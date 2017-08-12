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Стадион: Националь
0:1
7' ГолМойсе Ромарио
24' Желтая карточкаГеорге Валентин
30' Желтая карточкаДандя Александру
1:1
65' ГолНьоэр Харлем-Эдди
69' Желтая карточкаБензар Ромарио
70' Желтая карточкаМойсе Ромарио
82' Желтая карточкаЛарие Йонуц
82' Желтая карточкаИоницэ Александру II
83' Вторая желтая карточкаИоницэ Александру II
84' Желтая карточкаНьоэр Харлем-Эдди
85' Желтая карточкаСтэнчою Эдуард
90' Желтая карточкаИлиев Пламен
|
7'
0:1
24'
30'
65'
1:1
69'
70'
82'
85'
90'
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 13 Пляшкэ Мариан Защитник
- 23 Попеску Овидиу Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- Бензар Ромарио Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- Неделку Драгош Полузащитник
- 29 Аморим Вильям Полузащитник
- 20 Аким Влад Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 6 Ларие Йонуц Защитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 27 Греку Роберт Нападающий
- 26 Daniel Benzar
- Catalin Golofca
- Главный тренер: Виорел Танасе
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- Абанг Анатоле Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 71 Пициан Андрей Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 17 Никоарэ Виорел Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.07.2017 Стяуа 2:2 Виктория Пльзень ЛЧ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 04.03.2017 Стяуа 1:1 Тыргу-Муреш ПЛ
Астра (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 17.05.2017 Поли Тимишоара 0:3 Астра К
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 25.04.2017 Астра 4:1 Поли Тимишоара К
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Л1ГА
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Астра: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Лига 1. Группа А
- 11.12.2016 Астра 1:0 Стяуа Первая лига
- 11.09.2016 Стяуа 1:0 Астра Первая лига
- 16.04.2016 Астра 2:0 Стяуа Лига 1. Группа А
- 13.04.2016 Астра 0:2 Стяуа Кубок лиги
- 13.03.2016 Стяуа 2:0 Астра Лига 1. Группа А
- 09.03.2016 Стяуа 1:0 Астра Кубок лиги
- 29.11.2015 Стяуа 0:1 Астра Первая лига
- 12.08.2015 Астра 2:0 Стяуа Первая лига
- 12.04.2015 Астра 0:0 Стяуа Первая лига
- 12.04.2015 Астра 0:0 Стяуа Первая лига
- 11.03.2015 Астра 2:0 Стяуа Кубок лиги
- 18.02.2015 Стяуа 3:0 Астра Кубок лиги
- 28.09.2014 Стяуа 0:0 Астра Первая лига
- 11.07.2014 Стяуа 1:1 Астра Суперкубок
- 23.05.2014 Стяуа 0:0 Астра Кубок
- 21.12.2013 Астра 1:1 Стяуа Первая лига
- 18.12.2013 Стяуа 3:1 Астра Первая лига
- 10.12.2012 Стяуа 2:0 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Стяуа
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|4.
|Астра
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Динамо Бухарест
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Университатя Крайова
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Поли Тимишоара
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|8.
|Сепси Оск
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|12.
|Газ Метан M
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Конкордия Кьяжна
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|14.
|Ювентус Бухарест
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Илиев Пламен получает желтую карточку.
85'
Стэнчою Эдуард получает желтую карточку.
84'
Harlem-Eddy Gnohere получает желтую карточку.
83'
Ионицэ Александру II получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Ионицэ Александру II получает желтую карточку.
82'
Ларие Йонуц получает желтую карточку.
74'
Астра Плоешти производит замену. Мойсе Ромарио уходит, и Пициан Андрей заменяет его
70'
Мойсе Ромарио получает желтую карточку.
69'
Бензар Ромарио получает желтую карточку.
66'
Астра Плоешти производит замену. Абанг Анатоле уходит, и Никоарэ Виорел заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
46'
Стяуа производит замену. Dennis Man уходит, и Тэнасе Флорин заменяет его
46'
Стяуа производит замену. Бэлаша Михай уходит, и Ларие Йонуц заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Астра Плоешти производит замену. Стан Александру уходит, и Радунович Ристо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Дандя Александру получает желтую карточку.
24'
Георге Валентин получает желтую карточку.
10'
Стяуа производит замену. Тейшейра Андраде уходит, и Catalin Golofca заменяет его
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мойсе Ромарио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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