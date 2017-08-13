Стадион: де ла Мейно
33' Желтая карточкаБалло Фоде
63' Красная карточкаМеньян Майк
63' Желтая карточкаКорнье Бенжамин
Второй тайм
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Страсбург" забила мяч!
73'
Ие Эдгар выбил мяч на угловой.
73'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
73'
Алонсо Хуниор выбил мяч на угловой.
73'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Саади Идрисс, и мяч снова в игре
71'
Тактическая замена. Сальмье Йоанн уходит с поля и его заменяет Льенар Димитри
71'
71'
Сакко Ихсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает пас партнеру.
68'
Амаду Ибрагим из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
63'
Корнье Бенжамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
63'
Меньян Майк получает красную карточку за не спортивное поведение
63'
62'
62'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Гази Анвар.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
58'
58'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
58'
Бензия Яссин из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
58'
Мартин Йонас выбил мяч на угловой.
58'
Бензия Яссин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Биссума Ив из команды Лилль делает пас партнеру.
56'
56'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
55'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург. Это Араужо Луис заработал фол.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Тьяго Маия выбил мяч на угловой.
55'
Саади Идрисс из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
54'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Эль-Гази Анвар и мяч снова в игре
54'
53'
Саади Идрисс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает навес
53'
Биссума Ив из команды Лилль. Это Мартинеc Пабло заработал фол.
52'
52'
Да Кошта Нуну бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
52'
Сакко Ихсан из команды Страсбург делает пас партнеру.
52'
Сакко Ихсан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
51'
50'
50'
50'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
Саади Идрисс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
49'
Де Превиль Николя атакует сзади соперника. Мангане Кадер пострадал.
47'
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Мартин Йонас, и мяч снова в игре
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Nguessan Kouame из команды Лилль делает навес
46'
После дальнего удара, который нанес Бензия Яссин мяч отбит вратарем
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
44'
Тьяго Маия из команды Лилль делает навес
44'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
43'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Nguessan Kouame наказан за толчок Да Кошта Нуну
39'
39'
37'
Тактическая замена. Балло Фоде уходит с поля и его заменяет Nguessan Kouame
37'
37'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург бьет головой мимо ворот
37'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
37'
Амаду Ибрагим выбил мяч на угловой.
37'
37'
Араужо Луис наказан за толчок Лала Кенни
36'
36'
36'
Балло Фоде коснулся мяча рукой.
36'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
35'
34'
Корнье Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Балло Фоде получает желтую карточку.
33'
Балло Фоде атакует сзади соперника. Да Кошта Нуну пострадал.
32'
Балло Фоде из команды Лилль в офсайде
32'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
31'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург в офсайде
30'
30'
Тьяго Маия из команды Лилль делает подножку. Сакко Ихсан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Аолу Жан-Эде попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Сакко Ихсан из команды Страсбург делает пас партнеру.
29'
29'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
28'
Саади Идрисс наказан за толчок Меньян Майк
26'
Бензия Яссин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Сальмье Йоанн бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
25'
25'
25'
Биссума Ив выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Биссума Ив наказан за толчок Мартин Йонас
22'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль играет в стеночку. Биссума Ив был стеночкой.
22'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает неудачный навес.
21'
20'
Биссума Ив атакует сзади соперника. Аолу Жан-Эде пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
19'
Малку Кевин получил травму и заменен. Тьяго Маия выходит на поле.
19'
Де Превиль Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Малку Кевин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Малку Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
Араужо Луис из команды Лилль делает пас партнеру.
16'
Араужо Луис из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
13'
Мангане Кадер выбил мяч на угловой.
13'
12'
Мендес Тьяго получил травму и заменен. Биссума Ив выходит на поле.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Мендес Тьяго получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Лала Кенни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Малку Кевин.
8'
Саади Идрисс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Балло Фоде наказан за толчок Да Кошта Нуну
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
3'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Бензия Яссин
1'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Лилль
Страсбург
5.9% (11)
Ничья:
20% (37)
Лилль
74.1% (137)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Лилль:
30.8% (57)
1:2 Лилль:
28.6% (53)
1:1 Ничья:
15.7% (29)
0:2 Лилль:
7.6% (14)
0:0 Ничья:
2.7% (5)
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