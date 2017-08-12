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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 7772
Амьен
0:2
Конец матча
Анже
0'
11' Желтая карточка
Кривелли Энцо
0:1
27' Гол
Кривелли Энцо
39' Желтая карточка
Бодмер Матьё
42' Желтая карточка
Аденон Халед
0:2
56' Гол
Мангани Томас
69' Желтая карточка
Гийом Батист
90' Желтая карточка
Лабо Бригтон
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 7772 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает навес
93'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Желтая карточка
91'
Brighton Labeau получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Brighton Labeau совершает грубый фол. Томас Ромен был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Анже
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бодмер Матьё из команды Амьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
90'
Жан-Люк Домпе из команды Амьен подал угловой справа.
89'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
89'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
Фол, нарушение
89'
Андро Йоанн из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Brighton Labeau наказан за толчок Манко Венсан
Угловой
88'
Жан-Люк Домпе из команды Амьен подал угловой справа.
88'
Жан-Люк Домпе из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Жан-Люк Домпе на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
86'
Монкондю Томас наказан за толчок Кулибали Лассана
85'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
84'
Какута Гаэль из команды Амьен в офсайде
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Н'Госсо Гай и мяч снова в игре
83'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Тактическая замена. Фофана Гессума уходит с поля и его заменяет Н'Госсо Гай
82'
Тактическая замена. Койта Сейбу уходит с поля и его заменяет Brighton Labeau
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает навес
80'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает навес
80'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Жан-Люк Домпе из команды Амьен делает навес
80'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Жан-Люк Домпе из команды Амьен подал угловой справа.
79'
Сантамария Батист выбил мяч на угловой.
79'
Фофана Гессума на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
79'
Андро Йоанн из команды Анже делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
79'
Фофана Гессума из команды Амьен устремляется вперед с мячом.
79'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
78'
Суну Жиль на финте ушёл от оппонента.
78'
Суну Жиль из команды Анже устремляется вперед с мячом.
78'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
78'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
77'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
77'
Гийом Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Экамби Карл Токо из команды Анже устремляется вперед с мячом.
77'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
Павлович Матео пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
76'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
76'
Сантамария Батист бьет и мяч от рикошета проходит мимо
76'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Удар от ворот произведет Анже
74'
Бодмер Матьё из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
74'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Гийом Батист из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
Фол, нарушение
73'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Монкондю Томас заработал фол.
73'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Анже
72'
Жан-Люк Домпе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Экамби Карл Токо из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
71'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
71'
Экамби Карл Токо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
Удар от ворот произведет Анже
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Какута Гаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Какута Гаэль из команды Амьен устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
69'
Гийом Батист получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Гийом Батист совершает грубый фол. Сиссоко Исса был жертвой
68'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
Фол, нарушение
67'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
Офсайд
67'
Дибасси Бакай из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
66'
Какута Гаэль наказан за толчок Павлович Матео
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Удар от ворот произведет Анже
Фол, нарушение
64'
Суну Жиль из команды Анже делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
62'
Тактическая замена. Харрир Чарли уходит с поля и его заменяет Жан-Люк Домпе
Фол, нарушение
61'
Сантамария Батист наказан за толчок Харрир Чарли
60'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
58'
Удар от ворот произведет Анже
58'
Фофана Гессума бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
56'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мангани Томас из команды команды Анже.
56'
Гартнер Регис ошибается в защите.
56'
Какута Гаэль из команды Амьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
54'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
Фол, нарушение
52'
Кулибали Лассана из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Монкондю Томас.
52'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
52'
Кулибали Лассана на финте ушёл от оппонента.
52'
Кулибали Лассана из команды Анже устремляется вперед с мячом.
51'
Удар от ворот произведет Амьен
51'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Манко Венсан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Суну Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает навес
48'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Койта Сейбу нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Бодмер Матьё из команды Амьен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
49'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Дибасси Бакай заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Кулибали Лассана из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодмер Матьё.
48'
Удар от ворот произведет Анже
48'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает неудачный навес.
47'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
47'
Суну Жиль на финте ушёл от оппонента.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
После дальнего удара, который нанес Суну Жиль мяч отбит вратарем
Травма, повреждение
45'
Аденон Халед возвращается на поле, всё в порядке.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Удар от ворот произведет Амьен
44'
Томас Ромен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
44'
Андро Йоанн из команды Анже делает навес
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Аденон Халед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
43'
Аденон Халед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
42'
Аденон Халед получает желтую карточку.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Аденон Халед совершает грубый фол. Суну Жиль был жертвой
41'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
40'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
39'
Бодмер Матьё получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Бодмер Матьё совершает грубый фол. Капелле Пьеррик был жертвой
38'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Фофана Гессума из команды Амьен делает навес
38'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает навес
Офсайд
36'
Харрир Чарли из команды Амьен в офсайде
36'
Монкондю Томас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
36'
Суну Жиль из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодмер Матьё.
36'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Фофана Гессума из команды Амьен делает навес
35'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кулибали Лассана из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Харрир Чарли бьет в штангу и упускает момент забить!
33'
Какута Гаэль из команды Амьен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
31'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает навес
Фол, нарушение
30'
Кривелли Энцо из команды Анже. Это Аденон Халед заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Харрир Чарли из команды Амьен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кривелли Энцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Амьен
27'
Кривелли Энцо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
27'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный навес.
26'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
26'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
25'
После дальнего удара, который нанес Манзала Хариссон мяч отбит вратарем
25'
Манзала Хариссон на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Кривелли Энцо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
23'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
22'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
22'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает навес
Фол, нарушение
22'
Монкондю Томас из команды Амьен делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Кулибали Лассана из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
21'
Харрир Чарли из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Койта Сейбу из команды Амьен делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
19'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Анже
18'
Какута Гаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Андро Йоанн ошибается в защите.
17'
Удар от ворот произведет Амьен
17'
Аденон Халед из команды Амьен бьет головой мимо ворот
17'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
17'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
16'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
16'
Мангани Томас бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
15'
Харрир Чарли из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Суну Жиль.
15'
Бодмер Матьё сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
15'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
14'
Суну Жиль из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Харрир Чарли из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
13'
Кулибали Лассана наказан за толчок Монкондю Томас
Фол, нарушение
12'
Кривелли Энцо из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодмер Матьё.
12'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
12'
Фофана Гессума из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Травма, повреждение
11'
Кривелли Энцо возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Кривелли Энцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
11'
Кривелли Энцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
9'
Гартнер Регис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
9'
Кривелли Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Кривелли Энцо из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Гартнер Регис.
9'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Капелле Пьеррик на финте ушёл от оппонента.
8'
Монкондю Томас из команды Амьен делает навес
8'
Монкондю Томас на финте ушёл от оппонента.
6'
Летелье Александр вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
После дальнего удара, который нанес Капелле Пьеррик мяч отбит вратарем
5'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Анже
4'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
4'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Анже
3'
Бодмер Матьё из команды Амьен бьет головой мимо ворот
Угловой
3'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
2'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Анже
Амьен
18.4% (33)
Ничья:
49.7% (89)
Анже
31.8% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.5% (76)
Анже:
17.9% (32)
Амьен:
11.7% (21)
Анже:
8.9% (16)
Ничья:
5% (9)
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