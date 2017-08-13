  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:1
Второй тайм: 80'
Динамо Бухарест
0'
0:1
9' Гол
Немец Адам
14' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
17' Желтая карточка
Марич Лука
17' Желтая карточка
Антон Пол
20' Желтая карточка
Альбин Хуан
30' Желтая карточка
Платини Суареш
42' Желтая карточка
Алмейда Тьягу
60' Желтая карточка
Кака Камер
60' Желтая карточка
Ionut Adrian Cioinac
65' Желтая карточка
Ромера Хосе
71' Желтая карточка
Жоалиссон Сантос
73' Желтая карточка
Бумба Клаудиу
74' Вторая желтая карточка
Неделчару Ионуц
80'
Второй тайм
74'
Неделчару Ионуц получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
73'
Бумба Клаудиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
71'
Ривалдиньо получает желтую карточку.
Желтая карточка
71'
Жоалиссон Сантос получает желтую карточку.
67'
Динамо Бухарест производит замену. Альбин Хуан уходит, и Костаке Йонуц заменяет его
Желтая карточка
65'
Ромера Хосе получает желтую карточку.
63'
Динамо Бухарест производит замену. Саломау Диогу уходит, и Бумба Клаудиу заменяет его
Желтая карточка
60'
Ionut Adrian Cioinac получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Кака Камер получает желтую карточку.
54'
КСМ Студенцеск производит замену. Andrei Sin уходит, и Жоалиссон Сантос заменяет его
54'
КСМ Студенцеск производит замену. Pedro Mendes уходит, и Кизито Лувагга заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Алмейда Тьягу получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Платини Суареш получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Альбин Хуан получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Антон Пол получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Марич Лука получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Неделчару Ионуц получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Немец Адам.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация