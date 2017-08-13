- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:1
Второй тайм: 80'
0:1
9' ГолНемец Адам
14' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
17' Желтая карточкаМарич Лука
17' Желтая карточкаАнтон Пол
20' Желтая карточкаАльбин Хуан
30' Желтая карточкаПлатини Суареш
42' Желтая карточкаАлмейда Тьягу
60' Желтая карточкаКака Камер
60' Желтая карточкаIonut Adrian Cioinac
65' Желтая карточкаРомера Хосе
71' Желтая карточкаЖоалиссон Сантос
73' Желтая карточкаБумба Клаудиу
74' Вторая желтая карточкаНеделчару Ионуц
|
9'
0:1
14'
17'
17'
20'
30'
42'
60'
65'
71'
73'
74'
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 22 Алмейда Тьягу Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 77 Mendes Pedro III
- 19 Andrei Sin
- Запасные игроки
- 94 Спатару Дану Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- Жоалиссон Сантос Нападающий
- 3 Ionut Pantiru
- 6 Andu Moisi
- Главный тренер: Flavius Stoican
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 28 Марич Лука Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 15 Антон Пол Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 10 Альбин Хуан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 31 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 19 Костаке Йонуц Нападающий
- 22 Alin Dudea
- 8 Thaer Fayed Bawab
- 23 Ionut Serban I
- Главный тренер: Контра Космин
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.05.2017 КСМ Студенцеск 3:0 Пандурий Л1ГБ
- 28.04.2017 Конкордия Кьяжна 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 24.04.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 17.04.2017 Волунтари 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.04.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 01.04.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 20.03.2017 Пандурий 0:0 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 11.03.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 06.03.2017 Волунтари 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Л1ГА
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 10.04.2017 Астра 1:2 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Л1ГА
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест К
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
- 18.12.2016 КСМ Студенцеск 3:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.09.2016 Динамо Бухарест 3:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 03.12.2015 Динамо Бухарест 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 16.08.2015 КСМ Студенцеск 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.04.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Ботошани
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|Динамо Бухарест
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Университатя Крайова
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|5.
|Стяуа
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|6.
|Астра
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Поли Тимишоара
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|8.
|Сепси Оск
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Вииторул Констанца
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|11.
|КСМ Студенцеск
|0:1
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|12.
|Газ Метан M
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Конкордия Кьяжна
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|14.
|Ювентус Бухарест
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Второй тайм
74'
Неделчару Ионуц получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Бумба Клаудиу получает желтую карточку.
71'
Ривалдиньо получает желтую карточку.
71'
Жоалиссон Сантос получает желтую карточку.
67'
Динамо Бухарест производит замену. Альбин Хуан уходит, и Костаке Йонуц заменяет его
65'
Ромера Хосе получает желтую карточку.
63'
Динамо Бухарест производит замену. Саломау Диогу уходит, и Бумба Клаудиу заменяет его
60'
Ionut Adrian Cioinac получает желтую карточку.
60'
Кака Камер получает желтую карточку.
54'
КСМ Студенцеск производит замену. Andrei Sin уходит, и Жоалиссон Сантос заменяет его
54'
КСМ Студенцеск производит замену. Pedro Mendes уходит, и Кизито Лувагга заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Алмейда Тьягу получает желтую карточку.
30'
Платини Суареш получает желтую карточку.
20'
Альбин Хуан получает желтую карточку.
17'
Антон Пол получает желтую карточку.
17'
Марич Лука получает желтую карточку.
14'
Неделчару Ионуц получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Немец Адам.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация