  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
0:0
Перерыв
Лион
0'
9' Желтая карточка
Марсал Фернандо
14' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
Первый тайм
47'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
47'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тусар Люка выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Дардер Серхи из команды Лион делает подножку. Траоре Амари заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
После дальнего удара, который нанес Буриго Бенжамен мяч отбит вратарем
45'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Бенсебаини Рами, и мяч снова в игре
42'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес
42'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес
42'
Диалло Абдулайе выбил мяч на угловой.
Угловой
42'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
42'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Диас Мариано, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
41'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
41'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Диас Мариано имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
39'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес
38'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
37'
Удар от ворот произведет Ренн
37'
Траоре Бертран из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
36'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Рафаэль да Сильва ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
35'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
34'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
34'
Мауасса Фет бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
33'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Лион
30'
Сарр Исмаила бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Лион
30'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
30'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
29'
Лопеш Антони выбил мяч на угловой.
Угловой
29'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
29'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
29'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
Угловой
29'
Мауасса Фет из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
29'
Морель Жереми выбил мяч на угловой.
29'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
28'
Морель Жереми наказан за толчок Сарр Исмаила
27'
Удар от ворот произведет Ренн
27'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Удар от ворот произведет Лион
24'
Сарр Исмаила отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Диас Мариано наказан за толчок Мешер Андре
21'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
19'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
18'
Траоре Бертран из команды Лион делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Лион
17'
Мауасса Фет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Мауасса Фет на финте ушёл от оппонента.
16'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Желтая карточка
14'
Бенсебаини Рами - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
14'
Бенсебаини Рами совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
14'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
13'
Удар от ворот произведет Ренн
13'
Депай Мемфис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
12'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
Офсайд
11'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
11'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Желтая карточка
9'
Марсал Фернандо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
Марсал Фернандо из команды Лион делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
8'
Марсело Антонио нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
8'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
8'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
7'
Депай Мемфис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Удар от ворот произведет Ренн
4'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Тусар Люка заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Депай Мемфис наказан за толчок Буриго Бенжамен
2'
Удар от ворот произведет Ренн
2'
Фекир Набиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Фекир Набиль на финте ушёл от оппонента.
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион
Ренн
4.8% (9)
Ничья:
25.8% (48)
Лион
69.4% (129)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
38.7% (72)
Ничья:
24.2% (45)
Лион:
18.8% (35)
Лион:
5.4% (10)
Ренн:
2.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация