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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Роазон Парк
9' Желтая карточкаМарсал Фернандо
14' Желтая карточкаБенсебаини Рами
|
14'
Состав команд
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
29
Тусар
Люка
14
Дардер
Серхи
18
Фекир
Набиль
11
Депай
Мемфис
Ренн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 27 Траоре Амари Защитник
- 4 Мешер Андре Защитник
- 5 Ньяньон Жорис Защитник
- 15 Бенсебаини Рами Защитник
- 17 Мауасса Фет Полузащитник
- 21 Андре Бенжамин Полузащитник
- 14 Буриго Бенжамен Полузащитник
- 24 Бааль Людовик Полузащитник
- 7 Сарр Исмаила Нападающий
- 9 Мубеле Фирмин Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Гертмонас Эдвинас Вратарь
- 29 Данзе Ромен Защитник
- 12 Силики Джеймс Полузащитник
- 35 Жанвье Николя Полузащитник
- 23 Эну Адриен Полузащитник
- 19 Телль Жордан Нападающий
- 11 Брэндон Льямас Нападающий
- Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
Лион 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопеш Антони Вратарь
- 4 Рафаэль да Сильва Защитник
- 6 Марсело Антонио Защитник
- 15 Морель Жереми Защитник
- 20 Марсал Фернандо Защитник
- 29 Тусар Люка Полузащитник
- 14 Дардер Серхи Полузащитник
- 10 Траоре Бертран Полузащитник
- 18 Фекир Набиль Полузащитник
- 11 Депай Мемфис Полузащитник
- 9 Диас Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Горжелен Матьё Вратарь
- 23 Тете Кенни Защитник
- 5 Дьяаби Муктар Защитник
- 27 Корне Максвелл Полузащитник
- 7 Гренье Клеман Полузащитник
- 12 Ферри Жордан Полузащитник
- 17 Маолида Мизиан Нападающий
- Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Менди Ферлан Травмирован
Предыдущие игры
Ренн (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 05.08.2017 Труа 1:1 Ренн Л1
- 29.07.2017 Лилль 4:2 Ренн ТМК
- 22.07.2017 Кан 1:2 Ренн ТМК
- 15.07.2017 Брест 1:2 Ренн ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 20.05.2017 Ренн 2:3 Монако Л1
- 14.05.2017 Кан 0:1 Ренн Л1
- 07.05.2017 Ренн 1:0 Монпелье Л1
- 29.04.2017 Бастия 1:0 Ренн Л1
- 23.04.2017 Сент-Этьен 1:1 Ренн Л1
- 15.04.2017 Ренн 2:0 Лилль Л1
- 08.04.2017 Нанси 3:0 Ренн Л1
- 02.04.2017 Ренн 1:1 Лион Л1
- 18.03.2017 Тулуза 0:0 Ренн Л1
- 11.03.2017 Ренн 1:1 Дижон Л1
- 04.03.2017 Метц 1:1 Ренн Л1
- 25.02.2017 Ренн 1:0 Лорьян Л1
- 18.02.2017 Марсель 2:0 Ренн Л1
- 12.02.2017 Ренн 2:2 Ницца Л1
- 08.02.2017 Анже 0:0 Ренн Л1
Лион (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 05.08.2017 Лион 4:0 Страсбург Л1
- 30.07.2017 Лион 1:1 Монпелье ТМК
- 24.07.2017 Интер Милан 1:0 Лион МКЧ
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Селтик 0:4 Лион ТМК
- 08.07.2017 Бур-Перонна 1:3 Лион ТМК
- 20.05.2017 Лион 3:3 Ницца Л1
- 14.05.2017 Монпелье 1:3 Лион Л1
- 11.05.2017 Лион 3:1 Аякс ЛЕ
- 07.05.2017 Лион 3:2 Нант Л1
- 03.05.2017 Аякс 4:1 Лион ЛЕ
- 28.04.2017 Анже 1:2 Лион Л1
- 23.04.2017 Лион 1:2 Монако Л1
- 20.04.2017 Бешикташ 2:1 Лион ЛЕ
- 16.04.2017 Бастия 0:3 Лион Л1
- 13.04.2017 Лион 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 08.04.2017 Лион 1:4 Лорьян Л1
- 05.04.2017 Метц 0:3 Лион Л1
- 02.04.2017 Ренн 1:1 Лион Л1
- 19.03.2017 ПСЖ 2:1 Лион Л1
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
- 02.04.2017 Ренн 1:1 Лион Лига 1
- 11.12.2016 Лион 1:0 Ренн Лига 1
- 13.03.2016 Ренн 2:2 Лион Лига 1
- 22.08.2015 Лион 1:2 Ренн Лига 1
- 23.05.2015 Ренн 0:1 Лион Лига 1
- 10.08.2014 Лион 2:0 Ренн Лига 1
- 02.02.2014 Ренн 2:0 Лион Лига 1
- 15.09.2013 Лион 0:0 Ренн Лига 1
- 26.05.2013 Лион 2:0 Ренн Лига 1
- 11.08.2012 Ренн 0:1 Лион Лига 1
- 01.04.2012 Ренн 1:1 Лион Лига 1
- 18.11.2011 Лион 1:2 Ренн Лига 1
- 19.03.2011 Лион 1:1 Ренн Лига 1
- 06.11.2010 Ренн 1:1 Лион Лига 1
- 03.04.2010 Ренн 1:2 Лион Лига 1
- 29.11.2009 Лион 1:1 Ренн Лига 1
- 01.03.2009 Лион 1:1 Ренн Лига 1
- 05.10.2008 Ренн 3:0 Лион Лига 1
- 12.04.2008 Лион 1:1 Ренн Лига 1
- 24.11.2007 Ренн 0:2 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Генгам
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Кан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Амьен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Первый тайм
47'
47'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тусар Люка выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дардер Серхи из команды Лион делает подножку. Траоре Амари заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
После дальнего удара, который нанес Буриго Бенжамен мяч отбит вратарем
45'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Бенсебаини Рами, и мяч снова в игре
42'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Диалло Абдулайе выбил мяч на угловой.
42'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
42'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Диас Мариано, и мяч снова в игре
41'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
41'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Диас Мариано имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
39'
38'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
37'
37'
Траоре Бертран из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
36'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Рафаэль да Сильва ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
34'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Мауасса Фет бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
33'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
Сарр Исмаила бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
30'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
29'
Лопеш Антони выбил мяч на угловой.
29'
Мауасса Фет из команды Ренн подал угловой справа.
29'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
29'
29'
Мауасса Фет из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
29'
Морель Жереми выбил мяч на угловой.
29'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
28'
Морель Жереми наказан за толчок Сарр Исмаила
27'
27'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
24'
Сарр Исмаила отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Тусар Люка из команды Лион делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
23'
Диас Мариано наказан за толчок Мешер Андре
21'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес
19'
18'
Траоре Бертран из команды Лион делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
17'
17'
Мауасса Фет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Мауасса Фет на финте ушёл от оппонента.
16'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Бенсебаини Рами - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Бенсебаини Рами совершает грубый фол. Траоре Бертран был жертвой
14'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
13'
13'
Депай Мемфис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
12'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
11'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
11'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Марсал Фернандо получает желтую карточку.
8'
Марсал Фернандо из команды Лион делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
8'
Марсело Антонио нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
8'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
8'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
7'
Депай Мемфис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
4'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Тусар Люка заработал фол.
3'
Депай Мемфис наказан за толчок Буриго Бенжамен
2'
2'
Фекир Набиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Фекир Набиль на финте ушёл от оппонента.
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион
Ренн
4.8% (9)
Ничья:
25.8% (48)
Лион
69.4% (129)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
38.7% (72)
1:1 Ничья:
24.2% (45)
0:1 Лион:
18.8% (35)
0:2 Лион:
5.4% (10)
1:0 Ренн:
2.7% (5)
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