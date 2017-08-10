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0:0
Второй тайм: 87'
19' Желтая карточкаСауседо Фернандо
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19'
Состав команд
Атлетико Минейро
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 5 Pereira Karioka III Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 6 Fabio Santos IV
- 30 Gabriel Paulista XVI
- 3 Leo Silva I
- 27 Luan III
- 9 Fred II
- Запасные игроки
- 22 Gleison Защитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 7 Robson de Souza I
- 12 Giovanni III
- Главный тренер: Кульпи Левир
Вильстерман
- Основной состав
- 1 Raul Olivares Вратарь
- 22 Сентено Эдвард Защитник
- 4 Апонте Хуан Защитник
- 15 Мачадо Кристиан Полузащитник
- 23 Сауседо Фернандо Полузащитник
- 19 Альварес Гилберт Нападающий
- 28 Моралес Омар Нападающий
- 7 Marcelo Bergese
- 2 Alex Silva I
- 10 Campos Sérgio III
- 14 Jorge Antonio Ortiz
- Запасные игроки
- 12 Арансибия Алекс Вратарь
- 30 Кардосо Руди Полузащитник
- 18 Педриель Рикардо Нападающий
- 8 Carlinhos IV
- 9 Cristian Chavez II
- 27 Enrique David Diaz Velazquez
- 13 Daniel Mancilla
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 18.06.2017 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Аваи СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Атлетико Минейро 2:0 Парана К
Вильстерман (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 05.08.2017 Вильстерман 3:0 Гуабира П
- 30.07.2017 Университарио Сукре 2:4 Вильстерман П
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро КЛ
- 30.06.2017 Вильстерман 1:3 Петролеро Якуиба П
- 25.06.2017 Сан-Хосе Оруро 0:0 Вильстерман П
- 18.06.2017 Вильстерман 5:1 Ориенте Петролеро П
- 16.06.2017 Вильстерман 1:1 Стронгест П
- 11.06.2017 Боливар 2:0 Вильстерман П
- 28.05.2017 Университарио Сукре 1:0 Вильстерман П
- 25.05.2017 Пеньяроль 2:0 Вильстерман КЛ
- 21.05.2017 Гуабира 0:0 Вильстерман П
- 15.05.2017 Вильстерман 3:1 Блуминг П
- 06.05.2017 Спорт Бойз Варнес 3:1 Вильстерман П
- 04.05.2017 Вильстерман 3:2 Палмейрас КЛ
- 30.04.2017 Вильстерман 3:2 Насьональ Потоси П
- 26.04.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Вильстерман КЛ
- 22.04.2017 Реал Потоси 4:0 Вильстерман П
- 20.04.2017 Вильстерман 1:0 Боливар П
- 16.04.2017 Петролеро Якуиба 2:0 Вильстерман П
- 12.04.2017 Вильстерман 2:1 Атлетико Тукуман КЛ
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вильстерман: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
80'
Атлетико Минейро производит замену. Элиас Мендес Триндаде уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
76'
Вильстерман производит замену. Альварес Гилберт уходит, и Педриель Рикардо заменяет его
63'
Вильстерман производит замену. Marcelo Bergese уходит, и Кристиан Чавес заменяет его
62'
Атлетико Минейро производит замену. Luan уходит, и Робиньо заменяет его
46'
Вильстерман производит замену. Моралес Омар уходит, и Кардосо Руди заменяет его
46'
Атлетико Минейро производит замену. Варкен Адилсон уходит, и Валдивия Вандерсон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
19'
Сауседо Фернандо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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