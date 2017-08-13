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Стадион: Мунисипаль Дробета-Турну Северин
0:0
Первый тайм: 4'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 84 Барте Александр Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 9 Роман Михай V Нападающий
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- Запасные игроки
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 38 Alexandru Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 17 Куку Стелиан Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 44 Daniel Popa III
- 80 Lorand Levente Fulop
- 28 Mihai Roman IV
- 92 Tiberiu Serediuc
- 3 Andrei Andonie Burca
- 30 Nicolae Musat
- 37 Mihai Bordeianu
- Запасные игроки
- 15 Пламада Флорин Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 21 Esteban Ciacchieri
- Sebastian Chitosca
- 11 Olimpiu Morutan
- 12 Eduard Pap
- 16 Тинчу Разван
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 27.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Волунтари К
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Л1ГА
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
Ботошани (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 15.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Ботошани Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 21.04.2017 Пандурий 1:1 Ботошани Л1ГБ
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Ботошани 3:0 Волунтари Л1ГБ
- 31.03.2017 Ботошани 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 19.03.2017 Газ Метан M 0:0 Ботошани Л1ГБ
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 11.02.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 24.09.2016 Университатя Крайова 1:0 Ботошани Первая лига
- 16.05.2016 Ботошани 2:1 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 31.03.2016 Университатя Крайова 2:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 16.10.2015 Ботошани 3:2 Университатя Крайова Первая лига
- 12.07.2015 Университатя Крайова 0:0 Ботошани Первая лига
- 02.05.2015 Ботошани 2:0 Университатя Крайова Первая лига
- 01.11.2014 Университатя Крайова 2:1 Ботошани Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Стяуа
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|4.
|Астра
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Динамо Бухарест
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Университатя Крайова
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Поли Тимишоара
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|8.
|Сепси Оск
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|КСМ Студенцеск
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|12.
|Газ Метан M
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Конкордия Кьяжна
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|14.
|Ювентус Бухарест
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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