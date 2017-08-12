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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
0:1
Второй тайм: 90+'
Марсель
0'
15' Желтая карточка
Лима Лукас
60' Желтая карточка
Сансон Морган
0:1
87' Гол
Окампос Лукас
90' Желтая карточка
Роланду Жорже
90'+4
Второй тайм
94'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Окампос Лукас на финте ушёл от оппонента.
94'
Окампос Лукас из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
93'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Роланду Жорже получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Роланду Жорже совершает грубый фол. Сала Эмилиано был жертвой
92'
Сала Эмилиано имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
92'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
92'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Марсель
Фол, нарушение
91'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Samuel Moutoussamy заработал фол.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
90'
Удар от ворот произведет Марсель
90'
Томассон Адриен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
90'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Илоки Жюль из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
После удара головой, который сделал Samuel Moutoussamy мяч попадает в перекладину
Угловой
89'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
89'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
87'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Окампос Лукас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
87'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
86'
Удар от ворот произведет Марсель
86'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
Фол, нарушение
86'
Туре Абдулайе наказан за толчок Сакаи Хироки
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Рами Адиль из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
84'
Удар от ворот произведет Нант
84'
Рами Адиль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
83'
Жермен Валер из команды Марсель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
83'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
Угловой
83'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
82'
Товен Флорьян бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
82'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
81'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
80'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
80'
Удар от ворот произведет Марсель
80'
Сансон Морган из команды Марсель делает неудачный навес.
80'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
79'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
79'
Эвра Патрис выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
79'
Паллуа Николя наказан за толчок Жермен Валер
Офсайд
79'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
78'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Лопес Максим, и мяч снова в игре
75'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Травма, повреждение
75'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Удар от ворот произведет Марсель
74'
Туре Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Томассон Адриен из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Samuel Moutoussamy из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Samuel Moutoussamy на финте ушёл от оппонента.
73'
Туре Абдулайе из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Туре Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
73'
Манданда Стив сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
73'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
Травма, повреждение
72'
Карлос Диего Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Лопес Максим из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Карлос Диего Сантос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
Фол, нарушение
69'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Эвра Патрис заработал фол.
Травма, повреждение
68'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Карлос Диего Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Лопес Максим совершает грубый фол. Карлос Диего Сантос был жертвой
65'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
64'
Авазьем Чидозье наказан за толчок Окампос Лукас
62'
Удар от ворот произведет Нант
62'
Лопес Максим из команды Марсель делает неудачный навес.
61'
Тактическая замена. Н'Джие Клинтон уходит с поля и его заменяет Окампос Лукас
Фол, нарушение
61'
Сала Эмилиано наказан за толчок Роланду Жорже
60'
Илоки Жюль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Желтая карточка
60'
Сансон Морган получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Сансон Морган из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Туре Абдулайе.
59'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
59'
Карлос Диего Сантос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
59'
Карлос Диего Сантос на финте ушёл от оппонента.
59'
Н'Джие Клинтон ошибается в защите.
59'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
58'
Эвра Патрис выбил мяч на угловой.
58'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
58'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес
58'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Замбо-Ангисса Андре уходит с поля и его заменяет Сансон Морган
57'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
57'
Густаво Луис выбил мяч на угловой.
56'
Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Томассон Адриен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
56'
Рами Адиль наказан за толчок Сала Эмилиано
55'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
Удар от ворот произведет Марсель
55'
Лима Лукас из команды Нант наносит неточный удар с лета
55'
Илоки Жюль из команды Нант делает отличный навес.
55'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
54'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Товен Флорьян из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Н'Джие Клинтон мяча так и не получил
52'
Роланду Жорже из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Туре Абдулайе атакует сзади соперника. Замбо-Ангисса Андре пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Травма, повреждение
50'
Товен Флорьян возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Товен Флорьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
49'
Товен Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Samuel Moutoussamy из команды Нант делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
48'
Томассон Адриен из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
Илоки Жюль на финте ушёл от оппонента.
49'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
48'
Томассон Адриен из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Рами Адиль.
47'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Сакаи Хироки наказан за толчок Лима Лукас
46'
Удар от ворот произведет Нант
46'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает неудачный навес.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
После штрафного удара,который нанес Лопес Максим мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
45'
Туре Абдулайе наказан за толчок Эвра Патрис
Фол, нарушение
44'
Роланду Жорже из команды Марсель делает подножку. Карлос Диего Сантос заработал фол.
44'
Густаво Луис из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
44'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
43'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Марсель
42'
Туре Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Илоки Жюль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Samuel Moutoussamy заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
39'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
39'
Сакаи Хироки выбил мяч на угловой.
39'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Томассон Адриен на финте ушёл от оппонента.
39'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Н'Джие Клинтон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Жермен Валер из команды Марсель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Густаво Луис из команды Марсель делает навес
38'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
37'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Густаво Луис ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
35'
Густаво Луис наказан за толчок Лима Лукас
35'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
35'
Жермен Валер имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
35'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный навес.
Угловой
34'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
34'
Эвра Патрис из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сала Эмилиано бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
32'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
32'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
32'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Нант
31'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
30'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Лима Лукас на финте ушёл от оппонента.
30'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
30'
Илоки Жюль из команды Нант играет в стеночку с партнером по команде. Сала Эмилиано это был.
29'
Эвра Патрис из команды Марсель делает неудачный навес.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Густаво Луис.
27'
Товен Флорьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Н'Джие Клинтон на финте ушёл от оппонента.
27'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Карлос Диего Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
26'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Рами Адиль наказан за толчок Сала Эмилиано
25'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Качаниклич Алекс получил травму и заменен. Илоки Жюль выходит на поле.
24'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
23'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Нант
21'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
21'
Бамму Ясин получил травму и заменен. Томассон Адриен выходит на поле.
20'
Сала Эмилиано выбил мяч на угловой.
20'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
20'
Бамму Ясин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Бамму Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Samuel Moutoussamy из команды Нант. Это Жермен Валер заработал фол.
17'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Манданда Стив вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Качаниклич Алекс на финте ушёл от оппонента.
16'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
15'
Лима Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Лима Лукас атакует сзади соперника. Сакаи Хироки пострадал.
Фол, нарушение
15'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает подножку. Эвра Патрис заработал фол.
14'
Карлос Диего Сантос из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
14'
Туре Абдулайе из команды Нант подал угловой справа.
14'
Н'Джие Клинтон выбил мяч на угловой.
14'
Качаниклич Алекс на финте ушёл от оппонента.
13'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Ронжье Валентин получил травму и заменен. Samuel Moutoussamy выходит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
9'
Ронжье Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает навес
8'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
8'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
8'
После удара головой, который сделал Товен Флорьян мяч выносится вратарем на угловой
7'
Эвра Патрис из команды Марсель делает навес
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес
6'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бамму Ясин и мяч снова в игре
6'
Рами Адиль ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
5'
Замбо-Ангисса Андре бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
4'
Паллуа Николя ошибается в защите.
4'
Жермен Валер из команды Марсель делает навес
3'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:1 Марсель
Нант
5.6% (10)
Ничья:
27% (48)
Марсель
67.4% (120)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
36% (64)
Ничья:
23.6% (42)
Марсель:
20.2% (36)
Марсель:
3.9% (7)
Нант:
2.2% (4)
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