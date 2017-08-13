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Стадион:
Брага
2:1
Второй тайм: 76'
Портимоненсе
0'
0:1
25' Гол
Паулиньо Пауло
29' Желтая карточка
Са Педру
37' Желтая карточка
Виана Бруно
38' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
1:1
45' Гол
Шадаш Бруну
50' Желтая карточка
Вукчевич Никола
2:1
68' Гол
Фонте Руй
76'
Второй тайм
71'
Портимоненсе производит замену. Веллингтон Луис уходит, и Манафа Вилсон заменяет его
71'
Портимоненсе производит замену. Табата Бруно уходит, и Жорже Пиреш заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фонте Руй.
62'
Брага производит замену. Вукчевич Никола уходит, и Данило Барбоза заменяет его
61'
Брага производит замену. Орта Рикарду уходит, и Мартинш Фабиу заменяет его
Желтая карточка
50'
Вукчевич Никола получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шадаш Бруну.
Желтая карточка
38'
Паулиньо Пауло получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Виана Бруно получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Са Педру получает желтую карточку.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паулиньо Пауло.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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