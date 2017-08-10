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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/8 финала
Палмейрас
1:0
Второй тайм: 84'
Барселона Гуаякиль
0'
45' Желтая карточка
Erick Castillo
1:0
51' Гол
Мойсес Лима
72' Желтая карточка
Ойола Матиас
80' Желтая карточка
Эду Драсена
84'
Второй тайм
Желтая карточка
80'
Эду Драсена получает желтую карточку.
78'
Барселона Гуаякиль производит замену. Минда Освальдо уходит, и Кастильо Сегундо заменяет его
77'
Палмейрас производит замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит, и Герра Алехандро заменяет его
Желтая карточка
72'
Ойола Матиас получает желтую карточку.
69'
Барселона Гуаякиль производит замену. Пинеда Марио уходит, и Tito Johan Valencia заменяет его
58'
Барселона Гуаякиль производит замену. Дамиан Родриго Диаз уходит, и Erick Castillo заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсес Лима.
46'
Палмейрас производит замену. Roger уходит, и Мойсес Лима заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Erick Castillo получает желтую карточку.
39'
Палмейрас производит замену. Мина Йерри уходит, и Эду Драсена заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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