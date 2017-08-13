Стадион: Стад Гастон Жерар
0:1
3' ГолФалькао Радамель
0:2
25' ГолЖемерсон де Жесус
0:3
37' ГолФалькао Радамель
1:3
43' ГолСаид Уэсли
1:4
51' ГолФалькао Радамель
62' Желтая карточкаМоутинью Жоау
66' Желтая карточкаСидибе Джибриль
Второй тайм
83'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тилеманс Юри из команды Монако делает навес
83'
Муту Арнольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Тактическая замена. Дьякаби Адама уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
82'
82'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Варро Седрик из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Глик Камил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Фалькао Радамель уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
78'
78'
77'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
77'
Квон Чхан Хун из команды Дижон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
76'
Фабиньо Энрике наказан за толчок Квон Чхан Хун
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тилеманс Юри атакует сзади соперника. Амальфитано Ромен пострадал.
74'
74'
Лемар Тома из команды Монако делает навес
73'
Хаддади Уссама из команды Дижон. Это Фалькао Радамель заработал фол.
72'
72'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
71'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Квон Чхан Хун.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Дьякаби Адама из команды Монако бьет головой мимо ворот
70'
Лемар Тома из команды Монако делает навес
70'
70'
Лемар Тома бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
69'
Мари Жордан из команды Дижон делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
69'
68'
Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
68'
67'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
67'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
66'
Сидибе Джибриль получает желтую карточку.
66'
Сидибе Джибриль совершает грубый фол. Слити Наим был жертвой
66'
66'
Тилеманс Юри из команды Монако делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Тилеманс Юри
64'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает подножку. Фабиньо Энрике заработал фол.
64'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Хаддади Уссама из команды Дижон бьет головой мимо ворот
63'
62'
Слити Наим бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
62'
Моутинью Жоау получает желтую карточку.
62'
Моутинью Жоау атакует сзади соперника. Слити Наим пострадал.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
60'
60'
Рони Лопеш бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
60'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Сидибе Джибриль на финте ушёл от оппонента.
59'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
59'
59'
58'
Квон Чхан Хун бьет со штрафного удара в створ ворот
58'
Жемерсон де Жесус из команды Монако делает подножку. Слити Наим заработал фол.
56'
Тактическая замена. Росье Валентен уходит с поля и его заменяет Шафик Фуад
56'
Рони Лопеш из команды Монако делает подножку. Муту Арнольд заработал фол.
56'
56'
55'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
55'
Рони Лопеш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Фабиньо Энрике из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Фабиньо Энрике из команды Монако устремляется вперед с мячом.
54'
54'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
54'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
54'
Тактическая замена. Ланг Адам уходит с поля и его заменяет Хаддади Уссама
54'
Сидибе Джибриль выбил мяч на угловой.
54'
Слити Наим бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
53'
53'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
53'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Моутинью Жоау на финте ушёл от оппонента.
53'
52'
52'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
51'
Лемар Тома сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалькао Радамель из клуба "Монако" отправил мяч головой в ворота.
51'
50'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
50'
Глик Камил имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
49'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
49'
Рони Лопеш из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Рони Лопеш на финте ушёл от оппонента.
49'
Рони Лопеш из команды Монако устремляется вперед с мячом.
48'
48'
Квон Чхан Хун бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Слити Наим из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
47'
47'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес
47'
47'
47'
Росье Валентен из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
Саид Уэсли наказан за толчок Жемерсон де Жесус
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Фалькао Радамель из команды Монако в офсайде
45'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ямбере Седрик из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Дьякаби Адама.
44'
43'
Амальфитано Ромен сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Саид Уэсли записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Амальфитано Ромен выбил мяч подальше от ворот.
42'
42'
Жемерсон де Жесус выбил мяч подальше от ворот.
42'
41'
Моутинью Жоау из команды Монако делает подножку. Муту Арнольд заработал фол.
40'
Ланг Адам наказан за толчок Фалькао Радамель
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
38'
37'
Дьякаби Адама сделал результативную передачу.
37'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Фалькао Радамель из команды команды Монако.
37'
Дьякаби Адама из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Ланг Адам ошибается в защите.
37'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Муту Арнольд из команды Дижон делает навес
34'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Квон Чхан Хун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Моутинью Жоау из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Слити Наим.
33'
Муту Арнольд из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Лемар Тома заработал фол.
31'
Квон Чхан Хун имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
31'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
30'
30'
Мари Жордан из команды Дижон делает навес
30'
30'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
29'
Глик Камил наказан за толчок Слити Наим
29'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
26'
26'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Моутинью Жоау сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Жемерсон де Жесус забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
25'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
24'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
23'
23'
Глик Камил из команды Монако бьет головой мимо ворот
23'
23'
Жорже Марко из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Жорже Марко на финте ушёл от оппонента.
23'
Жорже Марко из команды Монако устремляется вперед с мячом.
21'
Рони Лопеш из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дьякаби Адама из команды Монако делает навес
20'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
20'
Слити Наим из команды Дижон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
19'
19'
Сидибе Джибриль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Дьякаби Адама из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
19'
19'
Мари Жордан из команды Дижон делает подножку. Сидибе Джибриль заработал фол.
18'
18'
18'
17'
17'
16'
Ямбере Седрик выбил мяч подальше от ворот.
16'
Жорже Марко возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Квон Чхан Хун бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
16'
Квон Чхан Хун на финте ушёл от оппонента.
15'
Квон Чхан Хун из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
15'
15'
Жорже Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Жорже Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Дьякаби Адама из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Рони Лопеш из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
13'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
13'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
13'
Квон Чхан Хун оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
13'
Слити Наим из команды Дижон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
12'
11'
11'
Саид Уэсли из команды Дижон бьет головой мимо ворот
11'
10'
10'
Саид Уэсли пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
Муту Арнольд из команды Дижон делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Ланг Адам из команды Дижон делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
8'
Удар-перашют, который нанес Дьякаби Адама из команды Монако был отбит вратарем.
7'
7'
7'
6'
Саид Уэсли наказан за толчок Глик Камил
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
4'
Жорже Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
3'
Глик Камил сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фалькао Радамель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Глик Камил из команды Монако сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
3'
3'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
2'
Рони Лопеш из команды Монако делает навес
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 1:4 Монако
Дижон
0.5% (1)
Ничья:
4.3% (8)
Монако
95.2% (178)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Монако:
37.4% (70)
1:2 Монако:
24.1% (45)
0:1 Монако:
16.6% (31)
1:3 Монако:
6.4% (12)
0:3 Монако:
4.3% (8)
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Не позавидуешь Дижону в эти минуты, пока что ничего не получается, только пустая беготня и сумбурная игра.
Ну а Мбаппе должен хорошо подумать перед тем, чтобы не сделать поспешных и необдуманных решений...
Зачем куда-то уходить, если можно остаться в своем клубе и помочь ему добиться еще большего успеха.
Деньги-деньгами, но свой клуб нельзя бросать ! Тем более, сейчас у монегасков очень боевитый состав, который
вполне способен пошуметь в ЛЧ, так что имеется возможность прогрессировать в своей нынешней команде !