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Стадион: Санкт-Якоб Парк
0:0
Первый тайм: 12'
Состав команд
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
25
Риверос
Блас
33
Буа
Кевин
28
Petar
Pusic
21
Бауи
Набиль
20
Мунси
Ридж
Базель 3-5-2
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 5 Ланг Михаэль Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 25 Риверос Блас Полузащитник
- 33 Буа Кевин Нападающий
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 4 Омар Габер Защитник
- 29 Кутеса Дерек Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Нападающий
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Грасcхоппер 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 3 Антонов Неманья Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 21 Бауи Набиль Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 32 Фазлиу Валон Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- 19 Камбери Флориан Нападающий
- 29 Arijan Qollaku
- Главный тренер: Бернеггер Карлос
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2017 Базель 3:2 Атлетик Б ТМК
- 08.07.2017 Базель 2:0 Ксамакс ТМК
- 05.07.2017 Базель 0:0 Виль ТМК
- 30.06.2017 Базель 4:1 Розенхайм-1860 ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон К
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Базель 2:2 Вадуц С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 05.04.2017 Винтертур 1:3 Базель К
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Грасcхоппер 2:1 Сошо ТМК
- 08.07.2017 Грасcхоппер 1:4 Аустрия Люстенау ТМК
- 04.07.2017 Грасcхоппер 0:3 Шаффхаузен ТМК
- 30.06.2017 Рапперсвиль 0:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер С
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер С
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер С
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна С
- 06.05.2017 Вадуц 2:4 Грасcхоппер С
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен С
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 24.03.2017 Грасcхоппер 1:1 Шаффхаузен ТМК
Последние игры между собой
Базель: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Грасcхоппер: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель Суперлига
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель Суперлига
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.05.2016 Базель 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.02.2016 Грасcхоппер 0:4 Базель Суперлига
- 08.11.2015 Базель 2:3 Грасcхоппер Суперлига
- 25.07.2015 Грасcхоппер 2:3 Базель Суперлига
- 02.05.2015 Базель 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.02.2015 Грасcхоппер 2:4 Базель Суперлига
- 01.11.2014 Базель 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 13.09.2014 Грасcхоппер 3:1 Базель Суперлига
- 27.04.2014 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.02.2014 Грасcхоппер 1:1 Базель Суперлига
- 07.12.2013 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 21.07.2013 Грасcхоппер 1:1 Базель Суперлига
- 26.05.2013 Грасcхоппер 1:0 Базель Суперлига
- 20.05.2013 Базель 1:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 24.02.2013 Базель 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 18.11.2012 Базель 4:0 Грасcхоппер Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Базель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Лугано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Сьон
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Тун
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|9.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|10.
|Лозанна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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