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Долгопрудный
 
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Чертаново
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 30 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Долгопрудный - Чертаново, который состоится 11.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Долгопрудный - Чертаново
Долгопрудный
49.2% (29)
Ничья:
30.5% (18)
Чертаново
20.3% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Долгопрудный:
25.4% (15)
Ничья:
25.4% (15)
Долгопрудный:
18.6% (11)
Чертаново:
11.9% (7)
Чертаново:
5.1% (3)
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