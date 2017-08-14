4:1
Конец матча
1:0
16' ГолЧигерчи Толга
18' Желтая карточкаБолдрин Фернандо
18' Желтая карточкаБеланда Юнес
19' Желтая карточкаGonzalo Espinoza
1:1
29' ГолГюлен Левент
2:1
35' ГолБеланда Юнес
3:1
37' ГолГомис Бафетимби
40' Желтая карточкаTiago Lopes
85' Вторая желтая карточкаTiago Lopes
4:1
88' ГолГомис Бафетимби
90' Желтая карточкаГюмюш Синан
Второй тайм
93'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Баджи Стефан из команды Кайсериспор делает подножку. Гюмюш Синан заработал фол.
91'
Гюмюш Синан получает желтую карточку за споры
91'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
90'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Баджи Стефан из команды Кайсериспор делает подножку. Дердийок Эрен заработал фол.
89'
88'
Линнес Мартин сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомис Бафетимби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Линнес Мартин из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
87'
После дальнего удара, который нанес Тюрюдж Дениз мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Беланда Юнес уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
86'
86'
Муянги Биа Джеффри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
85'
УДАЛЕНИЕ! Tiago Lopes отправляется на отдых за толчок соперника. Рефери показал прямую красную!
85'
Tiago Lopes наказан за толчок Родригес Гарри II
85'
85'
84'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
84'
Муслера Фернандо выбил мяч на угловой.
84'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает подножку. Вурал Гюрай заработал фол.
83'
Родригес Гарри II наказан за толчок Tiago Lopes
83'
Баджи Стефан из команды Кайсериспор делает подножку. Беланда Юнес заработал фол.
82'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Гюнтер Корай
81'
80'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай в офсайде
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомис Бафетимби, и мяч снова в игре
79'
Линнес Мартин из команды Галатасарай сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
79'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
78'
78'
78'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай остановил атаку, перехватив мяч.
78'
75'
73'
73'
Булут Умут из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
73'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тактическая замена. Н'Диайе Папа уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
72'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает подножку. Муянги Биа Джеффри заработал фол.
72'
71'
71'
Тактическая замена. Гьян Асамоа уходит с поля и его заменяет Муянги Биа Джеффри
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
71'
70'
70'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
69'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
69'
68'
66'
65'
65'
Гол, который забил Гомис Бафетимби не засчитан.
65'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
65'
64'
64'
Беланда Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
60'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает подножку. Мариано Феррейра заработал фол.
59'
58'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает подножку. Фернандо Режес заработал фол.
57'
Родригес Гарри II наказан за толчок Вурал Гюрай
57'
57'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
56'
Тактическая замена. Гонсало Эспиноса уходит с поля и его заменяет Баджи Стефан
55'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор. Это Мариано Феррейра заработал фол.
55'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
54'
53'
53'
Чигерчи Толга не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
53'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
52'
52'
52'
52'
52'
51'
51'
Гьян Асамоа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Гомис Бафетимби наказан за толчок Tiago Lopes
49'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор в офсайде
49'
Булут Умут возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Булут Умут получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Булут Умут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
47'
46'
Гюлен Левент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Мендеш Райан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фернандо Режес из команды Галатасарай остановил атаку, перехватив мяч.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Н'Диайе Папа возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Н'Диайе Папа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
44'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Гонсало Эспиноса совершает грубый фол. Н'Диайе Папа был жертвой
43'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
42'
42'
41'
40'
Tiago Lopes сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
40'
Tiago Lopes совершает грубый фол. Линнес Мартин был жертвой
40'
40'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
40'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
39'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
39'
Гюлен Левент выбил мяч на угловой.
39'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомис Бафетимби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
36'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает подножку. Гонсало Эспиноса заработал фол.
35'
Гомис Бафетимби сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Беланда Юнес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
34'
34'
34'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
32'
Tiago Lopes наказан за толчок Родригес Гарри II
32'
Гонсало Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
31'
Сэпунару Кристиан выбил мяч на угловой.
31'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
31'
29'
Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гюлен Левент из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
29'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
29'
Азиз Сердар выбил мяч на угловой.
29'
28'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает подножку. Гюлен Левент заработал фол.
27'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
27'
Н'Диайе Папа наказан за толчок Гонсало Эспиноса
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
24'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
21'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Фернандо Режес выбил мяч подальше от ворот.
19'
Гонсало Эспиноса сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Гонсало Эспиноса совершает грубый фол. Чигерчи Толга был жертвой
19'
18'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор в офсайде
18'
Беланда Юнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
18'
Болдрин Фернандо получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает подножку. Булут Умут заработал фол.
16'
Родригес Гарри II сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чигерчи Толга записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
16'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Гюлен Левент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
14'
Н'Диайе Папа возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Н'Диайе Папа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Гюлен Левент блокирует соперника. Н'Диайе Папа заработал своей команде штрафной.
12'
12'
11'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
После штрафного удара,который нанес Майкон Перейра мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
11'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
10'
10'
9'
После дальнего удара, который нанес Беланда Юнес мяч отбит вратарем
8'
Булут Умут коснулся мяча рукой.
7'
6'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Майкон Перейра заработал фол.
5'
5'
3'
2'
2'
Гонсало Эспиноса из команды Кайсериспор делает подножку. Беланда Юнес заработал фол.
1'
Беланда Юнес коснулся мяча рукой.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кайсериспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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