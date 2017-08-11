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Стадион:
Поли Тимишоара
0:0
Второй тайм: 81'
Вииторул Констанца
0'
43' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
56' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
65' Желтая карточка
Miguel Antonio Bianconi Kohl
81'
Второй тайм
72'
Поли Тимишоара производит замену. Alexandru Muntean уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
70'
Вииторул Констанца производит замену. Цукудян Георге уходит, и Коман Флоринел заменяет его
66'
Поли Тимишоара производит замену. Miguel Bianconi уходит, и Octavian Draghici заменяет его
Желтая карточка
65'
Miguel Bianconi получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Вынэ Йонуц получает желтую карточку.
55'
Вииторул Констанца производит замену. Эрик III уходит, и Вынэ Йонуц заменяет его
52'
Поли Тимишоара производит замену. Цигэнашу Александр уходит, и Cristian Bocsan заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Кицу Аурелиан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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