Первый тайм

47' Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.

47' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.

46' [1] - столько добавил арбитр времени.

45' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

45' Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Игрок клуба " Монако " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Саид Уэсли записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

42' Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.

42' Игрок клуба " Дижон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

40' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

40' Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

39' Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.

37' Удар от ворот произведет Дижон

35' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

34' Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Квон Чхан Хун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Муту Арнольд из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Квон Чхан Хун имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

30' Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.

30' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.

29' Фабиньо Энрике из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.

28' Удар от ворот произведет Дижон

26' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.

25' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Жемерсон де Жесус забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!

24' Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Удар от ворот произведет Монако

23' Удар от ворот произведет Дижон

21' Рони Лопеш из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

21' Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок клуба " Дижон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

20' Игрок клуба " Дижон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

19' Удар от ворот произведет Дижон

19' Сидибе Джибриль бьет из пределов штрафной и упускает момент!

19' Дьякаби Адама из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

18' Игрок клуба " Монако " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

18' Удар от ворот произведет Дижон

17' Игрок клуба " Монако " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

17' Удар от ворот произведет Монако

15' Удар от ворот произведет Дижон

15' Жорже Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.

15' Жорже Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Игроки ФК " Монако " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

13' Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.

13' Квон Чхан Хун оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

12' Удар от ворот произведет Дижон

12' Игрок клуба " Монако " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

11' Удар от ворот произведет Монако

10' Игрок клуба " Дижон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.

9' Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок клуба " Монако " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

5' Игрок клуба " Монако " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.

4' Жорже Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фалькао Радамель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

1' Игрок клуба " Монако " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Монако ". Встреча началась!