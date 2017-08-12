Стадион: Стад де ля Божуар
15' Желтая карточкаЛима Лукас
60' Желтая карточкаСансон Морган
0:1
87' ГолОкампос Лукас
90' Желтая карточкаРоланду Жорже
Второй тайм
94'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Окампос Лукас на финте ушёл от оппонента.
94'
Окампос Лукас из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
93'
93'
93'
Роланду Жорже получает желтую карточку.
93'
Роланду Жорже совершает грубый фол. Сала Эмилиано был жертвой
92'
Сала Эмилиано имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
92'
92'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
92'
91'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Samuel Moutoussamy заработал фол.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
90'
90'
Томассон Адриен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
90'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Илоки Жюль из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
После удара головой, который сделал Samuel Moutoussamy мяч попадает в перекладину
89'
89'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
87'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Окампос Лукас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
87'
87'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
86'
86'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
86'
Туре Абдулайе наказан за толчок Сакаи Хироки
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
85'
Рами Адиль из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
84'
84'
Рами Адиль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
83'
Жермен Валер из команды Марсель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
83'
82'
Товен Флорьян бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
82'
81'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
80'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
80'
80'
Сансон Морган из команды Марсель делает неудачный навес.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
79'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
79'
Эвра Патрис выбил мяч подальше от ворот.
79'
Паллуа Николя наказан за толчок Жермен Валер
79'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
78'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
77'
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Лопес Максим, и мяч снова в игре
75'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
75'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
74'
74'
Туре Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Томассон Адриен из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Samuel Moutoussamy из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Samuel Moutoussamy на финте ушёл от оппонента.
73'
Туре Абдулайе из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Туре Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
73'
Манданда Стив сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
73'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
72'
Карлос Диего Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Лопес Максим из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
69'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Карлос Диего Сантос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
69'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Эвра Патрис заработал фол.
68'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Карлос Диего Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Лопес Максим совершает грубый фол. Карлос Диего Сантос был жертвой
65'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
64'
Авазьем Чидозье наказан за толчок Окампос Лукас
62'
62'
Лопес Максим из команды Марсель делает неудачный навес.
61'
Тактическая замена. Н'Джие Клинтон уходит с поля и его заменяет Окампос Лукас
61'
Сала Эмилиано наказан за толчок Роланду Жорже
60'
Илоки Жюль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
60'
Сансон Морган получает желтую карточку.
60'
Сансон Морган из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Туре Абдулайе.
59'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Карлос Диего Сантос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
59'
Карлос Диего Сантос на финте ушёл от оппонента.
59'
Н'Джие Клинтон ошибается в защите.
59'
59'
58'
Эвра Патрис выбил мяч на угловой.
58'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
58'
58'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес
58'
57'
Тактическая замена. Замбо-Ангисса Андре уходит с поля и его заменяет Сансон Морган
57'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
57'
Густаво Луис выбил мяч на угловой.
56'
Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Томассон Адриен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Рами Адиль наказан за толчок Сала Эмилиано
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
55'
Лима Лукас из команды Нант наносит неточный удар с лета
55'
Илоки Жюль из команды Нант делает отличный навес.
55'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
54'
54'
Товен Флорьян из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Н'Джие Клинтон мяча так и не получил
52'
Роланду Жорже из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Туре Абдулайе атакует сзади соперника. Замбо-Ангисса Андре пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
50'
Товен Флорьян возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Товен Флорьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Товен Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Samuel Moutoussamy из команды Нант делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
48'
Томассон Адриен из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
Илоки Жюль на финте ушёл от оппонента.
49'
49'
48'
Томассон Адриен из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Рами Адиль.
47'
47'
Сакаи Хироки наказан за толчок Лима Лукас
46'
46'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает неудачный навес.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
После штрафного удара,который нанес Лопес Максим мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
45'
Туре Абдулайе наказан за толчок Эвра Патрис
44'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Карлос Диего Сантос заработал фол.
44'
Густаво Луис из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
44'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
43'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
42'
Туре Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Илоки Жюль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Samuel Moutoussamy заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
39'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
39'
Сакаи Хироки выбил мяч на угловой.
39'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Томассон Адриен на финте ушёл от оппонента.
39'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
39'
Н'Джие Клинтон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Жермен Валер из команды Марсель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Густаво Луис из команды Марсель делает навес
38'
38'
37'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Густаво Луис ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Густаво Луис наказан за толчок Лима Лукас
35'
35'
35'
Жермен Валер имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
35'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный навес.
34'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
34'
Эвра Патрис из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сала Эмилиано бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
32'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
32'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
32'
31'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
30'
30'
30'
Лима Лукас на финте ушёл от оппонента.
30'
30'
Илоки Жюль из команды Нант играет в стеночку с партнером по команде. Сала Эмилиано это был.
29'
Эвра Патрис из команды Марсель делает неудачный навес.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Густаво Луис.
27'
Товен Флорьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Н'Джие Клинтон на финте ушёл от оппонента.
27'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Карлос Диего Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
26'
26'
25'
Рами Адиль наказан за толчок Сала Эмилиано
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Качаниклич Алекс получил травму и заменен. Илоки Жюль выходит на поле.
24'
24'
23'
22'
21'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Бамму Ясин получил травму и заменен. Томассон Адриен выходит на поле.
20'
Сала Эмилиано выбил мяч на угловой.
20'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Бамму Ясин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Бамму Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Samuel Moutoussamy из команды Нант. Это Жермен Валер заработал фол.
17'
17'
17'
Качаниклич Алекс на финте ушёл от оппонента.
16'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Лима Лукас получает желтую карточку.
15'
Лима Лукас атакует сзади соперника. Сакаи Хироки пострадал.
15'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает подножку. Эвра Патрис заработал фол.
14'
Карлос Диего Сантос из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Туре Абдулайе из команды Нант подал угловой справа.
14'
Н'Джие Клинтон выбил мяч на угловой.
14'
Качаниклич Алекс на финте ушёл от оппонента.
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Ронжье Валентин получил травму и заменен. Samuel Moutoussamy выходит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Ронжье Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает навес
8'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
8'
После удара головой, который сделал Товен Флорьян мяч выносится вратарем на угловой
7'
7'
7'
6'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес
6'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бамму Ясин и мяч снова в игре
6'
Рами Адиль ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
5'
Замбо-Ангисса Андре бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
4'
Паллуа Николя ошибается в защите.
4'
Жермен Валер из команды Марсель делает навес
3'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Н'Джие Клинтон наказан за толчок Карлос Диего Сантос
2'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:1 Марсель
Нант
5.6% (10)
Ничья:
27% (48)
Марсель
67.4% (120)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
36% (64)
1:1 Ничья:
23.6% (42)
0:1 Марсель:
20.2% (36)
0:2 Марсель:
3.9% (7)
1:0 Нант:
2.2% (4)
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