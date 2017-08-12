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Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
0:0
Второй тайм: 90+'
54' Желтая карточкаБарж Сержиу
84' Желтая карточкаНаскименто Бруно
86' Желтая карточкаСемеду Алфа
|
54'
77'
84'
86'
Состав команд
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
77
Арсенио
90
Семеду
Алфа
23
Рафаэл
Коста
88
Кадис
Хондер
22
Кайо
Секко
32
Флавио
Рамос
35
Барж
Сержиу
77
Секу
Угу
17
Криш
Сантуш
30
Аурелиу
Луиш
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 90 Семеду Алфа Полузащитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 88 Кадис Хондер Нападающий
- 29 Боатенг Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Виктор Брага Вратарь
- 28 Элсинью Защитник
- 22 Куао Коффи Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 11 Оэменг Эрнест Нападающий
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Главный тренер: Машаду Мануэль
Фейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 14 Наскименто Бруно Защитник
- 35 Барж Сержиу Защитник
- 77 Секу Угу Полузащитник
- 17 Криш Сантуш Полузащитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 30 Аурелиу Луиш Полузащитник
- 8 Силва Тьягу Нападающий
- 10 Этебо Огенекаро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Алампасу Деле Вратарь
- 3 Какуба Алекс Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 15 Коджо Кассэ Полузащитник
- 20 Валенсия Хосе Нападающий
- 11 Эрмел Густаво Нападающий
- 9 Луис Энрике Нападающий
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Предыдущие игры
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 06.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Морейренсе ПЛ
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 25.07.2017 Морейренсе 2:0 Униан Мадейра ТМК
- 15.07.2017 Пенафьел 0:1 Морейренсе ТМК
- 12.07.2017 Шавиш 1:1 Морейренсе ТМК
- 08.07.2017 Варзим 0:3 Морейренсе ТМК
- 05.07.2017 Жил Висенте 0:0 Морейренсе ТМК
- 21.05.2017 Морейренсе 3:1 Порту ПЛ
- 12.05.2017 Белененсеш 1:1 Морейренсе ПЛ
- 05.05.2017 Морейренсе 2:1 Брага ПЛ
- 30.04.2017 Арока 2:2 Морейренсе ПЛ
- 24.04.2017 Морейренсе 0:0 Шавиш ПЛ
- 17.04.2017 Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе ПЛ
- 09.04.2017 Морейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 02.04.2017 Витория Сетубал 2:0 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2017 Морейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 12.03.2017 Риу Аве 3:2 Морейренсе ПЛ
- 03.03.2017 Морейренсе 0:0 Боавишта ПЛ
- 24.02.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2017 Морейренсе 1:1 Эшторил ПЛ
Фейренсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 07.08.2017 Фейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 22.07.2017 Пасуш де Феррейра 3:1 Фейренсе ТМК
- 19.07.2017 Фейренсе 1:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 18.07.2017 Фейренсе 1:2 Боавишта ТМК
- 15.07.2017 Фейренсе 1:1 Академику Визеу ТМК
- 12.07.2017 Фейренсе 2:0 Спортинг Ковилья ТМК
- 08.07.2017 Фейренсе 1:1 Оливейренсе ТМК
- 20.05.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 13.05.2017 Фейренсе 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:1 Фейренсе ПЛ
- 30.04.2017 Фейренсе 2:1 Маритиму ПЛ
- 23.04.2017 Порту 0:0 Фейренсе ПЛ
- 15.04.2017 Арока 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.04.2017 Фейренсе 0:1 Брага ПЛ
- 02.04.2017 Белененсеш 1:2 Фейренсе ПЛ
- 19.03.2017 Фейренсе 3:2 Шавиш ПЛ
- 11.03.2017 Витория Сетубал 1:2 Фейренсе ПЛ
- 04.03.2017 Фейренсе 0:1 Бенфика ПЛ
- 26.02.2017 Насьонал Мадейра 0:0 Фейренсе ПЛ
- 18.02.2017 Фейренсе 0:1 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Фейренсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 02.02.2017 Морейренсе 1:1 Фейренсе Примейра-лига
- 01.12.2016 Фейренсе 1:2 Морейренсе Кубок лиги
- 21.08.2016 Фейренсе 0:3 Морейренсе Примейра-лига
- 09.03.2014 Морейренсе 0:0 Фейренсе Португальская вторая лига
- 27.10.2013 Фейренсе 0:4 Морейренсе Португальская вторая лига
- 31.07.2013 Фейренсе 0:0 Морейренсе Кубок лиги
- 17.04.2011 Морейренсе 2:5 Фейренсе Главная лига
- 05.12.2010 Фейренсе 2:1 Морейренсе Главная лига
- 22.08.2010 Фейренсе 0:0 Морейренсе Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Порту
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Бенфика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Маритиму
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фейренсе
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Шавиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Боавишта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Авиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эшторил
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
Фейренсе производит замену. Этебо Огенекаро уходит, и Коджо Кассэ заменяет его
86'
Alfa Semedo получает желтую карточку.
84'
Наскименто Бруно получает желтую карточку.
80'
Фейренсе производит замену. Силва Тьягу уходит, и Эрмел Густаво заменяет его
77'
Морейренсе производит замену. Арсенио уходит, и Оэменг Эрнест заменяет его
64'
Морейренсе производит замену. Бруно Алмейда уходит, и Счонс Алан заменяет его
59'
Фейренсе производит замену. Аурелиу Луиш уходит, и Валенсия Хосе заменяет его
54'
Барж Сержиу получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Морейренсе производит замену. Кадис Хондер уходит, и Ronaldo Pena заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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