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Стадион: Илие Оана
2:1
Конец матча
1:0
20' ГолИванович Петре
24' Желтая карточкаБалаур Ионуц
54' Желтая карточкаКуртеян Александру-Паул
63' Желтая карточкаMihai Vodut
1:1
78' ГолХубутия Акакий
2:1
84' ГолЧернат Флорин
90' Желтая карточкаRazvan Petrariu
|
20'
1:0
24'
63'
78'
1:1
84'
2:1
90'
Состав команд
Волунтари
- Основной состав
- 27 Razvan Petrariu Вратарь
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 87 Аксинте Флорин Защитник
- 15 Лазар Костин Полузащитник
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 30 Тудорие Александру Нападающий
- 28 Балаур Ионуц Нападающий
- 11 Mihai Capatana
- 9 Mihai Vodut
- 8 Daniel Novac
- 18 Mihai Popescu
- Запасные игроки
- 1 Гаврилаш Джордже Вратарь
- 24 Мафтей Василе Защитник
- 10 Чернат Флорин Полузащитник
- 96 Пыркэлабу Аделин Полузащитник
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 26 Gabriel Deac
- 23 Vlad Olteanu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Газ Метан M
- Основной состав
- 1 Alexandru Greab Вратарь
- 20 Войку Йонуц Защитник
- 55 Перендия Милан Защитник
- 35 Хубутия Акакий Защитник
- 14 Голубович Боян Нападающий
- 17 Darius Olaru
- 27 Laurentiu Manole
- 23 Sergiu Popovici
- 10 Ovidiu Bic
- 28 Cristian Danci
- 24 Sorin Busu
- Запасные игроки
- 12 Плешка Рэзван Вратарь
- 7 Куртеян Александру-Паул Полузащитник
- 22 Митич Милан Полузащитник
- 8 Бузьюк Александру Нападающий
- 11 Andrei Tircoveanu
- 77 Olivian Laurentiu Surugiu
- 19 Razvan Trif
- Главный тренер: Пужтай Кристиан
Предыдущие игры
Волунтари (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.08.2017 Вииторул Констанца 0:0 Волунтари ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 24.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 05.05.2017 Волунтари 2:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 30.04.2017 Пандурий 1:3 Волунтари Л1ГБ
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 Волунтари 2:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
Газ Метан M (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 10.08.2017 Газ Метан M 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2017 Пандурий 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 29.04.2017 Тыргу-Муреш 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 20.04.2017 Поли Тимишоара 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 16.04.2017 Газ Метан M 3:1 Пандурий Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 13.03.2017 Газ Метан M 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 05.03.2017 Университатя Крайова 1:0 Газ Метан M ПЛ
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Газ Метан M: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Лига 1. Группа Б
- 02.04.2017 Волунтари 2:2 Газ Метан M Лига 1. Группа Б
- 18.02.2017 Волунтари 1:0 Газ Метан M Первая лига
- 01.10.2016 Газ Метан M 1:0 Волунтари Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|2.
|Ботошани
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|Университатя Крайова
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|Стяуа
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|5.
|Астра
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Динамо Бухарест
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|7.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|КСМ Студенцеск
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Поли Тимишоара
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|Сепси Оск
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|12.
|Газ Метан M
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Конкордия Кьяжна
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|14.
|Ювентус Бухарест
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Razvan Petrariu получает желтую карточку.
85'
Газ Метан M производит замену. Ovidiu Bic уходит, и Бузьюк Александру заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чернат Флорин.
80'
Волунтари производит замену. Иванович Петре уходит, и Gabriel Deac заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хубутия Акакий.
73'
Волунтари производит замену. Тудорие Александру уходит, и Чернат Флорин заменяет его
66'
Волунтари производит замену. Mihai Capatana уходит, и Vlad Olteanu заменяет его
63'
Газ Метан M производит замену. Laurentiu Manole уходит, и Andrei Tircoveanu заменяет его
63'
Mihai Vodut получает желтую карточку.
54'
Куртеян Александру-Паул получает желтую карточку.
46'
Газ Метан M производит замену. Sorin Busu уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
24'
Балаур Ионуц получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Иванович Петре.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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