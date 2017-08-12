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Стадион: Бесса
2' Желтая карточкаЭшпинью Фабиу
0:1
29' ГолГедеш Элдер
33' Желтая карточкаБаррето Оскар
52' Желтая карточкаПеле Мамаду
56' Желтая карточкаРошинья Кошта
75' Желтая карточкаБруну Витор
1:1
76' ГолРошинья Кошта
79' Желтая карточкаМарсело Феррейра
|
29'
0:1
33'
52'
56'
75'
76'
1:1
79'
Состав команд
23
Энрике
Нуну
90
Бруну
Витор
25
Пеле
Мамаду
Боавишта 4-3-3
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 90 Бруну Витор Защитник
- 17 Карраса Моура Полузащитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 7 Ренату Сантуш Нападающий
- 29 Леонардо Руиз Нападающий
- 16 Рошинья Кошта Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шпигель Рафаэль Вратарь
- 22 Спаранья Стефан Защитник
- 20 Эду Машаду Защитник
- 95 Букия Андре Полузащитник
- 21 Таар Аймен Полузащитник
- 11 Рикардо Кларк II Нападающий
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- Главный тренер: Леал Мигель
Риу Аве 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 10 Рибейру Рубен Нападающий
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 13 Телес Бруно Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Нападающий
- 14 Караманос Тасос Нападающий
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Боавишта (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 07.08.2017 Портимоненсе 2:1 Боавишта ПЛ
- 31.07.2017 Эшпинью 1:4 Боавишта ТМК
- 28.07.2017 Шавиш 1:0 Боавишта ТМК
- 22.07.2017 Боавишта 0:0 Агеда ТМК
- 21.07.2017 Боавишта 0:0 Тондела ТМК
- 18.07.2017 Фейренсе 1:2 Боавишта ТМК
- 15.07.2017 Насьонал Мадейра 0:1 Боавишта ТМК
- 20.05.2017 Боавишта 2:2 Бенфика ПЛ
- 15.05.2017 Витория Сетубал 0:1 Боавишта ПЛ
- 06.05.2017 Боавишта 2:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 29.04.2017 Боавишта 1:0 Тондела ПЛ
- 23.04.2017 Витория Гимарайнш 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.04.2017 Боавишта 0:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 08.04.2017 Спортинг Л 4:0 Боавишта ПЛ
- 01.04.2017 Боавишта 0:1 Риу Аве ПЛ
- 17.03.2017 Эшторил 0:0 Боавишта ПЛ
- 12.03.2017 Боавишта 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.03.2017 Морейренсе 0:0 Боавишта ПЛ
- 26.02.2017 Боавишта 0:1 Порту ПЛ
- 18.02.2017 Фейренсе 0:1 Боавишта ПЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 07.08.2017 Риу Аве 1:0 Белененсеш ПЛ
- 22.07.2017 Риу Аве 0:1 Анже ТМК
- 19.07.2017 Жил Висенте 0:3 Риу Аве ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 1:0 Эшпинью ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 2:2 Фамаликан ТМК
- 20.05.2017 Риу Аве 2:0 Белененсеш ПЛ
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве ПЛ
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика ПЛ
- 29.04.2017 Насьонал Мадейра 0:2 Риу Аве ПЛ
- 21.04.2017 Риу Аве 3:0 Арока ПЛ
- 15.04.2017 Тондела 2:1 Риу Аве ПЛ
- 09.04.2017 Риу Аве 0:0 Витория Сетубал ПЛ
- 01.04.2017 Боавишта 0:1 Риу Аве ПЛ
- 19.03.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 12.03.2017 Риу Аве 3:2 Морейренсе ПЛ
- 06.03.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 25.02.2017 Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 18.02.2017 Спортинг Л 1:0 Риу Аве ПЛ
- 13.02.2017 Риу Аве 0:0 Маритиму ПЛ
- 07.02.2017 Фейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Риу Аве
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Порту
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Бенфика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Боавишта
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Шавиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Авиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эшторил
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Второй тайм
80'
Риу Аве производит замену. Баррето Оскар уходит, и Gabrielzinho заменяет его
79'
Марсело Феррейра получает желтую карточку.
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рошинья Кошта.
75'
Бруну Витор получает желтую карточку.
71'
Боавишта производит замену. Эшпинью Фабиу уходит, и Рикардо Кларк II заменяет его
68'
Риу Аве производит замену. Гедеш Элдер уходит, и Караманос Тасос заменяет его
56'
Рошинья Кошта получает желтую карточку.
55'
Боавишта производит замену. Карраса Моура уходит, и Таар Аймен заменяет его
55'
Боавишта производит замену. Ренату Сантуш уходит, и Матеуш Галиану заменяет его
52'
Пеле Мамаду получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Баррето Оскар получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гедеш Элдер.
2'
Эшпинью Фабиу получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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