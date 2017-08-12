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Стадион:
Штурм
0:0
Первый тайм: 23'
Вольфсбергер
0'
5' Желтая карточка
Палла Штефан
23'
Первый тайм
Желтая карточка
5'
Палла Штефан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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