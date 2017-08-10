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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
Состав команд
13
Неф
Алайн
22
Рюэгг
Кевин
29
Сарр
Сангоне
33
Леняни
Эрмир
34
Ндойе
Бирама
70
Кунья
Матеус
Цюрих 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 68 Родригес Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 41 Восер Кай Защитник
- 19 Мауш Яссин Полузащитник
- 3 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 21 Чавушевич Дженгис Нападающий
- Главный тренер: Ульрих Форте
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 11 Констант Кевин Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 94 Адриан Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 4 Лурати Иван Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 66 Адао Жоаким Полузащитник
- 28 Милосавлевич Никола Полузащитник
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 22 Аквафреска Роберт Нападающий
- Главный тренер: Трамедзани Паоло
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 19.07.2017 Цюрих 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 16.07.2017 Цюрих 6:1 Гёзтепе ТМК
- 09.07.2017 Зандхаузен 2:1 Цюрих ТМК
- 04.07.2017 Страсбург 1:1 Цюрих ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 24.06.2017 Рути 0:5 Цюрих ТМК
- 03.06.2017 Цюрих 3:0 Волен ЧЛ
- 27.05.2017 Шаффхаузен 0:4 Цюрих ЧЛ
- 20.05.2017 Цюрих 0:2 Виль ЧЛ
- 17.05.2017 Цюрих 1:1 Серветт ЧЛ
- 13.05.2017 Винтертур 0:3 Цюрих ЧЛ
- 08.05.2017 Цюрих 5:1 Лё-Мон ЧЛ
- 04.05.2017 Арау 3:1 Цюрих ЧЛ
- 30.04.2017 Кьяссо 1:2 Цюрих ЧЛ
- 24.04.2017 Ксамакс 1:1 Цюрих ЧЛ
- 17.04.2017 Цюрих 3:2 Арау ЧЛ
- 10.04.2017 Лё-Мон 2:5 Цюрих ЧЛ
Сьон (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 02.08.2017 Сьон 1:1 Судува ЛЕ
- 27.07.2017 Судува 3:0 Сьон ЛЕ
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Сьон 0:2 Атлетик Б ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
- 01.07.2017 Серветт 0:1 Сьон ТМК
- 24.06.2017 Кьяссо 0:3 Сьон ТМК
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер С
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон С
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон К
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн С
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон С
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон С
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна С
- 15.04.2017 Вадуц 0:1 Сьон С
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 22.05.2016 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2016 Сьон 0:3 Цюрих Кубок
- 07.02.2016 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 05.12.2015 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 13.08.2015 Сьон 3:1 Цюрих Суперлига
- 28.04.2015 Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
- 07.04.2015 Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
- 15.03.2015 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 22.11.2014 Сьон 1:3 Цюрих Суперлига
- 14.09.2014 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 06.05.2014 Сьон 1:0 Цюрих Суперлига
- 01.02.2014 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 24.11.2013 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 21.07.2013 Сьон 0:0 Цюрих Суперлига
- 01.06.2013 Сьон 4:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2013 Цюрих 3:1 Сьон Суперлига
- 30.09.2012 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 26.08.2012 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 07.04.2012 Сьон 2:1 Цюрих Суперлига
- 03.03.2012 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Базель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Лугано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Сьон
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Тун
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|9.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|10.
|Лозанна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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