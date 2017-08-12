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Стадион: Зрители: 11876
Тулуза
1:0
Конец матча
Монпелье
0'
7' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
12' Желтая карточка
Камара Сулейман
34' Желтая карточка
Машаш Зинедин
1:0
43' Пенальти
Дурмаз Джимми
53' Желтая карточка
Мубандже Жак-Франсуа
56' Желтая карточка
Сио Жованни
56' Желтая карточка
Каюзак Янник
90' Желтая карточка
Мендеш Педру II
90'+2
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 11876 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Угловой
93'
Саного Яя из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
93'
Делор Анди исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
93'
Мендеш Педру II получает желтую карточку.

Фол, нарушение
92'
Мендеш Педру II нарушил правила.
92'
Руссийон Жером отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Тулуза
89'
Нинга Родрике отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Сессеньон Стефан нарушил правила.
88'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает навес
87'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
86'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Руссийон Жером отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
84'
Дурмаз Джимми получает жёлтую карточку за толчок соперника.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Саного Яя из команды Тулуза делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
Угловой
82'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
81'
Делор Анди бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
81'
Саного Яя из команды Тулуза делает навес
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Конгре Даниэль из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
Угловой
80'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
79'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Машаш Зинедин уходит с поля и его заменяет Саного Яя
77'
Скири Эйе ударом издали сотрясает перекладину
Фол, нарушение
77'
Делор Анди нарушает правила. Ласне Пол пострадал
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Агилар Рубен
74'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
74'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Камара Сулейман нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Удар от ворот произведет Тулуза
69'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
69'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Машаш Зинедин нарушил правила.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
66'
Тактическая замена. Тойвонен Ола уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
Фол, нарушение
64'
Делор Анди наказан за толчок Мендеш Педру II
62'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Нинга Родрике заработал фол.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
61'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
59'
Удар от ворот произведет Тулуза
58'
Конгре Даниэль из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Машаш Зинедин из команды Тулуза делает навес
57'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Сио Жованни наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
56'
Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
56'
Сио Жованни получает желтую карточку.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Мубандже Жак-Франсуа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Мубандже Жак-Франсуа нарушает правила. Мбенза Исаак пострадал
Фол, нарушение
53'
Тойвонен Ола наказан за толчок Скири Эйе
Фол, нарушение
52'
Дурмаз Джимми совершает грубый фол. Мукиэле Норди был жертвой
51'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
51'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
49'
Мбенза Исаак из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Беригод Кевин уходит с поля и его заменяет Сессеньон Стефан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
52'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
51'
Сио Жованни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
50'
Каюзак Янник из команды Тулуза. Это Камара Сулейман заработал фол.
49'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Мукиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Сио Жованни из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
47'
Удар от ворот произведет Тулуза
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Бодиже Янн нарушил правила.
Описание гола
43'
Г О О О О О Л - Дурмаз Джимми из команды Тулуза забивает пенальти
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛЬТИ! Мендеш Педру II держал соперника за футболку в своей штрафной площади.
Угловой
42'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Делор Анди, и мяч снова в игре
41'
Мендеш Педру II сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Машаш Зинедин из команды Тулуза делает навес
40'
Машаш Зинедин из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
39'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
Фол, нарушение
37'
Ласне Пол наказан за толчок Бодиже Янн
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
36'
Дурмаз Джимми коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
34'
Машаш Зинедин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Машаш Зинедин совершает грубый фол. Ласне Пол был жертвой
33'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
33'
Тойвонен Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
32'
Мишлен Клеман получил травму и заменен. Сомалиа Вергитон выходит на поле.
Травма, повреждение
30'
Мишлен Клеман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Мишлен Клеман выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
29'
Сио Жованни наказан за толчок Каюзак Янник
28'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Мишлен Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
27'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
26'
Удар от ворот произведет Монпелье
24'
После дальнего удара, который нанес Мукиэле Норди мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
23'
Машаш Зинедин наказан за толчок Конгре Даниэль
23'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
22'
Тойвонен Ола из команды Тулуза. Это Мендеш Педру II заработал фол.
Угловой
21'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
21'
Мукиэле Норди выбил мяч на угловой.
20'
Машаш Зинедин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Тулуза
19'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
18'
Удар от ворот произведет Монпелье
18'
Делор Анди из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
18'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
17'
Удар от ворот произведет Тулуза
17'
Мбенза Исаак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
16'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
16'
Тойвонен Ола наказан за толчок Мендеш Педру II
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
12'
Камара Сулейман получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Камара Сулейман из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Мишлен Клеман.
Фол, нарушение
12'
Тойвонен Ола нарушил правила.
12'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
11'
Удар от ворот произведет Монпелье
11'
Машаш Зинедин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Мишлен Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
8'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
7'
Жюльен Кристофер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Жюльен Кристофер атакует сзади соперника. Сио Жованни пострадал.
7'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
6'
Каюзак Янник нарушает правила. Мукиэле Норди пострадал
4'
Удар от ворот произведет Тулуза
3'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
2'
Камара Сулейман нарушил правила.
Фол, нарушение
2'
Делор Анди наказан за толчок Руссийон Жером
2'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Тойвонен Ола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Скири Эйе нарушил правила.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Монпелье
Тулуза
71.3% (127)
Ничья:
23% (41)
Монпелье
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
34.3% (61)
Тулуза:
27% (48)
Ничья:
19.7% (35)
Тулуза:
7.3% (13)
Монпелье:
3.4% (6)
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