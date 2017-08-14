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Стадион:
Галатасарай
4:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
16' Гол
Чигерчи Толга
18' Желтая карточка
Болдрин Фернандо
18' Желтая карточка
Беланда Юнес
19' Желтая карточка
Gonzalo Espinoza
1:1
29' Гол
Гюлен Левент
2:1
35' Гол
Беланда Юнес
3:1
37' Гол
Гомис Бафетимби
40' Желтая карточка
Tiago Lopes
85' Вторая желтая карточка
Tiago Lopes
4:1
88' Гол
Гомис Бафетимби
90' Желтая карточка
Гюмюш Синан
90'+3
Второй тайм
93'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Баджи Стефан из команды Кайсериспор делает подножку. Гюмюш Синан заработал фол.
Желтая карточка
91'
Гюмюш Синан получает желтую карточку за споры
91'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
91'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
90'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Баджи Стефан из команды Кайсериспор делает подножку. Дердийок Эрен заработал фол.
89'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Линнес Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомис Бафетимби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Линнес Мартин из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
87'
После дальнего удара, который нанес Тюрюдж Дениз мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Беланда Юнес уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
86'
Удар от ворот произведет Галатасарай
86'
Муянги Биа Джеффри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
86'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
85'
УДАЛЕНИЕ! Tiago Lopes отправляется на отдых за толчок соперника. Рефери показал прямую красную!
Фол, нарушение
85'
Tiago Lopes наказан за толчок Родригес Гарри II
85'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
Угловой
84'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
84'
Муслера Фернандо выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
84'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает подножку. Вурал Гюрай заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Родригес Гарри II наказан за толчок Tiago Lopes
Фол, нарушение
83'
Баджи Стефан из команды Кайсериспор делает подножку. Беланда Юнес заработал фол.
82'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Гюнтер Корай
81'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
80'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай в офсайде
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомис Бафетимби, и мяч снова в игре
79'
Линнес Мартин из команды Галатасарай сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
79'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
78'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
78'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай остановил атаку, перехватив мяч.
78'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
75'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Галатасарай
73'
Булут Умут из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
73'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тактическая замена. Н'Диайе Папа уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
Фол, нарушение
72'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает подножку. Муянги Биа Джеффри заработал фол.
72'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
71'
Тактическая замена. Гьян Асамоа уходит с поля и его заменяет Муянги Биа Джеффри
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
71'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Удар от ворот произведет Галатасарай
69'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
69'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
68'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
65'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
Описание гола
65'
Гол, который забил Гомис Бафетимби не засчитан.
65'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
64'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
64'
Беланда Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает подножку. Мариано Феррейра заработал фол.
59'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор делает подножку. Фернандо Режес заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Родригес Гарри II наказан за толчок Вурал Гюрай
57'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
56'
Тактическая замена. Гонсало Эспиноса уходит с поля и его заменяет Баджи Стефан
Фол, нарушение
55'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор. Это Мариано Феррейра заработал фол.
55'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
54'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Чигерчи Толга не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
53'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
52'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
52'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
52'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Галатасарай
51'
Гьян Асамоа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
50'
Гомис Бафетимби наказан за толчок Tiago Lopes
Офсайд
49'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор в офсайде
Травма, повреждение
49'
Булут Умут возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Булут Умут получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Булут Умут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
47'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Гюлен Левент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Мендеш Райан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фернандо Режес из команды Галатасарай остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Травма, повреждение
45'
Н'Диайе Папа возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Н'Диайе Папа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
44'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Гонсало Эспиноса совершает грубый фол. Н'Диайе Папа был жертвой
43'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
42'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает навес
41'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
40'
Tiago Lopes сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
40'
Tiago Lopes совершает грубый фол. Линнес Мартин был жертвой
40'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
40'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
40'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
39'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
39'
Гюлен Левент выбил мяч на угловой.
39'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Беланда Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гомис Бафетимби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
36'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает подножку. Гонсало Эспиноса заработал фол.
35'
Гомис Бафетимби сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Беланда Юнес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
34'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
Фол, нарушение
34'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Tiago Lopes наказан за толчок Родригес Гарри II
32'
Гонсало Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
31'
Сэпунару Кристиан выбил мяч на угловой.
31'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
31'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гюлен Левент из клуба "Кайсериспор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
29'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
29'
Азиз Сердар выбил мяч на угловой.
29'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает навес
Фол, нарушение
28'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает подножку. Гюлен Левент заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает подножку. Тюрюдж Дениз заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Н'Диайе Папа наказан за толчок Гонсало Эспиноса
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
24'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
21'
Лунг Силвиу вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Фернандо Режес выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
19'
Гонсало Эспиноса сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
19'
Гонсало Эспиноса совершает грубый фол. Чигерчи Толга был жертвой
19'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
18'
Гьян Асамоа из команды Кайсериспор в офсайде
Желтая карточка
18'
Беланда Юнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
18'
Болдрин Фернандо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
17'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает подножку. Булут Умут заработал фол.
16'
Родригес Гарри II сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чигерчи Толга записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
16'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
15'
Гюлен Левент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
Травма, повреждение
14'
Н'Диайе Папа возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Н'Диайе Папа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Гюлен Левент блокирует соперника. Н'Диайе Папа заработал своей команде штрафной.
12'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
11'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
После штрафного удара,который нанес Майкон Перейра мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
11'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
10'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает навес
9'
После дальнего удара, который нанес Беланда Юнес мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
8'
Булут Умут коснулся мяча рукой.
7'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
Фол, нарушение
6'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает подножку. Майкон Перейра заработал фол.
5'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает навес
3'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
Фол, нарушение
2'
Гонсало Эспиноса из команды Кайсериспор делает подножку. Беланда Юнес заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Беланда Юнес коснулся мяча рукой.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кайсериспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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