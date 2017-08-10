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1:0
Второй тайм: 84'
45' Желтая карточкаErick Castillo
1:0
51' ГолМойсес Лима
72' Желтая карточкаОйола Матиас
80' Желтая карточкаЭду Драсена
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45'
46'
51'
1:0
72'
80'
Состав команд
Палмейрас
- Основной состав
- 14 Жаилсон Марселино Вратарь
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 26 Мина Йерри Защитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 27 Keno Полузащитник
- 21 Тьяго Сантос Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 23 Roger I
- 7 Dudu X
- 13 Luan IV
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 18 Герра Алехандро Полузащитник
- 3 Эду Драсена
- 2 Jean III
- 11 Jose da Silva Junior Ze Roberto II
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Барселона Гуаякиль
- Основной состав
- 1 Бангера Максимо Вратарь
- 30 Веласко Педро Защитник
- 2 Пинеда Марио Защитник
- 19 Аймар Дарио Защитник
- 18 Ойола Матиас Полузащитник
- 6 Минда Освальдо Полузащитник
- 9 Jonatan Alvez
- 13 Ely Esterilla
- 3 Xavier Arreaga
- 10 Дамиан Родриго Диаз
- 21 Jose Ayovi
- Запасные игроки
- 14 Кастильо Сегундо Полузащитник
- 16 Erick Castillo Полузащитник
- 26 Нахуэльпан Ариэль Нападающий
- 7 Tito Johan Valencia
- 8 Richard Calderon
- 22 Damian Lanza
- 15 Washington Vera
- Главный тренер: Luis Soler
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 30.07.2017 Палмейрас 2:0 Аваи СA
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 23.07.2017 Спорт Ресифи 0:2 Палмейрас СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Палмейрас 0:2 Коринтианс СA
- 09.07.2017 Крузейро 3:1 Палмейрас СA
- 06.07.2017 Барселона Гуаякиль 1:0 Палмейрас КЛ
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио СA
- 29.06.2017 Палмейрас 3:3 Крузейро К
- 25.06.2017 Понте-Прета 1:2 Палмейрас СA
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 18.06.2017 Баия 2:4 Палмейрас СA
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас СA
- 10.06.2017 Палмейрас 3:1 Флуминенсе СA
- 08.06.2017 Куритиба 1:0 Палмейрас СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Интернасьональ 2:1 Палмейрас К
Барселона Гуаякиль (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 05.08.2017 Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито СA
- 30.07.2017 Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль СA
- 22.07.2017 Барселона Гуаякиль 2:0 Фуэрса Амарилья СA
- 16.07.2017 Макара 1:0 Барселона Гуаякиль СA
- 10.07.2017 Барселона Гуаякиль 1:0 Депортиво Куэнка СA
- 06.07.2017 Барселона Гуаякиль 1:0 Палмейрас КЛ
- 02.07.2017 Макара 2:1 Барселона Гуаякиль СA
- 29.06.2017 Барселона Гуаякиль 2:1 Эмелек СA
- 26.06.2017 Барселона Гуаякиль 1:2 Дельфин СA
- 22.06.2017 ЛДУ Кито 1:1 Барселона Гуаякиль СA
- 17.06.2017 Эль Насьональ 1:3 Барселона Гуаякиль СA
- 10.06.2017 Барселона Гуаякиль 4:1 Клан Ювениль СA
- 03.06.2017 Ривер Плейт 0:0 Барселона Гуаякиль СA
- 26.05.2017 Атлетико Насьональ 3:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 21.05.2017 Универсидад Католика Кито 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 19.05.2017 Барселона Гуаякиль 0:3 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 15.05.2017 Барселона Гуаякиль 2:1 Индепендьенте дель Валле СA
- 11.05.2017 Барселона Гуаякиль 3:1 ЛДУ Кито СA
- 03.05.2017 Ботафого 0:2 Барселона Гуаякиль КЛ
- 29.04.2017 Фуэрса Амарилья 0:3 Барселона Гуаякиль СA
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона Гуаякиль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.07.2017 Барселона Гуаякиль 1:0 Палмейрас Кубок Либертадорес
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
80'
Эду Драсена получает желтую карточку.
78'
Барселона Гуаякиль производит замену. Минда Освальдо уходит, и Кастильо Сегундо заменяет его
77'
Палмейрас производит замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит, и Герра Алехандро заменяет его
72'
Ойола Матиас получает желтую карточку.
69'
Барселона Гуаякиль производит замену. Пинеда Марио уходит, и Tito Johan Valencia заменяет его
58'
Барселона Гуаякиль производит замену. Дамиан Родриго Диаз уходит, и Erick Castillo заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсес Лима.
46'
Палмейрас производит замену. Roger уходит, и Мойсес Лима заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Erick Castillo получает желтую карточку.
39'
Палмейрас производит замену. Мина Йерри уходит, и Эду Драсена заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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