Стадион: Мунисипал Зрители: 11876
7' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
12' Желтая карточкаКамара Сулейман
34' Желтая карточкаМашаш Зинедин
1:0
43' ПенальтиДурмаз Джимми
53' Желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
56' Желтая карточкаСио Жованни
56' Желтая карточкаКаюзак Янник
90' Желтая карточкаМендеш Педру II
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 11876 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Делор Анди исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
93'
Мендеш Педру II получает желтую карточку.
92'
Мендеш Педру II нарушил правила.
92'
Руссийон Жером отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
89'
Нинга Родрике отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Сессеньон Стефан нарушил правила.
88'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает навес
87'
87'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Руссийон Жером отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Дурмаз Джимми получает жёлтую карточку за толчок соперника.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
81'
Делор Анди бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Конгре Даниэль из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
80'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
79'
78'
Тактическая замена. Машаш Зинедин уходит с поля и его заменяет Саного Яя
77'
Скири Эйе ударом издали сотрясает перекладину
77'
Делор Анди нарушает правила. Ласне Пол пострадал
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
75'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Агилар Рубен
74'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
74'
74'
73'
Камара Сулейман нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
69'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
69'
68'
67'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Машаш Зинедин нарушил правила.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
66'
Тактическая замена. Тойвонен Ола уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
64'
Делор Анди наказан за толчок Мендеш Педру II
62'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Нинга Родрике заработал фол.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
61'
59'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
59'
58'
Конгре Даниэль из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Машаш Зинедин из команды Тулуза делает навес
57'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Сио Жованни наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
56'
Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Сио Жованни получает желтую карточку.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
53'
Мубандже Жак-Франсуа получает желтую карточку.
53'
Мубандже Жак-Франсуа нарушает правила. Мбенза Исаак пострадал
53'
Тойвонен Ола наказан за толчок Скири Эйе
52'
Дурмаз Джимми совершает грубый фол. Мукиэле Норди был жертвой
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
51'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
49'
Мбенза Исаак из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
46'
46'
Тактическая замена. Беригод Кевин уходит с поля и его заменяет Сессеньон Стефан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
52'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
51'
Сио Жованни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
50'
Каюзак Янник из команды Тулуза. Это Камара Сулейман заработал фол.
49'
49'
Мукиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
48'
Сио Жованни из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Бодиже Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бодиже Янн нарушил правила.
43'
Г О О О О О Л - Дурмаз Джимми из команды Тулуза забивает пенальти
43'
ПЕНАЛЬТИ! Мендеш Педру II держал соперника за футболку в своей штрафной площади.
42'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Делор Анди, и мяч снова в игре
41'
Мендеш Педру II сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Машаш Зинедин из команды Тулуза делает навес
40'
Машаш Зинедин из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
39'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
38'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
37'
Ласне Пол наказан за толчок Бодиже Янн
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
36'
Дурмаз Джимми коснулся мяча рукой.
34'
Машаш Зинедин получает желтую карточку.
34'
Машаш Зинедин совершает грубый фол. Ласне Пол был жертвой
33'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
33'
Тойвонен Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой слева.
32'
Мишлен Клеман получил травму и заменен. Сомалиа Вергитон выходит на поле.
30'
Мишлен Клеман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Мишлен Клеман выбил мяч на угловой.
29'
Сио Жованни наказан за толчок Каюзак Янник
28'
28'
Мишлен Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
27'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
26'
24'
После дальнего удара, который нанес Мукиэле Норди мяч отбит вратарем
23'
Машаш Зинедин наказан за толчок Конгре Даниэль
23'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Тойвонен Ола из команды Тулуза. Это Мендеш Педру II заработал фол.
21'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
21'
Мукиэле Норди выбил мяч на угловой.
20'
Машаш Зинедин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
18'
18'
Делор Анди из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
18'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
17'
17'
Мбенза Исаак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
16'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза в офсайде
16'
Тойвонен Ола наказан за толчок Мендеш Педру II
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Камара Сулейман получает желтую карточку.
12'
Камара Сулейман из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Мишлен Клеман.
12'
Тойвонен Ола нарушил правила.
12'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
11'
11'
Машаш Зинедин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Мишлен Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
7'
Жюльен Кристофер получает желтую карточку.
7'
Жюльен Кристофер атакует сзади соперника. Сио Жованни пострадал.
7'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
6'
Каюзак Янник нарушает правила. Мукиэле Норди пострадал
4'
3'
3'
3'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес
2'
Камара Сулейман нарушил правила.
2'
Делор Анди наказан за толчок Руссийон Жером
2'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Тойвонен Ола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Скири Эйе нарушил правила.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Монпелье
Тулуза
71.3% (127)
Ничья:
23% (41)
Монпелье
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
34.3% (61)
2:1 Тулуза:
27% (48)
1:1 Ничья:
19.7% (35)
2:0 Тулуза:
7.3% (13)
1:2 Монпелье:
3.4% (6)
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