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Стадион:
Трабзонспор
1:1
Второй тайм: 72'
Коньяспор
0'
0:1
3' Гол
Фофана Морике
1:1
10' Гол
Йилмаз Бурак
34' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
37' Желтая карточка
Перейра Жоау
37' Желтая карточка
Фофана Морике
50' Желтая карточка
Скубич Нейц
52' Желтая карточка
Дюрица Ян
72'
Второй тайм
71'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Фол, нарушение
70'
Моке Вильфрид из команды Коньяспор. Это Йилмаз Бурак заработал фол.
70'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Тактическая замена. Бонгонда Тео уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
69'
Удар от ворот произведет Коньяспор
69'
Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
69'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
68'
Чамдалы Али из команды Коньяспор бьет головой мимо ворот
Угловой
68'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой слева.
67'
Шахинер Омер Али имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
67'
Альварадо Эстебан из команды Трабзонспор отвел угрозу отличным подкатом
67'
Фофана Морике на финте ушёл от оппонента.
67'
Араз Муса из команды Коньяспор делает пас партнеру.
67'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Моке Вильфрид из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Беро Матуш.
66'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
66'
Милошевич Дени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
65'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Туран Али.
Травма, повреждение
64'
Озторун Ферхат возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
64'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает неудачный навес.
64'
Удар от ворот произведет Коньяспор
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Озторун Ферхат получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Озторун Ферхат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Беро Матуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
62'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
61'
Чамдалы Али из команды Коньяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
60'
Араз Муса наказан за толчок Куцка Юрай
Фол, нарушение
58'
Демирок Угур наказан за толчок Туран Али
58'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Чамдалы Али наказан за толчок Йилмаз Бурак
57'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
57'
Шахинер Омер Али имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Араз Муса из команды Коньяспор делает пас партнеру.
57'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников.
56'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Траоре Абду II получил травму и заменен. Араз Муса выходит на поле.
55'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
Травма, повреждение
55'
Траоре Абду II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
53'
Траоре Абду II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
52'
Дюрица Ян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Дюрица Ян совершает грубый фол. Траоре Абду II был жертвой
52'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
50'
Скубич Нейц получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Скубич Нейц совершает грубый фол. Мас Эмануэль был жертвой
Фол, нарушение
50'
Скубич Нейц наказан за толчок Шахан Олджай
49'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
48'
Фофана Морике наказан за толчок Перейра Жоау
48'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бонгонда Тео бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
47'
Бонгонда Тео на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
46'
Милошевич Дени из команды Коньяспор в офсайде
46'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Чамдалы Али
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шахинер Омер Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает подножку. Йонссон Йенс заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Скубич Нейц заработал фол.
Офсайд
46'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
46'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Игроки ФК "Коньяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Удар от ворот произведет Коньяспор
45'
Бонгонда Тео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
45'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
45'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Офсайд
43'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
43'
Йилмаз Бурак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
43'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
42'
Удар от ворот произведет Коньяспор
42'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
40'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
40'
Туран Али возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
40'
Перейра Жоау наказан за толчок Фофана Морике
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Йилмаз Бурак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
40'
Туран Али получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
38'
Туран Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Туран Али.
38'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
37'
Фофана Морике получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
37'
Перейра Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
35'
Фофана Морике наказан за толчок Шахан Олджай
35'
Альварадо Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Шахинер Омер Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Язиджи Юсуф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Язиджи Юсуф совершает грубый фол. Йонссон Йенс был жертвой
Фол, нарушение
33'
Моке Вильфрид получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Угловой
33'
Траоре Абду II из команды Коньяспор подал угловой слева.
Травма, повреждение
32'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Язиджи Юсуф выбил мяч на угловой.
32'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Йилмаз Бурак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
30'
Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Коньяспор
29'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
28'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Удар от ворот произведет Коньяспор
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
25'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор. Это Йилмаз Бурак заработал фол.
Фол, нарушение
24'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Скубич Нейц заработал фол.
23'
Альварадо Эстебан вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает навес
Фол, нарушение
22'
Скубич Нейц совершает грубый фол. Мас Эмануэль был жертвой
22'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
21'
Скубич Нейц коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
20'
Фофана Морике бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
19'
Куцка Юрай выбил мяч на угловой.
19'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
18'
Удар от ворот произведет Коньяспор
18'
Йокушлу Окай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
16'
Удар от ворот произведет Коньяспор
Фол, нарушение
16'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
Фол, нарушение
15'
Куцка Юрай наказан за толчок Йонссон Йенс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Шахан Олджай пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
14'
Бонгонда Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Траоре Абду II из команды Коньяспор подал угловой слева.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Фофана Морике на финте ушёл от оппонента.
10'
Мас Эмануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йилмаз Бурак из клуба "Трабзонспор" отправил мяч головой в ворота.
10'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
10'
Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
10'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор делает подножку. Куцка Юрай заработал фол.
10'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
9'
Шахинер Омер Али наказан за толчок Шахан Олджай
9'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шахинер Омер Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Йокушлу Окай совершает грубый фол. Йонссон Йенс был жертвой
7'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
7'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Туран Али
Фол, нарушение
6'
Перейра Жоау наказан за толчок Фофана Морике
6'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
5'
Дюрица Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
5'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
5'
Скубич Нейц выбил мяч на угловой.
5'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
4'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор делает подножку. Куцка Юрай заработал фол.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фофана Морике!
3'
Фофана Морике оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Йокушлу Окай ошибается в защите.
1'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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