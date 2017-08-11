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0:0
Первый тайм: 38'
19' Желтая карточкаGuilherme XIV
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19'
Состав команд
Сантос
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 3 Зе Карлос Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 25 Алисон II Полузащитник
- 5 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Полузащитник
- 18 Копете Джонатан Полузащитник
- 27 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- 28 Perez Martinez Lucas VI
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 6 Fabian Noguera Защитник
- 15 Гедес Даниэл Защитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 20 Jean Mota Полузащитник
- 11 Kayke Нападающий
- 26 Tiago Ribeiro I
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
- Основной состав
- 12 Вевертон Перейра Вратарь
- 13 Андре Пауло Защитник
- 4 Thiago Heleno Защитник
- 19 Фабрисио III Защитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 6 Sidcley Ferreira Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 23 Ribamar Нападающий
- 18 Guilherme XIV
- 2 Jonatan VII
- Запасные игроки
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 15 Ivaldo Защитник
- 14 Gustavo Cascardo Защитник
- 28 Douglas Coutinho Полузащитник
- 22 Bruno Moura
- 8 Pablo I
- 9 Honorato Ederson I
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 07.08.2017 Аваи 0:0 Сантос СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 31.07.2017 Гремио 1:1 Сантос СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Васко да Гама 0:0 Сантос СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 25.06.2017 Сантос 0:1 Спорт Ресифи СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 18.06.2017 Сантос 0:0 Понте-Прета СA
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас СA
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос СA
- 08.06.2017 Сантос 1:0 Ботафого СA
- 04.06.2017 Коринтианс 2:0 Сантос СA
- 28.05.2017 Сантос 0:1 Крузейро СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 04.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Аваи СA
- 01.08.2017 Васко да Гама 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио К
- 24.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Понте-Прета СA
- 21.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро СA
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.06.2017 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу СA
- 17.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос СA
- 07.06.2017 Флуминенсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.06.2017 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Санта-Круз К
Последние игры между собой
Сантос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос Кубок Либертадорес
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос Серия A
- 01.10.2016 Сантос 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 19.06.2016 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Серия A
- 06.12.2015 Сантос 5:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 16.08.2015 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сантос Серия A
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Первый тайм
19'
Гильерме получает желтую карточку.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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