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2:0
Перерыв
1:0
3' ГолBruno Silva II
2:0
6' ГолRodrigo Pimpao
7' Желтая карточкаMatheus Fernandes
|
3'
1:0
6'
2:0
Состав команд
Ботафого
- Основной состав
- 25 Роберто Фернандес Вратарь
- 10 Luis Richardo Защитник
- 16 Igor Rabello Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 6 Луис Виктор Защитник
- 24 Matheus Fernandes Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 19 Rodrigo I
- 11 Joao Paulo I
- 8 Bruno Silva II
- 9 Roger V
- Запасные игроки
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 7 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 18 Brenner Нападающий
- 30 Jefferson de Oliveira II
- 15 Gilson I
- 20 Guilherme dos Santos IX
Насьональ Монтевидео
- Основной состав
- 1 Конде Эстебан Нестор Вратарь
- 23 Полента Диего Защитник
- 4 Фусиле Хорхе Защитник
- 8 Арисменди Диего Полузащитник
- 22 Alfonso Espino Полузащитник
- 15 Альваро Гонсалес II Полузащитник
- 20 Виудес Табаре Нападающий
- 27 Агирре Родриго Нападающий
- 16 Sebastian Rodriguez
- 2 Agustin Rogel
- 30 Sebastian III
- Запасные игроки
- 12 Luis Mejia Вратарь
- 5 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 14 Gonzalo Porras
- 18 Felipe Carballo
- 11 Leandro Barcia
- 7 Kevin Ramirez
- 9 Hugo Silveira
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 29.07.2017 Ботафого 3:4 Сан-Паулу СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого СA
- 18.07.2017 Ботафого 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.07.2017 Флуминенсе 0:1 Ботафого СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 07.07.2017 Насьональ Монтевидео 0:1 Ботафого КЛ
- 02.07.2017 Коринтианс 1:0 Ботафого СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 27.06.2017 Ботафого 0:2 Аваи СA
- 22.06.2017 Ботафого 3:1 Васко да Гама СA
- 18.06.2017 Шапекоэнсе 0:2 Ботафого СA
- 15.06.2017 Витория 2:2 Ботафого СA
- 11.06.2017 Ботафого 2:2 Куритиба СA
- 08.06.2017 Сантос 1:0 Ботафого СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 01.06.2017 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого К
Насьональ Монтевидео (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 16.07.2017 Насьональ Монтевидео 1:0 Дефенсор Спортинг П
- 09.07.2017 Серро 0:2 Насьональ Монтевидео П
- 07.07.2017 Насьональ Монтевидео 0:1 Ботафого КЛ
- 02.07.2017 Суд Америка 0:3 Насьональ Монтевидео П
- 26.06.2017 Насьональ Монтевидео 3:1 Хувентуд Лас-Пьедрас П
- 17.06.2017 Расинг Монтевидео 1:3 Насьональ Монтевидео П
- 12.06.2017 Насьональ Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс П
- 03.06.2017 Данубио 1:2 Насьональ Монтевидео П
- 29.05.2017 Насьональ Монтевидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео П
- 24.05.2017 Насьональ Монтевидео 0:1 Ланус КЛ
- 17.05.2017 Депортиво Сулия 0:0 Насьональ Монтевидео КЛ
- 13.05.2017 Насьональ Монтевидео 4:3 Суд Америка П
- 06.05.2017 Дефенсор Спортинг 3:2 Насьональ Монтевидео П
- 01.05.2017 Насьональ Монтевидео 1:0 Рампла Хуниорс П
- 28.04.2017 Насьональ Монтевидео 3:0 Шапекоэнсе КЛ
- 23.04.2017 Феникс 0:1 Насьональ Монтевидео П
- 19.04.2017 Шапекоэнсе 1:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 15.04.2017 Серро 1:3 Насьональ Монтевидео П
- 10.04.2017 Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Уондерерс П
- 06.04.2017 Пеньяроль 1:1 Насьональ Монтевидео П
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Монтевидео: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 07.07.2017 Насьональ Монтевидео 0:1 Ботафого Кубок Либертадорес
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Насьональ Монтевидео производит замену. Альваро Гонсалес II уходит, и Hugo Silveira заменяет его
7'
Matheus Fernandes получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виана Пимпао.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бруно Силва.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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