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Стадион:
Морейренсе
0:0
Второй тайм: 90+'
Фейренсе
0'
54' Желтая карточка
Барж Сержиу
84' Желтая карточка
Наскименто Бруно
86' Желтая карточка
Семеду Алфа
90'+5
Второй тайм
90'
Фейренсе производит замену. Этебо Огенекаро уходит, и Коджо Кассэ заменяет его
Желтая карточка
86'
Alfa Semedo получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Наскименто Бруно получает желтую карточку.
80'
Фейренсе производит замену. Силва Тьягу уходит, и Эрмел Густаво заменяет его
77'
Морейренсе производит замену. Арсенио уходит, и Оэменг Эрнест заменяет его
64'
Морейренсе производит замену. Бруно Алмейда уходит, и Счонс Алан заменяет его
59'
Фейренсе производит замену. Аурелиу Луиш уходит, и Валенсия Хосе заменяет его
Желтая карточка
54'
Барж Сержиу получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Морейренсе производит замену. Кадис Хондер уходит, и Ronaldo Pena заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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