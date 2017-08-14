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Стадион:
Волунтари
2:1
Конец матча
Газ Метан M
0'
1:0
20' Гол
Иванович Петре
24' Желтая карточка
Балаур Ионуц
54' Желтая карточка
Куртеян Александру-Паул
63' Желтая карточка
Mihai Vodut
1:1
78' Гол
Хубутия Акакий
2:1
84' Гол
Чернат Флорин
90' Желтая карточка
Razvan Petrariu
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Razvan Petrariu получает желтую карточку.
85'
Газ Метан M производит замену. Ovidiu Bic уходит, и Бузьюк Александру заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чернат Флорин.
80'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Gabriel Deac заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хубутия Акакий.

73'
Волунтари производит замену. Тудорие Александру уходит, и Чернат Флорин заменяет его
66'
Волунтари производит замену. Mihai Capatana уходит, и Vlad Olteanu заменяет его
63'
Газ Метан M производит замену. Laurentiu Manole уходит, и Andrei Tircoveanu заменяет его
Желтая карточка
63'
Mihai Vodut получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Куртеян Александру-Паул получает желтую карточку.
46'
Газ Метан M производит замену. Sorin Busu уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
24'
Балаур Ионуц получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Иванович Петре.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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