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  5. 1/8 финала
Сантос
0:0
Первый тайм: 38'
Атлетико Паранаэнсе
0'
19' Желтая карточка
Guilherme XIV
38'
Первый тайм
Желтая карточка
19'
Гильерме получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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