Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
1:1
Второй тайм: 72'
0:1
3' ГолФофана Морике
1:1
10' ГолЙилмаз Бурак
34' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
37' Желтая карточкаПерейра Жоау
37' Желтая карточкаФофана Морике
50' Желтая карточкаСкубич Нейц
52' Желтая карточкаДюрица Ян
Второй тайм
71'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
70'
Моке Вильфрид из команды Коньяспор. Это Йилмаз Бурак заработал фол.
70'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Тактическая замена. Бонгонда Тео уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
69'
69'
Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
69'
68'
Чамдалы Али из команды Коньяспор бьет головой мимо ворот
68'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой слева.
67'
Шахинер Омер Али имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
67'
Альварадо Эстебан из команды Трабзонспор отвел угрозу отличным подкатом
67'
Фофана Морике на финте ушёл от оппонента.
67'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Моке Вильфрид из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Беро Матуш.
66'
66'
Милошевич Дени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Туран Али.
64'
Озторун Ферхат возвращается на поле, всё в порядке.
64'
64'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает неудачный навес.
64'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Озторун Ферхат получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Озторун Ферхат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Беро Матуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
62'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Чамдалы Али из команды Коньяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Араз Муса наказан за толчок Куцка Юрай
58'
Демирок Угур наказан за толчок Туран Али
58'
57'
Чамдалы Али наказан за толчок Йилмаз Бурак
57'
57'
Шахинер Омер Али имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников.
56'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Траоре Абду II получил травму и заменен. Араз Муса выходит на поле.
55'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
55'
Траоре Абду II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
53'
Траоре Абду II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Дюрица Ян получает желтую карточку.
52'
Дюрица Ян совершает грубый фол. Траоре Абду II был жертвой
52'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Скубич Нейц получает желтую карточку.
50'
Скубич Нейц совершает грубый фол. Мас Эмануэль был жертвой
50'
Скубич Нейц наказан за толчок Шахан Олджай
49'
Туран Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор делает навес
48'
Фофана Морике наказан за толчок Перейра Жоау
48'
48'
Бонгонда Тео бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
47'
Бонгонда Тео на финте ушёл от оппонента.
46'
Милошевич Дени из команды Коньяспор в офсайде
46'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Чамдалы Али
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
49'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает подножку. Йонссон Йенс заработал фол.
47'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Скубич Нейц заработал фол.
46'
46'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Игроки ФК "Коньяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
45'
Бонгонда Тео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
45'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
45'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
43'
43'
Йилмаз Бурак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
43'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
42'
42'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Туран Али возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Перейра Жоау наказан за толчок Фофана Морике
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Йилмаз Бурак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Туран Али получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Туран Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Туран Али.
38'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Фофана Морике получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Перейра Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Фофана Морике наказан за толчок Шахан Олджай
35'
Альварадо Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Язиджи Юсуф получает желтую карточку.
34'
Язиджи Юсуф совершает грубый фол. Йонссон Йенс был жертвой
33'
Моке Вильфрид получает жёлтую карточку за толчок соперника.
33'
Траоре Абду II из команды Коньяспор подал угловой слева.
32'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Язиджи Юсуф выбил мяч на угловой.
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Йилмаз Бурак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
28'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
25'
25'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор. Это Йилмаз Бурак заработал фол.
24'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Скубич Нейц заработал фол.
23'
Альварадо Эстебан вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает навес
22'
Скубич Нейц совершает грубый фол. Мас Эмануэль был жертвой
22'
21'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Скубич Нейц коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
20'
Фофана Морике бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
19'
Куцка Юрай выбил мяч на угловой.
19'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
18'
18'
Йокушлу Окай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
16'
16'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Йокушлу Окай.
15'
Куцка Юрай наказан за толчок Йонссон Йенс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Шахан Олджай пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
14'
Бонгонда Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Траоре Абду II из команды Коньяспор подал угловой слева.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Фофана Морике на финте ушёл от оппонента.
10'
Мас Эмануэль сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йилмаз Бурак из клуба "Трабзонспор" отправил мяч головой в ворота.
10'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
10'
Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор делает подножку. Куцка Юрай заработал фол.
10'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
9'
Шахинер Омер Али наказан за толчок Шахан Олджай
9'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Йокушлу Окай совершает грубый фол. Йонссон Йенс был жертвой
7'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Туран Али
6'
Перейра Жоау наказан за толчок Фофана Морике
6'
Бонгонда Тео из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
5'
Дюрица Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
5'
Скубич Нейц выбил мяч на угловой.
5'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор делает подножку. Куцка Юрай заработал фол.
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фофана Морике!
3'
Фофана Морике оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
3'
Йокушлу Окай ошибается в защите.
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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