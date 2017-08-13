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Стадион: Жоау Кардошу
0:1
37' ГолАбубакар Венсан
50' Желтая карточкаМурило Энрике
50' Желтая карточкаТомане Антониу
|
37'
0:1
50'
50'
Состав команд
22
Бруну
Давид
99
Эли
Сильва
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 24 Осорио Йордан Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 5 Пите Луиш Защитник
- 28 Вагнер де Андраде Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- 77 Мурило Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 40 Пиус Джуниор Защитник
- 10 Нуну Педру Полузащитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Са Жозе Вратарь
- 23 Рейес Диего Защитник
- 19 Лаюн Мигель Защитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Полузащитник
- 20 Андре Андре Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- Главный тренер: Sergio Conceicao
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 07.08.2017 Фейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела КЛ
- 22.07.2017 Тондела 1:2 Порту-2 ТМК
- 21.07.2017 Боавишта 0:0 Тондела ТМК
- 18.07.2017 Академика 1:1 Тондела ТМК
- 15.07.2017 Тондела 2:2 Шавиш ТМК
- 12.07.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Тондела ТМК
- 21.05.2017 Тондела 2:0 Брага ПЛ
- 13.05.2017 Арока 1:2 Тондела ПЛ
- 07.05.2017 Тондела 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 29.04.2017 Боавишта 1:0 Тондела ПЛ
- 22.04.2017 Тондела 2:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 15.04.2017 Тондела 2:1 Риу Аве ПЛ
- 09.04.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Тондела ПЛ
- 01.04.2017 Тондела 0:2 Эшторил ПЛ
- 18.03.2017 Морейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 11.03.2017 Тондела 1:4 Спортинг Л ПЛ
- 05.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Тондела ПЛ
- 25.02.2017 Тондела 1:1 Маритиму ПЛ
- 17.02.2017 Порту 4:0 Тондела ПЛ
Порту (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 09.08.2017 Порту 4:0 Эшторил ПЛ
- 02.08.2017 Жил Висенте 1:3 Порту ТМК
- 30.07.2017 Порту 4:0 Депортиво ТМК
- 27.07.2017 Портимоненсе 1:5 Порту ТМК
- 23.07.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту ТМК
- 20.07.2017 Гвадалахара 2:2 Порту ТМК
- 18.07.2017 Крус Асуль 0:0 Порту ТМК
- 21.05.2017 Морейренсе 3:1 Порту ПЛ
- 14.05.2017 Порту 4:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 06.05.2017 Маритиму 1:1 Порту ПЛ
- 29.04.2017 Шавиш 0:2 Порту ПЛ
- 23.04.2017 Порту 0:0 Фейренсе ПЛ
- 15.04.2017 Брага 1:1 Порту ПЛ
- 08.04.2017 Порту 3:0 Белененсеш ПЛ
- 01.04.2017 Бенфика 1:1 Порту ПЛ
- 19.03.2017 Порту 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 14.03.2017 Ювентус 1:0 Порту ЛЧ
- 10.03.2017 Арока 0:4 Порту ПЛ
- 04.03.2017 Порту 7:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 26.02.2017 Боавишта 0:1 Порту ПЛ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Порту: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 17.02.2017 Порту 4:0 Тондела Примейра-лига
- 18.09.2016 Тондела 0:0 Порту Примейра-лига
- 04.04.2016 Порту 0:1 Тондела Примейра-лига
- 28.11.2015 Тондела 0:1 Порту Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Риу Аве
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Бенфика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Фейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тондела
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Авиш
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Шавиш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Эшторил
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Боавишта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Второй тайм
50'
Томане Антониу получает желтую карточку.
50'
Мурило Энрике получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тондела производит замену. Эли Сильва уходит, и Томане Антониу заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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