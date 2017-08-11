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Стадион: Дан Палтинишану
0:0
Второй тайм: 81'
43' Желтая карточкаКицу Аурелиан
56' Желтая карточкаВынэ Йонуц
65' Желтая карточкаMiguel Antonio Bianconi Kohl
|
43'
55'
56'
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 33 Василе Мариус Курильяц Вратарь
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 3 Крецу Валентин Защитник
- 20 Цигэнашу Александр Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 9 Miguel Antonio Bianconi Kohl
- 12 Sebastian Mailat
- 22 Alexandru Muntean
- 16 Josip Soljic
- 30 Alin Seroni
- Запасные игроки
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 7 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 94 Denis Harut
- 85 Octavian Draghici
- 5 Cosmin Birnoi
- 15 Cristian Bocsan
- 32 Bogdan Straut
- Главный тренер: Ionut Popa
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 21 Боли Кевин Защитник
- 4 Мариус Марсел Константин Защитник
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 27 Эрик III Полузащитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 3 Рэдой Сорин Защитник
- 28 Вынэ Йонуц Нападающий
- 10 Херя Овидиу Нападающий
- 7 Коман Флоринел Нападающий
- 99 Cristian Baluta
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.05.2017 Поли Тимишоара 3:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 23.05.2017 Поли Тимишоара 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 15.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 07.04.2017 Пандурий 1:3 Поли Тимишоара Л1ГБ
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 08.08.2017 Вииторул Констанца 0:0 Волунтари ПЛ
- 05.08.2017 Сепси Оск 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
Последние игры между собой
Поли Тимишоара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 25.02.2017 Вииторул Констанца 5:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 17.10.2016 Поли Тимишоара 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 10.08.2016 Поли Тимишоара 2:1 Вииторул Констанца Кубок лиги
- 05.12.2015 Поли Тимишоара 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 21.08.2015 Вииторул Констанца 4:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 29.03.2014 Вииторул Констанца 1:2 Поли Тимишоара Первая лига
- 20.09.2013 Поли Тимишоара 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Стяуа
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Астра
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Динамо Бухарест
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Университатя Крайова
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Поли Тимишоара
|0:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|8.
|Сепси Оск
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|12.
|Газ Метан M
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Конкордия Кьяжна
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
|14.
|Ювентус Бухарест
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Второй тайм
72'
Поли Тимишоара производит замену. Alexandru Muntean уходит, и Чюкур Алексанжру заменяет его
70'
Вииторул Констанца производит замену. Цукудян Георге уходит, и Коман Флоринел заменяет его
66'
Поли Тимишоара производит замену. Miguel Bianconi уходит, и Octavian Draghici заменяет его
65'
Miguel Bianconi получает желтую карточку.
56'
Вынэ Йонуц получает желтую карточку.
55'
Вииторул Констанца производит замену. Эрик III уходит, и Вынэ Йонуц заменяет его
52'
Поли Тимишоара производит замену. Цигэнашу Александр уходит, и Cristian Bocsan заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Кицу Аурелиан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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