Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 17606
0:1
Конец матча
51' Желтая карточкаТеофил-Катерин Кевин
0:1
67' ГолАмума Ромен
78' Желтая карточкаДелаплас Джонатан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17606 болельщиков
94'
93'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
93'
93'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
92'
91'
Фере Жюльен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Маига Хабиб.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
91'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
90'
Джику Александр из команды Кан делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
90'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
90'
90'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
89'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Габриэль Сильва
86'
Бессат Венсан из команды Кан делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Дьони Луа наказан за толчок Куаку Кристиан
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Янко Саиди наказан за толчок Петерс Стеф
82'
82'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
81'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает подножку. Джику Александр заработал фол.
80'
Сантини Иван пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
79'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Делаплас Джонатан получает желтую карточку.
78'
Делаплас Джонатан из команды Кан. Это Амума Ромен заработал фол.
77'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Маига Хабиб
76'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
76'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Куаку Кристиан блокирует соперника. Пьер-Габриэль Ронаэль заработал своей команде штрафной.
75'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
73'
73'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
72'
Джику Александр из команды Кан бьет головой мимо ворот
72'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Авуну Дюрель уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
72'
Пьер-Габриэль Ронаэль блокирует соперника. Куаку Кристиан заработал своей команде штрафной.
71'
71'
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
69'
Да Сильва Дамьен из команды Кан бьет головой мимо ворот
69'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает подножку. Бессат Венсан заработал фол.
67'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Амума Ромен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
66'
66'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен. Это Фере Жюльен заработал фол.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
64'
Делаплас Джонатан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
62'
Куаку Кристиан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Диуссе Ассан.
61'
Тактическая замена. Таннан Уссама уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
61'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
61'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
61'
60'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тактическая замена. Базиль Эрве уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
57'
56'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен. Это Да Сильва Дамьен заработал фол.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
54'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьен делает подножку. Авуну Дюрель заработал фол.
53'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Пьер-Габриэль Ронаэль заработал фол.
53'
53'
ШТАНГА! – Сантини Иван ударом головой попадает в штангу
53'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
52'
52'
Фере Жюльен из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Теофил-Катерин Кевин получает желтую карточку.
51'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен. Это Сантини Иван заработал фол.
51'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
50'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
48'
Амума Ромен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
43'
43'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
43'
Бессат Венсан из команды Кан играет в стеночку. Базиль Эрве был стеночкой.
42'
41'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
40'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен. Это Базиль Эрве заработал фол.
39'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен в офсайде
38'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Авуну Дюрель из команды Кан делает навес
37'
36'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен в офсайде
36'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает навес
36'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Бессат Венсан из команды Кан. Это Таннан Уссама заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
35'
34'
34'
33'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
32'
31'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бессат Венсан и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
29'
Таннан Уссама из команды Сент-Этьен делает подножку. Базиль Эрве заработал фол.
28'
Роделен Ронни бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
28'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Теофил-Катерин Кевин наказан за толчок Сантини Иван
27'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Роделен Ронни из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль.
24'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
23'
23'
Перрен Лоик выбил мяч на угловой.
23'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
23'
22'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен. Это Джику Александр заработал фол.
22'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Таннан Уссама заработал фол.
21'
20'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
19'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
19'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает навес
19'
18'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
18'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
16'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
16'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
14'
Таннан Уссама мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
14'
После удара головой, который сделал Таннан Уссама мяч попадает в перекладину
14'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
13'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
10'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
9'
9'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен. Это Да Сильва Дамьен заработал фол.
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
7'
Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
6'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
4'
4'
2'
После дальнего удара, который нанес Авуну Дюрель мяч отбит вратарем
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:1 Сент-Этьен
Кан
11.8% (21)
Ничья:
47.2% (84)
Сент-Этьен
41% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.6% (74)
1:2 Сент-Этьен:
19.7% (35)
0:1 Сент-Этьен:
14.6% (26)
1:0 Кан:
7.9% (14)
0:0 Ничья:
3.9% (7)
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