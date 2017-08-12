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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
1:3
Конец матча
14' Желтая карточкаБен-Юссеф Сиам
0:1
37' ГолХассан Махмуд
0:2
41' ПенальтиНоймайр Маркус
43' Желтая карточкаФофана Мамаду
1:2
43' ГолАкбаба Эмре
48' Желтая карточкаНоймайр Маркус
56' Желтая карточкаСакей Айзаак
1:3
86' ГолSamuel Emem Eduok
86' Желтая карточкаSamuel Emem Eduok
90' Желтая карточкаДурак Абдулла
|
14'
37'
0:1
41'
0:2
43'
43'
1:2
48'
56'
86'
1:3
90'
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- Риу Реми Вратарь
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 2 Сакей Айзаак Защитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- Serge Mbilla Etame Полузащитник
- 7 Efecan Karaca Полузащитник
- Маниатис Яннис Полузащитник
- 38 Фофана Мамаду Полузащитник
- 89 Гассама Ламин Полузащитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Haydar Yilmaz Вратарь
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 16 Ландель Гуй Полузащитник
- 88 Taha Yalciner Полузащитник
- 91 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 24 Нефиз Эмре Нападающий
- 51 Tolga Tekin
- Welinton I
- Yusuf Coban
- Главный тренер: Сафет Сушич
Касымпаша
- Основной состав
- 1 Кёсе Рамазан Вратарь
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 13 Бен-Юссеф Сиам Защитник
- 6 Садику Лорет Защитник
- 88 Сари Вейсел Защитник
- 90 Попов Страхил Защитник
- 15 Мурильо Хон Полузащитник
- 7 Хассан Махмуд Полузащитник
- 77 Ноймайр Маркус Полузащитник
- 8 Павелка Давид Полузащитник
- 10 Бюйюк Адем Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Бирничан Эрай Вратарь
- 95 Кула Мерт Защитник
- 11 Samuel Emem Eduok Полузащитник
- 18 Hasan Bilal Полузащитник
- 43 Менса Бернард Полузащитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 96 Burak Turan
- 17 Michael Rangel
- 20 Ahmed Ildiz
- Главный тренер: Kemal Ozdes
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 05.08.2017 Аланьяспор 3:3 Антальяспор ТМК
- 30.07.2017 Аланьяспор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 29.07.2017 Аланьяспор 1:3 Эйбар ТМК
- 25.07.2017 Аланьяспор 2:1 Астерас ТМК
- 23.07.2017 Аланьяспор 0:3 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 03.06.2017 Ризеспор 1:0 Аланьяспор С
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 22.05.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор С
- 14.05.2017 Аланьяспор 4:2 Карабюкспор С
- 06.05.2017 Коньяспор 2:3 Аланьяспор С
- 29.04.2017 Кайсериспор 3:0 Аланьяспор С
- 22.04.2017 Аланьяспор 0:1 Османлыспор С
- 08.04.2017 Газиантепспор 2:3 Аланьяспор С
- 01.04.2017 Аланьяспор 3:1 Касымпаша С
- 25.03.2017 Аланьяспор 5:4 Бандырмаспор ТМК
- 19.03.2017 Бурсаспор 1:3 Аланьяспор С
- 10.03.2017 Аланьяспор 2:3 Фенербахче С
- 05.03.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 20.02.2017 Трабзонспор 0:0 Аланьяспор С
Касымпаша (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.08.2017 Касымпаша 3:1 Истанбулспор ТМК
- 26.07.2017 Штуттгарт 5:0 Касымпаша ТМК
- 21.07.2017 Касымпаша 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд ТМК
- 02.06.2017 Генчлербирлиги 1:0 Касымпаша С
- 27.05.2017 Касымпаша 0:3 Антальяспор С
- 20.05.2017 Бешикташ 4:1 Касымпаша С
- 16.05.2017 Коньяспор 2:0 Касымпаша К
- 12.05.2017 Касымпаша 4:2 Ризеспор С
- 06.05.2017 Галатасарай 1:3 Касымпаша С
- 30.04.2017 Касымпаша 0:2 Акхисар Беледиеспор С
- 27.04.2017 Касымпаша 3:2 Коньяспор К
- 21.04.2017 Карабюкспор 0:0 Касымпаша С
- 10.04.2017 Касымпаша 1:1 Коньяспор С
- 05.04.2017 Ризеспор 2:2 Касымпаша К
- 01.04.2017 Аланьяспор 3:1 Касымпаша С
- 18.03.2017 Касымпаша 3:2 Османлыспор С
- 11.03.2017 Газиантепспор 0:2 Касымпаша С
- 05.03.2017 Кайсериспор 2:2 Касымпаша С
- 28.02.2017 Касымпаша 2:0 Ризеспор К
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Касымпаша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Карабюкспор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Галатасарай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бурсаспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Аланьяспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Дурак Абдулла получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Павелка Давид уходит, и Дурак Абдулла заменяет его
86'
Samuel Emem Eduok получает желтую карточку.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuel Emem Eduok.
84'
Аланьяспор производит замену. Маниатис Яннис уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
84'
Аланьяспор производит замену. Мбилла Этаме уходит, и Yusuf Coban заменяет его
78'
Касымпаша производит замену. Ноймайр Маркус уходит, и Менса Бернард заменяет его
63'
Аланьяспор производит замену. Сакей Айзаак уходит, и Алкылыч Дженк Ахмет заменяет его
60'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Samuel Emem Eduok заменяет его
56'
Сакей Айзаак получает желтую карточку.
48'
Ноймайр Маркус получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.
43'
Фофана Мамаду получает желтую карточку.
41'
Г О О О О О Л - Ноймайр Маркус из команды Касымпаша забивает пенальти
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хассан Махмуд.
14'
Бен-Юссеф Сиам получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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