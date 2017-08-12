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Стадион: Конкордия
1:1
Второй тайм: 65'
4' Желтая карточкаПатрис Феусси
1:0
44' ГолКристеску Мариан
1:1
45' ГолSimon Mazarache
|
44'
1:0
45'
1:1
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 26 Патрис Феусси Защитник
- 23 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 22 Romario Kortzorg
- 3 Cristian Albu
- 4 Toni Tipuric I
- 14 Nicusor Fota
- 44 Dino Spehar
- Запасные игроки
- 84 Josip Zeba Защитник
- 9 Robert Raducanu Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- Stjepan Babic
- 17 Florin Rasdan
- 97 Ronaldo Deaconu
- 1 Virgil Andrei Draghia
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 1 Relu Stoian Вратарь
- 19 Marian Stoenac
- 6 Madalin Mihaescu
- 2 Alexandru Zaharia
- 9 Simon Mazarache
- 16 Alexandru Constanntin Benga
- 10 Liviu Dorin Bajenaru
- 5 Wallace VIII
- 22 Iulian Carabela
- 17 Dean Beta
- 89 George Calintaru
- Запасные игроки
- 33 Минготе Педру Вратарь
- 20 Сесар Иван Полузащитник
- 14 Бухэеску Василе Нападающий
- 7 Ilie Morariu
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 3 Florin Stefan
- 30 Andrei Lungu
- Главный тренер: Daniel Oprita
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.04.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан M Л1ГБ
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.03.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 18.03.2017 Тыргу-Муреш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 04.03.2017 Поли Тимишоара 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 31.05.2017 Ювентус Бухарест 3:0 Металул Решица ЛI
- 28.05.2017 Брэила 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 23.05.2017 Ювентус Бухарест 5:1 Рапид Сучава ЛI
- 20.05.2017 Рымнику-Вылча 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 12.05.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Киндия Тырговиште ЛI
- 30.04.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Балотешть ЛI
- 26.04.2017 АСУ Политехника 2:1 Ювентус Бухарест ЛI
- 22.04.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Бэтрыня-Доамнэ ЛI
- 15.04.2017 Униря Тырлунджень 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 08.04.2017 Ювентус Бухарест 1:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 01.04.2017 Олимпия Сату-Маре 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
- 26.03.2017 Академика Клинчени 0:7 Ювентус Бухарест ЛI
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск ЛI
- 11.03.2017 Афумати 1:3 Ювентус Бухарест ЛI
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Стяуа
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Астра
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Динамо Бухарест
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Университатя Крайова
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Поли Тимишоара
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|8.
|Сепси Оск
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|12.
|Газ Метан M
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Конкордия Кьяжна
|1:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|14.
|Ювентус Бухарест
|1:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Второй тайм
63'
Конкордия Кьяжна производит замену. Razvan Gradinaru уходит, и Ronaldo Deaconu заменяет его
55'
Конкордия Кьяжна производит замену. Дино Спехар уходит, и Степан Бабич заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Ювентус Бухарести производит замену. Madalin Mihaescu уходит, и Сесар Иван заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simon Mazarache.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристеску Мариан.
4'
Патрис Феусси получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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