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Стадион: Malatya Inonu Stadium
3:0
Второй тайм: 80'
1:0
11' ГолБутаиб Халид
54' Желтая карточкаПинту Тьягу
2:0
55' ПенальтиБаразит Насер
62' Желтая карточкаЧюрюксу Нуман
3:0
78' ГолБутаиб Халид
|
11'
1:0
54'
55'
2:0
62'
78'
3:0
Состав команд
Малатьяспор
- Основной состав
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 28 Акча Мурат Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 9 Бутаиб Халид Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 27 Шебаке Иссам Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 11 Тозлу Эрен Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- 14 Okechukwu Godson Azubuike
- Запасные игроки
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 19 М'Ба Сандей Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 39 Арас Ахмет Нападающий
- 99 Айте Джонатан Нападающий
- 88 Emanuel Dening
- 35 Aytac Kara II
- 16 Sadik Ciftpinar
- 18 Sincere Seth
- 77 Bugra Cagiran
- Главный тренер: Саглам Эртугрул
Османлыспор
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 77 Тьеви Бифума Полузащитник
- 8 Лаваль Рахим Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 40 Качар Тугай Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 28 Hasan Kilic I
- Запасные игроки
- 12 Арыкан Хакан Вратарь
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 17 Регаттен Адриен Защитник
- 3 Шукала Лукаш Защитник
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 49 Тисделл Тоня Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 9 Найир Умут Нападающий
- Главный тренер: Булнет Уйгун
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.08.2017 Карабюкспор 1:1 Малатьяспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Малатьяспор 1:1 Аданаспор ТМК
- 20.05.2017 Сивасспор 4:0 Малатьяспор ПЛТ
- 14.05.2017 Малатьяспор 1:1 Болуспор ПЛТ
- 08.05.2017 Адана Демирспор 1:2 Малатьяспор ПЛТ
- 03.05.2017 Бандырмаспор 5:0 Малатьяспор ПЛТ
- 29.04.2017 Малатьяспор 1:0 Гёзтепе ПЛТ
- 22.04.2017 Гиресунспор 1:1 Малатьяспор ПЛТ
- 18.04.2017 Малатьяспор 1:2 Эскишехирспор ПЛТ
- 09.04.2017 Умраниеспор 1:0 Малатьяспор ПЛТ
- 01.04.2017 Малатьяспор 1:0 Элазыгспор ПЛТ
- 18.03.2017 Манисаспор 0:2 Малатьяспор ПЛТ
- 11.03.2017 Малатьяспор 2:1 Шанлыурфаспор ПЛТ
- 05.03.2017 Балыкесирспор 2:2 Малатьяспор ПЛТ
- 26.02.2017 Малатьяспор 2:0 Алтынорду ПЛТ
- 20.02.2017 Газиантеп ББ 1:2 Малатьяспор ПЛТ
- 11.02.2017 Малатьяспор 3:1 Денизлиспор ПЛТ
- 29.01.2017 Самсунспор 3:0 Малатьяспор ПЛТ
- 21.01.2017 Малатьяспор 2:1 Мерсин Идманюрду ПЛТ
Османлыспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Османлыспор 1:2 Карабюкспор ТМК
- 27.07.2017 Османлыспор 0:1 Аль-Кадисия ТМК
- 03.06.2017 Бешикташ 4:0 Османлыспор С
- 28.05.2017 Османлыспор 1:2 Ризеспор С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 14.05.2017 Османлыспор 0:4 Акхисар Беледиеспор С
- 08.05.2017 Карабюкспор 1:0 Османлыспор С
- 01.05.2017 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 22.04.2017 Аланьяспор 0:1 Османлыспор С
- 09.04.2017 Кайсериспор 1:4 Османлыспор С
- 02.04.2017 Османлыспор 0:2 Газиантепспор С
- 18.03.2017 Касымпаша 3:2 Османлыспор С
- 11.03.2017 Османлыспор 1:1 Бурсаспор С
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Османлыспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 23.02.2017 Османлыспор 0:3 Олимпиакос ЛЕ
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 16.02.2017 Олимпиакос 0:0 Османлыспор ЛЕ
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Малатьяспор
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Касымпаша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Коньяспор
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Трабзонспор
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Карабюкспор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Галатасарай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бешикташ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бурсаспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Османлыспор
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Аланьяспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бутаиб Халид.
75'
Османлыспор производит замену. Лаваль Рахим уходит, и Тисделл Тоня заменяет его
74'
Малатьяспор производит замену. Murat Yildirim уходит, и Перейра Мишель заменяет его
66'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Aytac Kara заменяет его
62'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
61'
Османлыспор производит замену. Хасан Килич уходит, и Чагиран Муса заменяет его
60'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Найир Умут заменяет его
55'
Г О О О О О Л - Баразит Насер из команды Малатьяспор забивает пенальти
54'
Пинту Тьягу получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бутаиб Халид.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Inonu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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