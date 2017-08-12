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Стадион: Merkur-Arena
0:0
Первый тайм: 23'
5' Желтая карточкаПалла Штефан
|
5'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
15
Рнич
Неманья
Штурм 3-4-3
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 14 Ликояннис Хараламбос Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- 29 Рёчер Торстен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гратцей Кристиан Вратарь
- 22 Patrick Puchegger Защитник
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 39 Шмид Романо Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 11 Цулехнер Филипп Нападающий
- 28 Шуберт Фабиан Нападающий
- Главный тренер: Фода Франко
Вольфсбергер 4-4-2
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 22 Dominik Frieser Защитник
- 16 Хюттенбреннер Борис Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 4 Палла Штефан Защитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 18 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 29 Нутц Джеральд Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Raphael Sallinger Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 37 Benjamin Mulahalilovic
- 17 Joshua Steiger
- Главный тренер: Heimo Pfeifenberger
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 06.08.2017 Маттерсбург 2:3 Штурм Б
- 03.08.2017 Фенербахче 1:1 Штурм ЛЕ
- 30.07.2017 Аустрия Вена 2:3 Штурм Б
- 27.07.2017 Штурм 1:2 Фенербахче ЛЕ
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.07.2017 Младост Подгорица 0:3 Штурм ЛЕ
- 16.07.2017 Хард 0:3 Штурм К
- 13.07.2017 Штурм 0:1 Младост Подгорица ЛЕ
- 06.07.2017 Штурм 1:2 Млада Болеслав ТМК
- 02.07.2017 Штурм 1:1 Копенгаген ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.06.2017 Вашаш 4:3 Штурм ТМК
- 17.06.2017 Хольцхакер 1:15 Штурм ТМК
- 14.06.2017 Брюк-Мур 2:3 Штурм ТМК
- 28.05.2017 Вольфсбергер 1:0 Штурм Б
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Б
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Б
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Б
- 29.07.2017 Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Б
- 25.07.2017 Вольфсбергер 0:0 Ганновер 96 ТМК
- 22.07.2017 Вольфсбергер 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 15.07.2017 Маннсдорф 1:2 Вольфсбергер К
- 07.07.2017 Вольфсбергер 2:4 Унион Берлин ТМК
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 01.07.2017 Вольфсбергер 2:2 Триглав ТМК
- 27.06.2017 Вольфсбергер 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 24.06.2017 Кукес 0:7 Вольфсбергер ТМК
- 21.06.2017 Капфенберг 2:3 Вольфсбергер ТМК
- 18.06.2017 Санкт-Пауль 0:18 Вольфсбергер ТМК
- 28.05.2017 Вольфсбергер 1:0 Штурм Б
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Б
- 20.05.2017 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 13.05.2017 Адмира 3:2 Вольфсбергер Б
- 06.05.2017 Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Б
- 29.04.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 22.04.2017 Рид 1:1 Вольфсбергер Б
- 15.04.2017 Вольфсбергер 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
Штурм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 28.05.2017 Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига
- 01.04.2017 Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 04.12.2016 Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига
- 24.09.2016 Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 16.04.2016 Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 13.02.2016 Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига
- 24.10.2015 Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 12.08.2015 Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
- 16.05.2015 Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига
- 07.03.2015 Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 08.11.2014 Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
- 23.08.2014 Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.04.2014 Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига
- 01.03.2014 Штурм 1:4 Вольфсбергер Бундеслига
- 11.12.2013 Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига
- 31.08.2013 Штурм 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.04.2013 Вольфсбергер 3:0 Штурм Бундеслига
- 23.02.2013 Штурм 1:3 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.11.2012 Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига
- 11.08.2012 Штурм 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Штурм
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|ЛАСК
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Рапид Вена
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|5.
|Маттерсбург
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Вольфсбергер
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|8.
|Альтах
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Первый тайм
5'
Палла Штефан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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