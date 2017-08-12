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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 22095
Бордо
2:0
Конец матча
Метц
0'
31' Желтая карточка
Ру Нолан
1:0
44' Гол
Вада Валентин
45' Желтая карточка
Ассу-Экотто Бенуа
55' Желтая карточка
Сабали Юссуф
2:0
64' Гол
Санхаре Юнусс
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 22095 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Удар от ворот произведет Бордо
93'
Коад Рено из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
93'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Малком Филипе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Удар от ворот произведет Метц
91'
Малком Филипе на финте ушёл от оппонента.
91'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йованович Вукашин из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
90'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Удар от ворот произведет Бордо
90'
Ibrahima Niane из команды Метц наносит очень неточный удар.
90'
Коад Рено выбил мяч подальше от ворот.
89'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает навес
88'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
Угловой
88'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
87'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Пелленар Тео из команды Бордо сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
Фол, нарушение
84'
Поблет Херонимо из команды Метц делает подножку. Кафу Жонатан заработал фол.
84'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Эн Готье
80'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
79'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
Угловой
79'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
78'
Менди Александр бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает пас партнеру.
78'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
77'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Менди Александр!
77'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
77'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Вада Валентин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
74'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Кафу Жонатан, и мяч снова в игре
Угловой
74'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
73'
Малком Филипе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
Тактическая замена. Филиппс Крис уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
69'
Вада Валентин коснулся мяча рукой.
69'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
67'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Менди Александр из команды Бордо делает навес
66'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Кафу Жонатан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Санхаре Юнусс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Малком Филипе из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
64'
Нгетт Опа из команды Метц делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
62'
После дальнего удара, который нанес Нгетт Опа мяч отбит вратарем
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
60'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
Менди Александр из команды Бордо делает подножку. Ньякат Мусса заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Ассу-Экотто Бенуа заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Метц
58'
Лерагер Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
56'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Коад Рено из команды Метц делает навес
56'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
55'
Сабали Юссуф получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
55'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
55'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Метц
54'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Поблет Херонимо из команды Метц. Это Малком Филипе заработал фол.
53'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
52'
Удар от ворот произведет Бордо
52'
Жуффре Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Филиппс Крис из команды Метц делает навес
Фол, нарушение
51'
Санхаре Юнусс коснулся мяча рукой.
51'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Лерагер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
47'
Филиппс Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
46'
Тактическая замена. Бишевац Милан уходит с поля и его заменяет Ньякат Мусса
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
47'
Ассу-Экотто Бенуа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
47'
Ассу-Экотто Бенуа совершает грубый фол. Малком Филипе был жертвой
46'
Удар от ворот произведет Метц
46'
Камано Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
44'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Вада Валентин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
44'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Бордо
43'
Бишевац Милан из команды Метц бьет головой мимо ворот
43'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Тулалан Жереми блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
42'
Ру Нолан пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Коад Рено из команды Метц делает навес
41'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Жуффре Ян из команды Метц подал угловой справа.
41'
Тулалан Жереми выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
39'
Нгетт Опа возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
38'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Нгетт Опа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Нгетт Опа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
34'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
34'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
33'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Санхаре Юнусс наказан за толчок Поблет Херонимо
32'
Удар от ворот произведет Метц
32'
Пелленар Тео из команды Бордо делает неудачный навес.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
31'
Ру Нолан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
31'
Сабали Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
30'
Ру Нолан из команды Метц делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
29'
Ру Нолан из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Удар от ворот произведет Бордо
29'
Коад Рено из команды Метц бьет головой мимо ворот
28'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
28'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
27'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
27'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Малком Филипе из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
25'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Поблет Херонимо заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Дианье Фаллу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Менди Александр наказан за толчок Дианье Фаллу
21'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Коад Рено из команды Метц делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Ривьерес Жонатан из команды Метц остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
18'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Филиппс Крис из команды Метц делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Ру Нолан из команды Метц опасно играет. Чуть не пострадал Лерагер Лукас.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
15'
Нгетт Опа из команды Метц в офсайде
15'
Ру Нолан из команды Метц делает пас партнеру.
15'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
14'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
14'
Нгетт Опа из команды Метц делает навес
Угловой
14'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
14'
Сабали Юссуф из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Коад Рено заработал фол.
11'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Малком Филипе из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Коад Рено из команды Метц делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
8'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Ривьерес Жонатан наказан за толчок Камано Франсуа
7'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
6'
Менди Александр наказан за толчок Дианье Фаллу
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
5'
Жуффре Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
4'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Коад Рено заработал фол.
2'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Метц делает навес
Фол, нарушение
1'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Ру Нолан заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 2:0 Метц
Бордо
94.4% (169)
Ничья:
4.5% (8)
Метц
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
39.1% (70)
Бордо:
24% (43)
Бордо:
20.7% (37)
Бордо:
4.5% (8)
Ничья:
2.2% (4)
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