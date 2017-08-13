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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
1:4
Второй тайм: 83'
Монако
0'
0:1
3' Гол
Фалькао Радамель
0:2
25' Гол
Жемерсон де Жесус
0:3
37' Гол
Фалькао Радамель
1:3
43' Гол
Саид Уэсли
1:4
51' Гол
Фалькао Радамель
62' Желтая карточка
Моутинью Жоау
66' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
83'
Второй тайм
83'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тилеманс Юри из команды Монако делает навес
83'
Муту Арнольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Дьякаби Адама уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
82'
Удар от ворот произведет Монако
82'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Варро Седрик из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Глик Камил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Фалькао Радамель уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
78'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Жорже Марко из команды Монако делает навес
Офсайд
77'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
77'
Квон Чхан Хун из команды Дижон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Удар от ворот произведет Монако
Фол, нарушение
76'
Фабиньо Энрике наказан за толчок Квон Чхан Хун
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
75'
Тилеманс Юри атакует сзади соперника. Амальфитано Ромен пострадал.
74'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Лемар Тома из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
73'
Хаддади Уссама из команды Дижон. Это Фалькао Радамель заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Монако
72'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
Фол, нарушение
71'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Квон Чхан Хун.
71'
Удар от ворот произведет Дижон
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Дьякаби Адама из команды Монако бьет головой мимо ворот
70'
Лемар Тома из команды Монако делает навес
70'
Удар от ворот произведет Дижон
70'
Лемар Тома бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
69'
Мари Жордан из команды Дижон делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Монако
68'
Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
68'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
67'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
67'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Слити Наим на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
66'
Сидибе Джибриль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Сидибе Джибриль совершает грубый фол. Слити Наим был жертвой
66'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тилеманс Юри из команды Монако делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Тилеманс Юри
Фол, нарушение
64'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает подножку. Фабиньо Энрике заработал фол.
64'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Удар от ворот произведет Монако
63'
Хаддади Уссама из команды Дижон бьет головой мимо ворот
Угловой
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
62'
Слити Наим бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Желтая карточка
62'
Моутинью Жоау получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Моутинью Жоау атакует сзади соперника. Слити Наим пострадал.
61'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой слева.
60'
Рони Лопеш бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
60'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
59'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Сидибе Джибриль на финте ушёл от оппонента.
59'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
58'
Квон Чхан Хун бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
58'
Жемерсон де Жесус из команды Монако делает подножку. Слити Наим заработал фол.
56'
Тактическая замена. Росье Валентен уходит с поля и его заменяет Шафик Фуад
Фол, нарушение
56'
Рони Лопеш из команды Монако делает подножку. Муту Арнольд заработал фол.
56'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Жорже Марко из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
55'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Удар от ворот произведет Дижон
55'
Рони Лопеш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Фабиньо Энрике из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Фабиньо Энрике из команды Монако устремляется вперед с мячом.
54'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
Угловой
54'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
54'
Тактическая замена. Ланг Адам уходит с поля и его заменяет Хаддади Уссама
54'
Сидибе Джибриль выбил мяч на угловой.
54'
Слити Наим бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
53'
Слити Наим на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
53'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
53'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Моутинью Жоау на финте ушёл от оппонента.
53'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Слити Наим из команды Дижон делает навес
52'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает навес
52'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Лемар Тома сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалькао Радамель из клуба "Монако" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
51'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой слева.
50'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
50'
Жорже Марко из команды Монако делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Глик Камил имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
49'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
49'
Рони Лопеш из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Рони Лопеш на финте ушёл от оппонента.
49'
Рони Лопеш из команды Монако устремляется вперед с мячом.
48'
Удар от ворот произведет Монако
48'
Квон Чхан Хун бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Слити Наим на финте ушёл от оппонента.
48'
Слити Наим из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
47'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес
47'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес
47'
Росье Валентен из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
46'
Саид Уэсли наказан за толчок Жемерсон де Жесус
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
45'
Фалькао Радамель из команды Монако в офсайде
45'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Ямбере Седрик из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Дьякаби Адама.
44'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Амальфитано Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Саид Уэсли записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Амальфитано Ромен выбил мяч подальше от ворот.
42'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Жемерсон де Жесус выбил мяч подальше от ворот.
42'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Моутинью Жоау из команды Монако делает подножку. Муту Арнольд заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Ланг Адам наказан за толчок Фалькао Радамель
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес
37'
Дьякаби Адама сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Фалькао Радамель из команды команды Монако.
37'
Дьякаби Адама из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Ланг Адам ошибается в защите.
37'
Удар от ворот произведет Дижон
37'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Муту Арнольд из команды Дижон делает навес
34'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Квон Чхан Хун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Моутинью Жоау из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Слити Наим.
33'
Муту Арнольд из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
32'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Лемар Тома заработал фол.
31'
Квон Чхан Хун имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
31'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
30'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Мари Жордан из команды Дижон делает навес
30'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
29'
Глик Камил наказан за толчок Слити Наим
29'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
Удар от ворот произведет Дижон
26'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Моутинью Жоау сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Жемерсон де Жесус забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
Угловой
25'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
24'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Удар от ворот произведет Монако
23'
Удар от ворот произведет Дижон
23'
Глик Камил из команды Монако бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой слева.
23'
Жорже Марко из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Жорже Марко на финте ушёл от оппонента.
23'
Жорже Марко из команды Монако устремляется вперед с мячом.
21'
Рони Лопеш из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дьякаби Адама из команды Монако делает навес
Офсайд
20'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
20'
Слити Наим из команды Дижон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
Слити Наим на финте ушёл от оппонента.
20'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Дижон
19'
Сидибе Джибриль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Дьякаби Адама из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
19'
Жорже Марко из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
19'
Мари Жордан из команды Дижон делает подножку. Сидибе Джибриль заработал фол.
18'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Дижон
18'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает навес
17'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Монако
16'
Ямбере Седрик выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
16'
Жорже Марко возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Квон Чхан Хун бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
16'
Квон Чхан Хун на финте ушёл от оппонента.
15'
Квон Чхан Хун из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
15'
Удар от ворот произведет Дижон
Травма, повреждение
15'
Жорже Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Травма, повреждение
15'
Жорже Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Дьякаби Адама из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Рони Лопеш из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
13'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
Офсайд
13'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
13'
Квон Чхан Хун оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
13'
Слити Наим из команды Дижон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Дижон
12'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Монако
11'
Саид Уэсли из команды Дижон бьет головой мимо ворот
11'
Слити Наим из команды Дижон делает навес
10'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Саид Уэсли пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
Муту Арнольд из команды Дижон делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Ланг Адам из команды Дижон делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
8'
Удар-перашют, который нанес Дьякаби Адама из команды Монако был отбит вратарем.
7'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Слити Наим из команды Дижон делает навес
7'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Саид Уэсли наказан за толчок Глик Камил
5'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
4'
Жорже Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
4'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Росье Валентен из команды Дижон делает навес
3'
Глик Камил сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фалькао Радамель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Глик Камил из команды Монако сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
3'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
3'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
2'
Рони Лопеш из команды Монако делает навес
1'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 1:4 Монако
Дижон
0.5% (1)
Ничья:
4.3% (8)
Монако
95.2% (178)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
37.4% (70)
Монако:
24.1% (45)
Монако:
16.6% (31)
Монако:
6.4% (12)
Монако:
4.3% (8)
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