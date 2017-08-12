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Стадион:
Конкордия Кьяжна
1:1
Второй тайм: 65'
Ювентус Бухарест
0'
4' Желтая карточка
Патрис Феусси
1:0
44' Гол
Кристеску Мариан
1:1
45' Гол
Simon Mazarache
65'
Второй тайм
63'
Конкордия Кьяжна производит замену. Razvan Gradinaru уходит, и Ronaldo Deaconu заменяет его
55'
Конкордия Кьяжна производит замену. Дино Спехар уходит, и Степан Бабич заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ювентус Бухарести производит замену. Madalin Mihaescu уходит, и Сесар Иван заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simon Mazarache.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристеску Мариан.
Желтая карточка
4'
Патрис Феусси получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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