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Стадион: Кингстон Коммьюникейшн
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Халл Сити (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.08.2017 Астон Вилла 1:1 Халл Сити Ч
- 28.07.2017 Аякс 3:3 Халл Сити ТМК
- 25.07.2017 Халл Сити 0:0 Нант ТМК
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 18.07.2017 Халл Сити 2:1 Бристоль Роверс ТМК
- 15.07.2017 Халл Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
- 06.05.2017 Халл Сити 0:2 Сандерленд ПЛ
- 29.04.2017 Саутгемптон 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.04.2017 Халл Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 15.04.2017 Сток Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 08.04.2017 Манчестер Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 05.04.2017 Халл Сити 4:2 Мидлсбро ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
Бёртон Альбион (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 09.08.2017 Олдхэм Атлетик 2:3 Бёртон Альбион КЛ
- 05.08.2017 Бёртон Альбион 0:1 Кардифф Сити Ч
- 01.08.2017 Бёртон Альбион 2:1 Лестер ТМК
- 29.07.2017 Шрусбери Таун 1:0 Бёртон Альбион ТМК
- 27.07.2017 Арнольд Таун 0:9 Бёртон Альбион ТМК
- 26.07.2017 Бёртон Альбион 0:1 Вест Бромвич ТМК
- 24.07.2017 Ростер 4:1 Бёртон Альбион ТМК
- 22.07.2017 Мэтлок Таун 2:2 Бёртон Альбион ТМК
- 21.07.2017 Уимблдон 3:0 Бёртон Альбион ТМК
- 18.07.2017 Солихалл 1:2 Бёртон Альбион ТМК
- 14.07.2017 Микловер Спортс 0:4 Бёртон Альбион ТМК
- 12.07.2017 Кидсгроув Атлетик 0:5 Бёртон Альбион ТМК
- 07.05.2017 Бёртон Альбион 2:4 Рединг Ч
- 29.04.2017 Барнсли 1:1 Бёртон Альбион Ч
- 22.04.2017 Бёртон Альбион 2:1 Лидс Ч
- 17.04.2017 Бирмингем 0:2 Бёртон Альбион Ч
- 14.04.2017 Бёртон Альбион 1:2 Ипсвич Ч
- 08.04.2017 Бёртон Альбион 1:1 Астон Вилла Ч
- 05.04.2017 Ньюкасл 1:0 Бёртон Альбион Ч
- 01.04.2017 Хаддерсфилд Таун 0:1 Бёртон Альбион Ч
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КПР
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Бристоль Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Кардифф Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ипсвич
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Халл Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сандерленд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Дерби
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Болтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Бёртон Альбион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Мидлсбро
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Миллуолл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Рединг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Барнсли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 5 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Бёртон Альбион, который состоится 12.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Бёртон Альбион, который состоится 12.08.2017.
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Прогнозы на матч Халл Сити - Бёртон Альбион
Халл Сити
91% (122)
Ничья:
7.5% (10)
Бёртон Альбион
1.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Халл Сити:
31.3% (42)
2:1 Халл Сити:
25.4% (34)
2:0 Халл Сити:
23.9% (32)
0:0 Ничья:
3% (4)
1:1 Ничья:
3% (4)
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