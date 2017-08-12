Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 22095
31' Желтая карточкаРу Нолан
1:0
44' ГолВада Валентин
45' Желтая карточкаАссу-Экотто Бенуа
55' Желтая карточкаСабали Юссуф
2:0
64' ГолСанхаре Юнусс
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 22095 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
93'
92'
Малком Филипе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
91'
Малком Филипе на финте ушёл от оппонента.
91'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йованович Вукашин из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
90'
Ibrahima Niane из команды Метц наносит очень неточный удар.
90'
Коад Рено выбил мяч подальше от ворот.
89'
88'
88'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает навес
88'
88'
88'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
87'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Пелленар Тео из команды Бордо сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
84'
Поблет Херонимо из команды Метц делает подножку. Кафу Жонатан заработал фол.
84'
83'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
80'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
79'
79'
79'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
78'
Менди Александр бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает пас партнеру.
78'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
77'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Менди Александр!
77'
77'
77'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Вада Валентин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
75'
74'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Кафу Жонатан, и мяч снова в игре
74'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
73'
Малком Филипе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
Тактическая замена. Филиппс Крис уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Вада Валентин коснулся мяча рукой.
69'
69'
67'
67'
Менди Александр из команды Бордо делает навес
66'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Кафу Жонатан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Санхаре Юнусс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Малком Филипе из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
64'
Нгетт Опа из команды Метц делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
62'
После дальнего удара, который нанес Нгетт Опа мяч отбит вратарем
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Менди Александр из команды Бордо делает подножку. Ньякат Мусса заработал фол.
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Ассу-Экотто Бенуа заработал фол.
58'
58'
Лерагер Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
58'
56'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Сабали Юссуф получает желтую карточку за толчок соперника.
55'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
55'
54'
54'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Поблет Херонимо из команды Метц. Это Малком Филипе заработал фол.
53'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
52'
Жуффре Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Филиппс Крис из команды Метц делает навес
51'
Санхаре Юнусс коснулся мяча рукой.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Лерагер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Филиппс Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
46'
Тактическая замена. Бишевац Милан уходит с поля и его заменяет Ньякат Мусса
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Ассу-Экотто Бенуа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
47'
Ассу-Экотто Бенуа совершает грубый фол. Малком Филипе был жертвой
46'
46'
Камано Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
44'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Вада Валентин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
44'
43'
43'
Бишевац Милан из команды Метц бьет головой мимо ворот
43'
42'
Тулалан Жереми блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
42'
Ру Нолан пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Тулалан Жереми выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Нгетт Опа возвращается на поле, всё в порядке.
38'
38'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
38'
38'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Нгетт Опа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Нгетт Опа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
34'
33'
33'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
33'
Санхаре Юнусс наказан за толчок Поблет Херонимо
32'
32'
Пелленар Тео из команды Бордо делает неудачный навес.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ру Нолан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
31'
Сабали Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
29'
28'
28'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
27'
27'
27'
27'
Малком Филипе из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Дианье Фаллу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Менди Александр наказан за толчок Дианье Фаллу
21'
21'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
19'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Ривьерес Жонатан из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
18'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Филиппс Крис из команды Метц делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
16'
Ру Нолан из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Лерагер Лукас.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
14'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
14'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
14'
Сабали Юссуф из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Коад Рено заработал фол.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Малком Филипе из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
9'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
8'
7'
Ривьерес Жонатан наказан за толчок Камано Франсуа
7'
7'
6'
Менди Александр наказан за толчок Дианье Фаллу
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Жуффре Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
4'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Коад Рено заработал фол.
2'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
1'
1'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Ру Нолан заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 2:0 Метц
Бордо
94.4% (169)
Ничья:
4.5% (8)
Метц
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бордо:
39.1% (70)
2:1 Бордо:
24% (43)
1:0 Бордо:
20.7% (37)
3:1 Бордо:
4.5% (8)
1:1 Ничья:
2.2% (4)
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