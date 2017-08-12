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Стадион: Эрнст Хаппель
0:0
Первый тайм: 25'
Состав команд
95
Перес
Фелипе
10
Реп
Райко
Аустрия Вена 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 17 Стрюгер-Ларсен Йенс Защитник
- 18 Вестерманн Хайко Защитник
- 4 Филипович Петар Защитник
- 28 Марчинко Кристоф Защитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 7 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 23 Де Паула Давид Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 6 Kadri Mohammed Защитник
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 37 Канкола Давид Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- Главный тренер: Финк Торстен
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 23 Холланд Джеймс Защитник
- 17 Felix Luckender Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Maximilian Ullmann Полузащитник
- 10 Реп Райко Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 14 Bruno Felipe II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Шлагер Александр Вратарь
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 9 Alexander Riemann Нападающий
- 11 Marko Raguz
- 19 Dominik Reiter
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Б
- 02.08.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 30.07.2017 Аустрия Вена 2:3 Штурм Б
- 27.07.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕЛ Лимаcсол ЛЕ
- 23.07.2017 Альтах 3:0 Аустрия Вена Б
- 14.07.2017 Эбрайхсдорф 0:0 Аустрия Вена К
- 08.07.2017 Парндорф 0:6 Аустрия Вена ТМК
- 05.07.2017 Аустрия Вена 4:0 ДАК ТМК
- 04.07.2017 Аустрия Вена 1:2 Зенит ТМК
- 30.06.2017 Аустрия Вена 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 28.06.2017 Аустрия Вена 1:1 Рубин ТМК
- 23.06.2017 Тамсвег 0:10 Аустрия Вена ТМК
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Б
- 25.05.2017 Аустрия Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2017 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 13.05.2017 Аустрия Вена 3:0 Рид Б
- 07.05.2017 Альтах 1:1 Аустрия Вена Б
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Б
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Б
- 16.04.2017 Маттерсбург 0:3 Аустрия Вена Б
ЛАСК (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 01.08.2017 ЛАСК 2:2 Кёльн ТМК
- 29.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Б
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 16.07.2017 Флексопак Сирнинг 0:8 ЛАСК ТМК
- 15.07.2017 Кицбюэль 0:1 ЛАСК К
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 04.07.2017 ЛАСК 0:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 30.06.2017 ЛАСК 2:1 Уйпешт ТМК
- 24.06.2017 Нойштадт 0:4 ЛАСК ТМК
- 23.06.2017 Флоридсдорфер 0:2 ЛАСК ТМК
- 26.05.2017 Хорн 1:2 ЛАСК ЭЛ
- 19.05.2017 ЛАСК 2:2 Флоридсдорфер ЭЛ
- 12.05.2017 ЛАСК 1:1 Капфенберг ЭЛ
- 08.05.2017 Ваккер Инсбрук 2:3 ЛАСК ЭЛ
- 05.05.2017 Ваттенс 2:0 ЛАСК ЭЛ
- 02.05.2017 ЛАСК 1:0 Нойштадт ЭЛ
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК К
- 21.04.2017 ЛАСК 3:0 Лиферинг ЭЛ
- 17.04.2017 БВ Линц 1:1 ЛАСК ЭЛ
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
- 09.02.2016 Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок
- 05.07.2014 ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи. Сборные
- 07.05.2011 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 26.02.2011 ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 23.10.2010 Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.07.2010 ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 02.05.2010 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 09.03.2010 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок
- 06.03.2010 Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.10.2009 Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 24.07.2009 ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 21.05.2009 ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 07.03.2009 Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 18.10.2008 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 20.07.2008 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 08.03.2008 ЛАСК 2:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 05.03.2008 Аустрия Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Штурм
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|ЛАСК
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Рапид Вена
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|5.
|Маттерсбург
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Вольфсбергер
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|8.
|Альтах
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Первый тайм
3'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Marko Raguz заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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