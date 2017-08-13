- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Брага Мунисипал
2:1
Второй тайм: 76'
0:1
25' ГолПаулиньо Пауло
29' Желтая карточкаСа Педру
37' Желтая карточкаВиана Бруно
38' Желтая карточкаПаулиньо Пауло
1:1
45' ГолШадаш Бруну
50' Желтая карточкаВукчевич Никола
2:1
68' ГолФонте Руй
|
25'
0:1
29'
37'
38'
45'
1:1
50'
68'
2:1
71'
Состав команд
36
Виана
Бруно
34
Раул
Силва
10
Шадаш
Бруну
21
Орта
Рикарду
17
Фонте
Руй
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
Брага 4-4-2
- Основной состав
- 1 Матеус Лима Вратарь
- 47 Эсгаю Рикарду Защитник
- 36 Виана Бруно Защитник
- 34 Раул Силва Защитник
- 4 Жефферсон Насименто Защитник
- 10 Шадаш Бруну Полузащитник
- 27 Франсержио Родригес Полузащитник
- 35 Вукчевич Никола Полузащитник
- 21 Орта Рикарду Полузащитник
- 9 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- 17 Фонте Руй Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Морейра Андре Вратарь
- 87 Гойяно Марсело Защитник
- 11 Данило Барбоза Полузащитник
- 3 Росич Лазар Полузащитник
- 71 Нету Педру Нападающий
- 20 Паулинью Жуан Нападающий
- 26 Мартинш Фабиу Нападающий
- Главный тренер: Феррейра Абел
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 5 Пессоа Рикарду Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 15 Агбеньену Лумор Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 8 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 70 Эзе Чидера Защитник
- 19 Манафа Вилсон Полузащитник
- 14 Хакмен Эммануэль Полузащитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 9 Pires II
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Брага (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 09.08.2017 Бенфика 3:1 Брага ПЛ
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 19.07.2017 Брага 0:2 Анже ТМК
- 14.07.2017 Маритиму 1:2 Брага ТМК
- 14.07.2017 Брага 2:0 Насьонал Мадейра ТМК
- 08.07.2017 Брага 3:0 Авиш ТМК
- 08.07.2017 Пенафьел 1:2 Брага ТМК
- 05.07.2017 Варзим 1:0 Брага ТМК
- 21.05.2017 Тондела 2:0 Брага ПЛ
- 14.05.2017 Брага 4:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 05.05.2017 Морейренсе 2:1 Брага ПЛ
- 30.04.2017 Брага 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 23.04.2017 Пасуш де Феррейра 3:1 Брага ПЛ
- 15.04.2017 Брага 1:1 Порту ПЛ
- 07.04.2017 Фейренсе 0:1 Брага ПЛ
- 02.04.2017 Брага 3:3 Маритиму ПЛ
- 18.03.2017 Белененсеш 1:2 Брага ПЛ
- 11.03.2017 Шавиш 0:0 Брага ПЛ
- 04.03.2017 Брага 3:1 Арока ПЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 07.08.2017 Портимоненсе 2:1 Боавишта ПЛ
- 27.07.2017 Портимоненсе 1:5 Порту ТМК
- 22.07.2017 Портимоненсе 3:2 Фаренсе ТМК
- 22.07.2017 Портимоненсе 1:2 Лулетану ТМК
- 19.07.2017 Портимоненсе 0:1 Шеффилд Уэнсдей ТМК
- 16.07.2017 Варзим 1:2 Портимоненсе ТМК
- 15.07.2017 Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 12.07.2017 Маритиму 4:1 Портимоненсе ТМК
- 21.05.2017 Санта-Клара 1:2 Портимоненсе ПВЛ
- 14.05.2017 Портимоненсе 3:2 Ольяненсе ПВЛ
- 07.05.2017 Фреамунде 1:2 Портимоненсе ПВЛ
- 29.04.2017 Портимоненсе 3:3 Лейшоэш ПВЛ
- 23.04.2017 Академику Визеу 1:0 Портимоненсе ПВЛ
- 19.04.2017 Портимоненсе 2:1 Авиш ПВЛ
- 15.04.2017 Брага-2 2:1 Портимоненсе ПВЛ
- 09.04.2017 Портимоненсе 1:2 Жил Висенте ПВЛ
- 02.04.2017 Визела 2:1 Портимоненсе ПВЛ
- 19.03.2017 Портимоненсе 0:1 Варзим ПВЛ
- 15.03.2017 Бенфика-2 2:3 Портимоненсе ПВЛ
- 11.03.2017 Портимоненсе 2:1 Фамаликан ПВЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Риу Аве
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Портимоненсе
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Порту
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Бенфика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Брага
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Авиш
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Шавиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Эшторил
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Боавишта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Второй тайм
71'
Портимоненсе производит замену. Веллингтон Луис уходит, и Манафа Вилсон заменяет его
71'
Портимоненсе производит замену. Табата Бруно уходит, и Жорже Пиреш заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фонте Руй.
62'
Брага производит замену. Вукчевич Никола уходит, и Данило Барбоза заменяет его
61'
Брага производит замену. Орта Рикарду уходит, и Мартинш Фабиу заменяет его
50'
Вукчевич Никола получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шадаш Бруну.
38'
Паулиньо Пауло получает желтую карточку.
37'
Виана Бруно получает желтую карточку.
29'
Са Педру получает желтую карточку.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паулиньо Пауло.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация