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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17606
Кан
0:1
Конец матча
Сент-Этьен
0'
51' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
0:1
67' Гол
Амума Ромен
78' Желтая карточка
Делаплас Джонатан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17606 болельщиков
94'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
93'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Фол, нарушение
93'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
91'
Фере Жюльен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Маига Хабиб.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
91'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
90'
Джику Александр из команды Кан делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
90'
Пьер-Габриэль Ронаэль выбил мяч на угловой.
90'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
89'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Габриэль Сильва
Фол, нарушение
86'
Бессат Венсан из команды Кан делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
85'
Дьони Луа наказан за толчок Куаку Кристиан
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Янко Саиди наказан за толчок Петерс Стеф
82'
Удар от ворот произведет Кан
82'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
Фол, нарушение
81'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает подножку. Джику Александр заработал фол.
80'
Сантини Иван пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Делаплас Джонатан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Делаплас Джонатан из команды Кан. Это Амума Ромен заработал фол.
77'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Маига Хабиб
76'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
76'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
75'
Куаку Кристиан блокирует соперника. Пьер-Габриэль Ронаэль заработал своей команде штрафной.
75'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
75'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
74'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
73'
Пьер-Габриэль Ронаэль выбил мяч на угловой.
73'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
72'
Джику Александр из команды Кан бьет головой мимо ворот
72'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Авуну Дюрель уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
Фол, нарушение
72'
Пьер-Габриэль Ронаэль блокирует соперника. Куаку Кристиан заработал своей команде штрафной.
71'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
70'
Удар от ворот произведет Кан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
69'
Да Сильва Дамьен из команды Кан бьет головой мимо ворот
69'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает подножку. Бессат Венсан заработал фол.
67'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Амума Ромен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
66'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен. Это Фере Жюльен заработал фол.
65'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Делаплас Джонатан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
63'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
62'
Куаку Кристиан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Диуссе Ассан.
61'
Тактическая замена. Таннан Уссама уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
61'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
61'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
61'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
60'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тактическая замена. Базиль Эрве уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
57'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
56'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен. Это Да Сильва Дамьен заработал фол.
55'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
54'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
54'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает подножку. Авуну Дюрель заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Пьер-Габриэль Ронаэль заработал фол.
53'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
ШТАНГА! – Сантини Иван ударом головой попадает в штангу
53'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
Угловой
52'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
52'
Фере Жюльен из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
51'
Теофил-Катерин Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен. Это Сантини Иван заработал фол.
51'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
50'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
48'
Амума Ромен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес
46'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
43'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
43'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
43'
Бессат Венсан из команды Кан играет в стеночку. Базиль Эрве был стеночкой.
42'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
40'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
40'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен. Это Базиль Эрве заработал фол.
Офсайд
39'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен в офсайде
38'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Авуну Дюрель из команды Кан делает навес
37'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен в офсайде
36'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает навес
36'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Бессат Венсан из команды Кан. Это Таннан Уссама заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
34'
Базиль Эрве из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
32'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бессат Венсан и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
29'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает подножку. Базиль Эрве заработал фол.
28'
Роделен Ронни бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
28'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Кан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
24'
Роделен Ронни из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль.
Угловой
24'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Пьер-Габриэль Ронаэль выбил мяч на угловой.
Угловой
23'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
23'
Перрен Лоик выбил мяч на угловой.
23'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
23'
Базиль Эрве из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
22'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен. Это Джику Александр заработал фол.
22'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
21'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Таннан Уссама заработал фол.
21'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
19'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает навес
19'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
18'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
18'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
16'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Кан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
14'
Таннан Уссама мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
14'
После удара головой, который сделал Таннан Уссама мяч попадает в перекладину
14'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
13'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
10'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
9'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
9'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен. Это Да Сильва Дамьен заработал фол.
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
7'
Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает навес
6'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
5'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Базиль Эрве из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
После дальнего удара, который нанес Авуну Дюрель мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:1 Сент-Этьен
Кан
11.8% (21)
Ничья:
47.2% (84)
Сент-Этьен
41% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.6% (74)
Сент-Этьен:
19.7% (35)
Сент-Этьен:
14.6% (26)
Кан:
7.9% (14)
Ничья:
3.9% (7)
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