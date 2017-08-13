- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: БСФЦ
1:0
Первый тайм: 6'
1:0
1' ГолMarin Jakolis
|
1'
1:0
Состав команд
10
Тот
Даниэль
24
Ауэр
Штефан
19
Мург
Томас
10
Шауб
Луис
27
Куэн
Андреас
34
Жоэлинтон
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 21 Востри Маркус Защитник
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 5 Эбнер Томас Защитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 8 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Полузащитник
- 17 Старкль Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 37 Хольцманн Марсель Защитник
- 32 Пош Филипп Защитник
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- Главный тренер: Damir Buric
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 22 Павелич Марио Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 14 Вебер Максимилиан Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 24 Ауэр Штефан Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 42 Eren Keles Полузащитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 38 Manuel Thurnwald Полузащитник
- 33 Прозеник Филипп Нападающий
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 12.08.2017 Адмира 2:0 Штадлау РЛВ
- 05.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Адмира Б
- 04.08.2017 Аустрия-2 Вена 3:3 Адмира РЛВ
- 30.07.2017 Адмира 4:1 Альтах Б
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 15.07.2017 Лендорф 1:3 Адмира К
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
- 28.06.2017 Адмира 3:1 Дьёрмот ТМК
- 21.06.2017 Адмира 0:2 Вардар ТМК
- 17.06.2017 Адмира 4:0 Капфенберг ТМК
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Б
- 26.05.2017 Адмира 1:2 Аустрия-2 Вена РЛВ
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 20.05.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Адмира Б
- 19.05.2017 Маннсдорф 3:3 Адмира РЛВ
- 14.05.2017 Адмира 1:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 РЛВ
- 13.05.2017 Адмира 3:2 Вольфсбергер Б
- 06.05.2017 Рид 1:0 Адмира Б
- 05.05.2017 Эбрайхсдорф 1:2 Адмира РЛВ
- 01.05.2017 Штадлау 3:0 Адмира РЛВ
Рапид Вена (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Б
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 16.07.2017 Швац 0:2 Рапид Вена К
- 09.07.2017 Рапид Вена 2:2 Монако ТМК
- 05.07.2017 Рапид Вена 2:1 Аполлон ТМК
- 01.07.2017 Рапид Вена 1:1 Селтик ТМК
- 28.06.2017 Студенгау Аусваль 0:8 Рапид Вена ТМК
- 24.06.2017 Аркадия 0:6 Рапид Вена ТМК
- 01.06.2017 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург К
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 25.05.2017 Маттерсбург 1:3 Рапид Вена Б
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Б
- 13.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 06.05.2017 Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Б
- 30.04.2017 Адмира 3:2 Рапид Вена Б
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК К
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Б
- 15.04.2017 Рапид Вена 3:0 Альтах Б
- 08.04.2017 Рид 3:0 Рапид Вена Б
Последние игры между собой
Адмира: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 30.04.2017 Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига
- 18.02.2017 Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига
- 29.10.2016 Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 13.08.2016 Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига
- 15.05.2016 Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 12.03.2016 Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига
- 10.02.2016 Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 02.12.2015 Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 20.09.2015 Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига
- 25.04.2015 Рапид Вена 1:1 Адмира Бундеслига
- 22.02.2015 Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 22.02.2015 Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 18.10.2014 Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига
- 02.08.2014 Адмира 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 12.04.2014 Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига
- 16.02.2014 Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 02.11.2013 Рапид Вена 4:2 Адмира Бундеслига
- 18.08.2013 Адмира 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 22.05.2013 Адмира 0:2 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|4
|4
|0
|0
|11 - 7
|12
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|ЛАСК
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Адмира
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|6.
|Маттерсбург
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|8.
|Альтах
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|10.
|Санкт-Пёльтен
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Первый тайм
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marin Jakolis.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация