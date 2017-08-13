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Стадион:
Тондела
0:1
Второй тайм: 52'
Порту
0'
0:1
37' Гол
Абубакар Венсан
50' Желтая карточка
Мурило Энрике
50' Желтая карточка
Томане Антониу
52'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Томане Антониу получает желтую карточку.
Желтая карточка
50'
Мурило Энрике получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тондела производит замену. Эли Сильва уходит, и Томане Антониу заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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