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Стадион:
Генгам
 
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ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Генгам - ПСЖ, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Генгам - ПСЖ
Генгам
5.6% (5)
Ничья:
4.4% (4)
ПСЖ
90% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
30% (27)
ПСЖ:
21.1% (19)
ПСЖ:
13.3% (12)
ПСЖ:
10% (9)
ПСЖ:
5.6% (5)
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