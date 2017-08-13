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Стадион:
Адмира
1:0
Первый тайм: 6'
Рапид Вена
0'
1:0
1' Гол
Marin Jakolis
6'
Первый тайм
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marin Jakolis.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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