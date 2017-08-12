  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Аланьяспор
1:3
Конец матча
Касымпаша
0'
14' Желтая карточка
Бен-Юссеф Сиам
0:1
37' Гол
Хассан Махмуд
0:2
41' Пенальти
Ноймайр Маркус
43' Желтая карточка
Фофана Мамаду
1:2
43' Гол
Акбаба Эмре
48' Желтая карточка
Ноймайр Маркус
56' Желтая карточка
Сакей Айзаак
1:3
86' Гол
Samuel Emem Eduok
86' Желтая карточка
Samuel Emem Eduok
90' Желтая карточка
Дурак Абдулла
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Дурак Абдулла получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Павелка Давид уходит, и Дурак Абдулла заменяет его
Желтая карточка
86'
Samuel Emem Eduok получает желтую карточку.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuel Emem Eduok.
84'
Аланьяспор производит замену. Маниатис Яннис уходит, и Нефиз Эмре заменяет его

84'
Аланьяспор производит замену. Мбилла Этаме уходит, и Yusuf Coban заменяет его
78'
Касымпаша производит замену. Ноймайр Маркус уходит, и Менса Бернард заменяет его
63'
Аланьяспор производит замену. Сакей Айзаак уходит, и Алкылыч Дженк Ахмет заменяет его
60'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Samuel Emem Eduok заменяет его
Желтая карточка
56'
Сакей Айзаак получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Ноймайр Маркус получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.
Желтая карточка
43'
Фофана Мамаду получает желтую карточку.
Описание гола
41'
Г О О О О О Л - Ноймайр Маркус из команды Касымпаша забивает пенальти
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хассан Махмуд.
Желтая карточка
14'
Бен-Юссеф Сиам получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация