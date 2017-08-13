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Стадион:
Малатьяспор
3:0
Второй тайм: 80'
Османлыспор
0'
1:0
11' Гол
Бутаиб Халид
54' Желтая карточка
Пинту Тьягу
2:0
55' Пенальти
Баразит Насер
62' Желтая карточка
Чюрюксу Нуман
3:0
78' Гол
Бутаиб Халид
80'
Второй тайм
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бутаиб Халид.
75'
Османлыспор производит замену. Лаваль Рахим уходит, и Тисделл Тоня заменяет его
74'
Малатьяспор производит замену. Murat Yildirim уходит, и Перейра Мишель заменяет его
66'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Aytac Kara заменяет его
Желтая карточка
62'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
61'
Османлыспор производит замену. Хасан Килич уходит, и Чагиран Муса заменяет его
60'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Найир Умут заменяет его
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Баразит Насер из команды Малатьяспор забивает пенальти
Желтая карточка
54'
Пинту Тьягу получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бутаиб Халид.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Inonu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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