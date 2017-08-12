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Стадион:
Стяуа
1:1
Конец матча
Астра
0'
0:1
7' Гол
Мойсе Ромарио
24' Желтая карточка
Георге Валентин
30' Желтая карточка
Дандя Александру
1:1
65' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
69' Желтая карточка
Бензар Ромарио
70' Желтая карточка
Мойсе Ромарио
82' Желтая карточка
Ларие Йонуц
82' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
83' Вторая желтая карточка
Ионицэ Александру II
84' Желтая карточка
Ньоэр Харлем-Эдди
85' Желтая карточка
Стэнчою Эдуард
90' Желтая карточка
Илиев Пламен
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Илиев Пламен получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Стэнчою Эдуард получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Harlem-Eddy Gnohere получает желтую карточку.
83'
Ионицэ Александру II получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
82'
Ионицэ Александру II получает желтую карточку.

Желтая карточка
82'
Ларие Йонуц получает желтую карточку.
74'
Астра Плоешти производит замену. Мойсе Ромарио уходит, и Пициан Андрей заменяет его
Желтая карточка
70'
Мойсе Ромарио получает желтую карточку.
Желтая карточка
69'
Бензар Ромарио получает желтую карточку.
66'
Астра Плоешти производит замену. Абанг Анатоле уходит, и Никоарэ Виорел заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
46'
Стяуа производит замену. Dennis Man уходит, и Тэнасе Флорин заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Бэлаша Михай уходит, и Ларие Йонуц заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Астра Плоешти производит замену. Стан Александру уходит, и Радунович Ристо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
30'
Дандя Александру получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Георге Валентин получает желтую карточку.
10'
Стяуа производит замену. Тейшейра Андраде уходит, и Catalin Golofca заменяет его
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсе Ромарио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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