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  5. Лига 1
Стадион:
Страсбург
1:0
Второй тайм: 74'
Лилль
0'
33' Желтая карточка
Балло Фоде
63' Красная карточка
Меньян Майк
63' Желтая карточка
Корнье Бенжамин
1:0
74' Гол
 74'
Второй тайм
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Страсбург" забила мяч!
73'
Ие Эдгар выбил мяч на угловой.
Угловой
73'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
73'
Алонсо Хуниор выбил мяч на угловой.
73'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Саади Идрисс, и мяч снова в игре
71'
Тактическая замена. Сальмье Йоанн уходит с поля и его заменяет Льенар Димитри
71'
Удар от ворот произведет Лилль
71'
Сакко Ихсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает пас партнеру.
68'
Амаду Ибрагим из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
63'
Корнье Бенжамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
63'
Меньян Майк получает красную карточку за не спортивное поведение
63'
Удар от ворот произведет Лилль
62'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
62'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Гази Анвар.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
58'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
Угловой
58'
Бензия Яссин из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
58'
Мартин Йонас выбил мяч на угловой.
58'
Бензия Яссин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Удар от ворот произведет Страсбург
57'
Биссума Ив из команды Лилль делает пас партнеру.
56'
Удар от ворот произведет Страсбург
56'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
55'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург. Это Араужо Луис заработал фол.
55'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Тьяго Маия выбил мяч на угловой.
55'
Саади Идрисс из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
54'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Эль-Гази Анвар и мяч снова в игре
54'
Удар от ворот произведет Лилль
53'
Саади Идрисс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает навес
Фол, нарушение
53'
Биссума Ив из команды Лилль. Это Мартинеc Пабло заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Лилль
52'
Да Кошта Нуну бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
52'
Сакко Ихсан из команды Страсбург делает пас партнеру.
52'
Сакко Ихсан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Ие Эдгар из команды Лилль делает навес
51'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает пас партнеру.
50'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Удар от ворот произведет Лилль
49'
Саади Идрисс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
Фол, нарушение
49'
Де Превиль Николя атакует сзади соперника. Мангане Кадер пострадал.
47'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Мартин Йонас, и мяч снова в игре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Nguessan Kouame из команды Лилль делает навес
46'
После дальнего удара, который нанес Бензия Яссин мяч отбит вратарем
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Страсбург
45'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Тьяго Маия из команды Лилль делает навес
44'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
41'
Ие Эдгар из команды Лилль в офсайде
41'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Ие Эдгар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
40'
Nguessan Kouame наказан за толчок Да Кошта Нуну
39'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
37'
Тактическая замена. Балло Фоде уходит с поля и его заменяет Nguessan Kouame
37'
Удар от ворот произведет Лилль
37'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
37'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
37'
Амаду Ибрагим выбил мяч на угловой.
37'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Араужо Луис наказан за толчок Лала Кенни
36'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Балло Фоде коснулся мяча рукой.
36'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес
35'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
34'
Корнье Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Балло Фоде получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Балло Фоде атакует сзади соперника. Да Кошта Нуну пострадал.
Офсайд
32'
Балло Фоде из команды Лилль в офсайде
32'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
Офсайд
31'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург в офсайде
30'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Тьяго Маия из команды Лилль делает подножку. Сакко Ихсан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Аолу Жан-Эде попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Сакко Ихсан из команды Страсбург делает пас партнеру.
29'
Саади Идрисс из команды Страсбург делает пас партнеру.
29'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Саади Идрисс наказан за толчок Меньян Майк
26'
Бензия Яссин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
25'
Сальмье Йоанн бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Угловой
25'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
Угловой
25'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
25'
Биссума Ив выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
24'
Биссума Ив наказан за толчок Мартин Йонас
22'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
22'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль играет в стеночку. Биссума Ив был стеночкой.
22'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Лилль
Фол, нарушение
20'
Биссума Ив атакует сзади соперника. Аолу Жан-Эде пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Удар от ворот произведет Страсбург
19'
Малку Кевин получил травму и заменен. Тьяго Маия выходит на поле.
19'
Де Превиль Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
17'
Малку Кевин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
17'
Малку Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Араужо Луис из команды Лилль делает пас партнеру.
16'
Араужо Луис из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
13'
Мангане Кадер выбил мяч на угловой.
13'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
12'
Мендес Тьяго получил травму и заменен. Биссума Ив выходит на поле.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Мендес Тьяго получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
11'
Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Лилль
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Лала Кенни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Малку Кевин.
8'
Саади Идрисс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Балло Фоде наказан за толчок Да Кошта Нуну
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Удар от ворот произведет Лилль
3'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
2'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Бензия Яссин
1'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Лилль
Страсбург
5.9% (11)
Ничья:
20% (37)
Лилль
74.1% (137)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
30.8% (57)
Лилль:
28.6% (53)
Ничья:
15.7% (29)
Лилль:
7.6% (14)
Ничья:
2.7% (5)
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