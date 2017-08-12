Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 7772
11' Желтая карточкаКривелли Энцо
0:1
27' ГолКривелли Энцо
39' Желтая карточкаБодмер Матьё
42' Желтая карточкаАденон Халед
0:2
56' ГолМангани Томас
69' Желтая карточкаГийом Батист
90' Желтая карточкаЛабо Бригтон
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 7772 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
93'
92'
91'
Brighton Labeau получает желтую карточку.
91'
Brighton Labeau совершает грубый фол. Томас Ромен был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
90'
Бодмер Матьё из команды Амьен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
90'
89'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
89'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
89'
Андро Йоанн из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
88'
Brighton Labeau наказан за толчок Манко Венсан
88'
88'
Жан-Люк Домпе из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Жан-Люк Домпе на финте ушёл от оппонента.
86'
Монкондю Томас наказан за толчок Кулибали Лассана
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Какута Гаэль из команды Амьен в офсайде
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Н'Госсо Гай и мяч снова в игре
83'
Тактическая замена. Суну Жиль уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Тактическая замена. Фофана Гессума уходит с поля и его заменяет Н'Госсо Гай
82'
Тактическая замена. Койта Сейбу уходит с поля и его заменяет Brighton Labeau
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
80'
80'
80'
Жан-Люк Домпе из команды Амьен делает навес
80'
79'
Сантамария Батист выбил мяч на угловой.
79'
Фофана Гессума на финте ушёл от оппонента.
79'
Андро Йоанн из команды Анже делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
79'
Фофана Гессума из команды Амьен устремляется вперед с мячом.
79'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Суну Жиль на финте ушёл от оппонента.
78'
78'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
77'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
77'
Гийом Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Экамби Карл Токо из команды Анже устремляется вперед с мячом.
77'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
Павлович Матео пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
76'
Сантамария Батист бьет и мяч от рикошета проходит мимо
76'
76'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
74'
Бодмер Матьё из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
74'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Гийом Батист из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
73'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Монкондю Томас заработал фол.
73'
72'
72'
Жан-Люк Домпе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Экамби Карл Токо из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
71'
Экамби Карл Токо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Какута Гаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Какута Гаэль из команды Амьен устремляется вперед с мячом.
69'
Гийом Батист получает желтую карточку.
69'
Гийом Батист совершает грубый фол. Сиссоко Исса был жертвой
68'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
67'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
67'
Дибасси Бакай из команды Амьен в офсайде
66'
Какута Гаэль наказан за толчок Павлович Матео
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
64'
Суну Жиль из команды Анже делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
62'
Тактическая замена. Харрир Чарли уходит с поля и его заменяет Жан-Люк Домпе
61'
Сантамария Батист наказан за толчок Харрир Чарли
60'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
58'
58'
Фофана Гессума бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
56'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мангани Томас из команды команды Анже.
56'
Гартнер Регис ошибается в защите.
56'
Какута Гаэль из команды Амьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
55'
54'
54'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
53'
53'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес
52'
Кулибали Лассана из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Монкондю Томас.
52'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
52'
Кулибали Лассана на финте ушёл от оппонента.
52'
Кулибали Лассана из команды Анже устремляется вперед с мячом.
51'
51'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Манко Венсан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Суну Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
49'
48'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Койта Сейбу нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Бодмер Матьё из команды Амьен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
49'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Дибасси Бакай заработал фол.
49'
Кулибали Лассана из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодмер Матьё.
48'
48'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает неудачный навес.
47'
47'
Суну Жиль на финте ушёл от оппонента.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
После дальнего удара, который нанес Суну Жиль мяч отбит вратарем
45'
Аденон Халед возвращается на поле, всё в порядке.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
44'
Томас Ромен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
44'
Андро Йоанн из команды Анже делает навес
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Аденон Халед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
43'
Аденон Халед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Аденон Халед получает желтую карточку.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Аденон Халед совершает грубый фол. Суну Жиль был жертвой
41'
41'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Бодмер Матьё получает желтую карточку.
39'
Бодмер Матьё совершает грубый фол. Капелле Пьеррик был жертвой
38'
38'
38'
Фофана Гессума из команды Амьен делает навес
38'
37'
37'
37'
36'
Харрир Чарли из команды Амьен в офсайде
36'
Монкондю Томас выбил мяч подальше от ворот.
36'
Суну Жиль из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодмер Матьё.
36'
36'
Фофана Гессума из команды Амьен делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Кулибали Лассана из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Харрир Чарли бьет в штангу и упускает момент забить!
33'
Какута Гаэль из команды Амьен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
31'
31'
30'
Кривелли Энцо из команды Анже. Это Аденон Халед заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Харрир Чарли из команды Амьен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кривелли Энцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
27'
Кривелли Энцо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
27'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный навес.
26'
26'
26'
25'
После дальнего удара, который нанес Манзала Хариссон мяч отбит вратарем
25'
Манзала Хариссон на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Кривелли Энцо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
23'
23'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
22'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
22'
22'
Монкондю Томас из команды Амьен делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
21'
Кулибали Лассана из команды Анже делает подножку. Какута Гаэль заработал фол.
21'
Харрир Чарли из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Койта Сейбу из команды Амьен делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
18'
18'
Какута Гаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Андро Йоанн ошибается в защите.
17'
17'
Аденон Халед из команды Амьен бьет головой мимо ворот
17'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
17'
Кулибали Лассана из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
16'
Мангани Томас бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Харрир Чарли из команды Амьен опасно играет. Чуть не пострадал Суну Жиль.
15'
Бодмер Матьё сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
14'
13'
Харрир Чарли из команды Амьен в офсайде
13'
Кулибали Лассана наказан за толчок Монкондю Томас
12'
Кривелли Энцо из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодмер Матьё.
12'
Фофана Гессума из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
Кривелли Энцо возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Кривелли Энцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Кривелли Энцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Гартнер Регис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Кривелли Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Кривелли Энцо из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Гартнер Регис.
9'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Капелле Пьеррик на финте ушёл от оппонента.
8'
Монкондю Томас из команды Амьен делает навес
8'
Монкондю Томас на финте ушёл от оппонента.
6'
6'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
После дальнего удара, который нанес Капелле Пьеррик мяч отбит вратарем
5'
5'
4'
4'
4'
3'
3'
Бодмер Матьё из команды Амьен бьет головой мимо ворот
3'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Анже
Амьен
18.4% (33)
Ничья:
49.7% (89)
Анже
31.8% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.5% (76)
0:1 Анже:
17.9% (32)
1:0 Амьен:
11.7% (21)
1:2 Анже:
8.9% (16)
0:0 Ничья:
5% (9)
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