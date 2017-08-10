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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/16 финала
2017
Фламенго
5:0
Второй тайм: 89'
Палестино
0'
1:0
4' Гол
Felipe Vizeu
2:0
10' Гол
Жеуванио
3:0
42' Гол
Рибейро Эвертон
4:0
44' Гол
Виллиан Арао
55' Желтая карточка
Para I
5:0
73' Гол
Vinicius Junior
77' Желтая карточка
Julian Fernandez II
89'
Второй тайм
78'
Палестино производит замену. Alan Arario уходит, и Angel Melo заменяет его
Желтая карточка
77'
Julian Fernandez получает желтую карточку.
75'
Фламенго производит замену. Рибейро Эвертон уходит, и Lucas заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Vinicius Junior.
72'
Фламенго производит замену. Кардосо Сильва Эвертон уходит, и Vinicius Junior заменяет его
56'
Фламенго производит замену. Жеуванио уходит, и Беррио Орландо заменяет его
Желтая карточка
55'
Пара получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виллиан Арао.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Эвертон.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жеуванио.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felipe Vizeu.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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