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Стадион:
Боавишта
1:1
Второй тайм: 85'
Риу Аве
0'
2' Желтая карточка
Эшпинью Фабиу
0:1
29' Гол
Гедеш Элдер
33' Желтая карточка
Баррето Оскар
52' Желтая карточка
Пеле Мамаду
56' Желтая карточка
Рошинья Кошта
75' Желтая карточка
Бруну Витор
1:1
76' Гол
Рошинья Кошта
79' Желтая карточка
Марсело Феррейра
85'
Второй тайм
80'
Риу Аве производит замену. Баррето Оскар уходит, и Gabrielzinho заменяет его
Желтая карточка
79'
Марсело Феррейра получает желтую карточку.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рошинья Кошта.
Желтая карточка
75'
Бруну Витор получает желтую карточку.
71'
Боавишта производит замену. Эшпинью Фабиу уходит, и Рикардо Кларк II заменяет его
68'
Риу Аве производит замену. Гедеш Элдер уходит, и Караманос Тасос заменяет его
Желтая карточка
56'
Рошинья Кошта получает желтую карточку.
55'
Боавишта производит замену. Карраса Моура уходит, и Таар Аймен заменяет его
55'
Боавишта производит замену. Ренату Сантуш уходит, и Матеуш Галиану заменяет его
Желтая карточка
52'
Пеле Мамаду получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Баррето Оскар получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гедеш Элдер.
Желтая карточка
2'
Эшпинью Фабиу получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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