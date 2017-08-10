  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/8 финала
Атлетико Минейро
0:0
Второй тайм: 87'
Вильстерман
0'
19' Желтая карточка
Сауседо Фернандо
87'
Второй тайм
80'
Атлетико Минейро производит замену. Элиас Мендес Триндаде уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
76'
Вильстерман производит замену. Альварес Гилберт уходит, и Педриель Рикардо заменяет его
63'
Вильстерман производит замену. Marcelo Bergese уходит, и Кристиан Чавес заменяет его
62'
Атлетико Минейро производит замену. Luan уходит, и Робиньо заменяет его
46'
Вильстерман производит замену. Моралес Омар уходит, и Кардосо Руди заменяет его
46'
Атлетико Минейро производит замену. Варкен Адилсон уходит, и Валдивия Вандерсон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
19'
Сауседо Фернандо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация