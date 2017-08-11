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Стадион:
Ницца
0:0
Первый тайм: 40'
Труа
0' 40'
Первый тайм
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Данте Бонфим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
39'
Удар от ворот произведет Ницца
39'
Грандсир Самуэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Депланье Матье из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Удар от ворот произведет Труа
35'
Удар от ворот произведет Ницца
35'
Ньян Адама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Удар от ворот произведет Труа
34'
Плеа Алассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
29'
Грандсир Самуэль из команды Труа нарушает. Суке Арно пострадал, однако рефери не останавливает игру.
28'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает навес
Угловой
28'
Дарбион Стефан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
28'
Дарбион Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
27'
Суке Арно атакует сзади соперника. Грандсир Самуэль пострадал.
Офсайд
25'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
24'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает навес
Угловой
23'
Дарбион Стефан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
23'
Дингом Тристан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
23'
Дарбион Стефан из команды Труа делает отличный пас
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Ницца
21'
Дарбион Стефан из команды Труа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
20'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает подножку. Дарбион Стефан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
Угловой
18'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
18'
Сент-Максимин Аллан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
18'
Сент-Максимин Аллан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Эрей Кристоф из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Депланье Матье из команды Труа делает навес
Угловой
17'
Дарбион Стефан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
17'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
17'
Козьелло Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
15'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
13'
Удар от ворот произведет Труа
13'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Дингом Тристан из команды Труа делает навес
11'
Удар от ворот произведет Труа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
10'
Срарфи Бассем имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Срарфи Бассем на финте ушёл от оппонента.
10'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Ле Маршан Максим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Депланье Матье из команды Труа делает навес
9'
Ньян Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
8'
Эрей Кристоф выбил мяч на угловой.
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
7'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца наносит очень неточный удар.
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
4'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ньян Адама наказан за толчок Сери Жан-Мишель
1'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает неудачный навес.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Труа
Ницца
93.9% (170)
Ничья:
5% (9)
Труа
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
33.7% (61)
Ницца:
30.9% (56)
Ницца:
18.8% (34)
Ницца:
6.1% (11)
Ничья:
3.9% (7)
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