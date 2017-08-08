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Долгопрудный (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 03.08.2017 Коломна 3:3 Долгопрудный ВДЗЗ
- 27.07.2017 Долгопрудный 0:3 Торпедо Владимир ВДЗЗ
- 23.07.2017 Долгопрудный 1:3 Арарат Москва К
- 19.07.2017 Луки-Энергия 0:1 Долгопрудный ВДЗЗ
- 26.06.2017 Долгопрудный 1:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 24.06.2017 Тосно 4:0 Долгопрудный ТМК
- 04.06.2017 Долгопрудный 5:1 Солярис ВДЗЗ
- 28.05.2017 Строгино 3:5 Долгопрудный ВДЗЗ
- 21.05.2017 Долгопрудный 2:2 ЦРФСО ВДЗЗ
- 14.05.2017 Коломна 0:2 Долгопрудный ВДЗЗ
- 07.05.2017 Долгопрудный 1:1 Спартак Кострома ВДЗЗ
- 30.04.2017 Волга Тверь 0:3 Долгопрудный ВДЗЗ
- 22.04.2017 Долгопрудный 2:0 Псков-747 ВДЗЗ
- 16.04.2017 Долгопрудный 1:1 Динамо СПб ВДЗЗ
- 09.04.2017 Динамо-2 Москва 2:3 Долгопрудный ВДЗЗ
- 03.04.2017 Долгопрудный 4:0 Торпедо Владимир ВДЗЗ
- 06.11.2016 Домодедово 0:1 Долгопрудный ВДЗЗ
- 30.10.2016 Долгопрудный 2:0 Текстильщик ВДЗЗ
- 23.10.2016 Знамя Труда 0:1 Долгопрудный ВДЗЗ
- 16.10.2016 Долгопрудный 3:1 Строгино ВДЗЗ
Чертаново (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 07.08.2017 Торпедо Москва 1:2 Чертаново К
- 03.08.2017 Чертаново 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 27.07.2017 ЦРФСО 1:2 Чертаново ВДЗЗ
- 23.07.2017 Чертаново 2:1 Строгино К
- 19.07.2017 Чертаново 2:1 Текстильщик ВДЗЗ
- 22.06.2017 Спартак Москва 2:1 Чертаново ТМК
- 28.05.2017 Арсенал-2 Тула 1:3 Чертаново ВДЗЦ
- 21.05.2017 Чертаново 1:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 17.05.2017 Чертаново 2:2 Рязань ВДЗЦ
- 13.05.2017 Витязь Подольск 3:3 Чертаново ВДЗЦ
- 08.05.2017 Чертаново 3:0 Орёл ВДЗЦ
- 07.05.2017 Металлург Липецк 0:1 Чертаново ВДЗЦ
- 30.04.2017 Чертаново 2:2 Динамо Брянск ВДЗЦ
- 16.04.2017 Авангард Курск 2:0 Чертаново ВДЗЦ
- 09.04.2017 Чертаново 0:0 Сатурн ВДЗЦ
- 03.04.2017 Энергомаш 0:1 Чертаново ВДЗЦ
- 24.02.2017 Чертаново 0:1 Факел КФПО
- 20.02.2017 Чертаново 1:0 Енисей КФ
- 17.02.2017 Чертаново 2:1 Кубань КФ
- 14.02.2017 Чертаново 1:0 Тамбов КФ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чертаново
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Торпедо Владимир
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Муром
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Спартак Кострома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Локомотив-Казанка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|7.
|Динамо-2 СПб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Велес Москва
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Долгопрудный
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|ЦРФСО
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Псков-747
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|Луки-Энергия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Коломна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|14.
|Знамя Труда
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 13
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 30 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Долгопрудный - Чертаново, который состоится 11.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Долгопрудный - Чертаново, который состоится 11.08.2017.
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Прогнозы на матч Долгопрудный - Чертаново
Долгопрудный
49.2% (29)
Ничья:
30.5% (18)
Чертаново
20.3% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Долгопрудный:
25.4% (15)
1:1 Ничья:
25.4% (15)
2:1 Долгопрудный:
18.6% (11)
1:2 Чертаново:
11.9% (7)
0:1 Чертаново:
5.1% (3)
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