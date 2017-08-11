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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альянц Ривьера
Состав команд
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
14
Плеа
Алассан
22
Эрей
Кристоф
23
Траоре
Шарль
26
Ньян
Адама
Ницца 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Кардинал Йоан Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 31 Данте Бонфим Защитник
- 20 Ле Маршан Максим Защитник
- 23 Сарр Маланг Защитник
- 26 Козьелло Венсан Полузащитник
- 6 Сери Жан-Мишель Полузащитник
- 8 Лис-Мелу Пьерр Полузащитник
- 11 Срарфи Бассем Полузащитник
- 7 Сент-Максимин Аллан Полузащитник
- 14 Плеа Алассан Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Бенитес Вальтер Вратарь
- 28 Боскальи Оливье Защитник
- 24 Жалле Кристоф Защитник
- 33 Маю Хишам Полузащитник
- 27 Макенго Жан-Виктор Полузащитник
- 18 Вальтер Реми Полузащитник
- 19 Марсель Венсан Полузащитник
- Главный тренер: Фавре Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Балотелли Марио Травмирован
- Сиприен Вилан Травмирован
Труа 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Самасса Мамаду II Вратарь
- 12 Депланье Матье Защитник
- 4 Вискаррондо Освальдо Защитник
- 22 Эрей Кристоф Защитник
- 23 Траоре Шарль Защитник
- 14 Беллюгу Франсуа Полузащитник
- 19 Дингом Тристан Полузащитник
- 29 Грандсир Самуэль Полузащитник
- 10 Ниве Бенжамен Полузащитник
- 8 Дарбион Стефан Полузащитник
- 26 Ньян Адама Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Желязны Эрвин Вратарь
- 24 Жиродон Джимми Защитник
- 27 Конфес Алуа Защитник
- 28 Пеле Брайан Полузащитник
- 13 Хауи Саиф-Эдин Полузащитник
- 6 Азамум Карим Полузащитник
- 20 Тинан Жонатан Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 05.08.2017 Сент-Этьен 1:0 Ницца Л1
- 02.08.2017 Аякс 2:2 Ницца ЛЧ
- 26.07.2017 Ницца 1:1 Аякс ЛЧ
- 20.07.2017 Боруссия М 1:2 Ницца ТМК
- 16.07.2017 Славия Прага 4:1 Ницца ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 Серветт 1:3 Ницца ТМК
- 01.07.2017 Стад де Ньон 0:4 Ницца ТМК
- 20.05.2017 Лион 3:3 Ницца Л1
- 14.05.2017 Ницца 0:2 Анже Л1
- 07.05.2017 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Л1
- 23.04.2017 Тулуза 1:1 Ницца Л1
- 15.04.2017 Ницца 3:1 Нанси Л1
- 07.04.2017 Лилль 1:2 Ницца Л1
- 02.04.2017 Ницца 2:1 Бордо Л1
- 18.03.2017 Нант 1:1 Ницца Л1
- 10.03.2017 Ницца 2:2 Кан Л1
- 04.03.2017 Дижон 0:1 Ницца Л1
- 24.02.2017 Ницца 2:1 Монпелье Л1
Труа (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 05.08.2017 Труа 1:1 Ренн Л1
- 29.07.2017 Труа 2:1 Амьен ТМК
- 21.07.2017 Осер 1:2 Труа ТМК
- 15.07.2017 Труа 0:1 УНФП ТМК
- 12.07.2017 Труа 2:1 Ланс ТМК
- 08.07.2017 Труа 0:0 Орлеан ТМК
- 28.05.2017 Лорьян 0:0 Труа СМЛ1
- 25.05.2017 Труа 2:1 Лорьян СМЛ1
- 19.05.2017 Сошо 2:3 Труа Л2
- 12.05.2017 Труа 2:0 Реймс Л2
- 05.05.2017 Осер 2:3 Труа Л2
- 29.04.2017 Труа 1:0 Брест Л2
- 21.04.2017 Клермон Фут 1:1 Труа Л2
- 14.04.2017 Труа 3:2 Ред Стар Л2
- 07.04.2017 Валансьен 2:0 Труа Л2
- 31.03.2017 Труа 4:2 Орлеан Л2
- 17.03.2017 Бур-Перонна 2:4 Труа Л2
- 10.03.2017 Газелек Аяччо 3:1 Труа Л2
- 04.03.2017 Труа 4:0 Амьен Л2
- 24.02.2017 Тур 0:0 Труа Л2
Последние игры между собой
Ницца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Труа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 05.03.2016 Ницца 2:1 Труа Лига 1
- 15.08.2015 Труа 3:3 Ницца Лига 1
- 28.04.2013 Ницца 3:1 Труа Лига 1
- 08.12.2012 Труа 1:1 Ницца Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Генгам
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Труа
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Кан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Амьен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Первый тайм
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Данте Бонфим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
39'
39'
Грандсир Самуэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
37'
Депланье Матье из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
35'
35'
Ньян Адама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
34'
Плеа Алассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес
29'
Грандсир Самуэль из команды Труа нарушает. Суке Арно пострадал, однако рефери не останавливает игру.
28'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает навес
28'
28'
Дарбион Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Суке Арно атакует сзади соперника. Грандсир Самуэль пострадал.
25'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
24'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает навес
23'
23'
Дингом Тристан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
23'
Дарбион Стефан из команды Труа делает отличный пас
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
21'
Дарбион Стефан из команды Труа делает неудачный навес.
20'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает подножку. Дарбион Стефан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
18'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
18'
Сент-Максимин Аллан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
18'
Сент-Максимин Аллан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Эрей Кристоф из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Депланье Матье из команды Труа делает навес
17'
17'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
17'
Козьелло Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
15'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
13'
13'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Дингом Тристан из команды Труа делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
10'
Срарфи Бассем имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Срарфи Бассем на финте ушёл от оппонента.
10'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Ле Маршан Максим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Депланье Матье из команды Труа делает навес
9'
Ньян Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
8'
Эрей Кристоф выбил мяч на угловой.
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца наносит очень неточный удар.
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
4'
3'
3'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Ньян Адама наказан за толчок Сери Жан-Мишель
1'
1'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает неудачный навес.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Труа
Ницца
93.9% (170)
Ничья:
5% (9)
Труа
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ницца:
33.7% (61)
1:0 Ницца:
30.9% (56)
2:1 Ницца:
18.8% (34)
3:1 Ницца:
6.1% (11)
1:1 Ничья:
3.9% (7)
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