:0 Палестино П
- 11.05.2017 Атлетико Каракас 0:1 Палестино КС
- 06.05.2017 Палестино 1:1 О'Хиггинз П
- 01.05.2017 Коло-Коло 0:0 Палестино П
- 23.04.2017 Палестино 3:2 Кобресал П
- 16.04.2017 Унион Эспаньола 1:2 Палестино П
- 08.04.2017 Палестино 0:0 Универсидад Католика Сантьяго П
- 02.04.2017 Сантьяго Уондерерс 5:2 Палестино П
- 18.03.2017 Сан-Луис 2:2 Палестино П
- 11.03.2017 Палестино 0:2 Депортес Икике П
- 06.03.2017 Палестино 1:3 Универсидад де Чили П
- 02.03.2017 Палестино 0:1 Атлетико Каракас КС
- 25.02.2017 Антофагаста 1:1 Палестино П
- 18.02.2017 Палестино 0:2 Аудакс Итальяно П
- 11.02.2017 Уачипато 3:2 Палестино П
Последние игры между собой
1/16 финала
2 Индепендьенте Медельин
3 Расинг Авельянеда
- 2:3 ИНД-РАС
1 Универсидад Католика Кито
2 Флуминенсе
- 1:2 УНИ-ФЛУ
1 Сол де Америка
3 Понте-Прета
- 1:3 СОЛ-ПОН
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
78'
Палестино производит замену. Alan Arario уходит, и Angel Melo заменяет его
77'
Julian Fernandez получает желтую карточку.
75'
Фламенго производит замену. Рибейро Эвертон уходит, и Lucas заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Vinicius Junior.
72'
Фламенго производит замену. Кардосо Сильва Эвертон уходит, и Vinicius Junior заменяет его
56'
Фламенго производит замену. Жеуванио уходит, и Беррио Орландо заменяет его
55'
Пара получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виллиан Арао.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Эвертон.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жеуванио.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felipe Vizeu.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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