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Ботафого
2:0
Перерыв
Насьональ Монтевидео
0'
1:0
3' Гол
Bruno Silva II
2:0
6' Гол
Rodrigo Pimpao
7' Желтая карточка
Matheus Fernandes
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Насьональ Монтевидео производит замену. Альваро Гонсалес II уходит, и Hugo Silveira заменяет его
Желтая карточка
7'
Matheus Fernandes получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Виана Пимпао.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бруно Силва.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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