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Стадион:
Халл Сити
 
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Бёртон Альбион
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Бёртон Альбион, который состоится 12.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Бёртон Альбион
Халл Сити
91% (122)
Ничья:
7.5% (10)
Бёртон Альбион
1.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
31.3% (42)
Халл Сити:
25.4% (34)
Халл Сити:
23.9% (32)
Ничья:
3% (4)
Ничья:
3% (4)
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