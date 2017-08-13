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Стадион:
Бешикташ
2:0
Второй тайм: 81'
Антальяспор
0'
12' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
32' Желтая карточка
Данило Кампос
45' Желтая карточка
Челюстка Ондржей
1:0
45' Гол
Пепе Кеплер
45' Желтая карточка
Эль-Кабир Мустафа
58' Желтая карточка
Тошич Душко
64' Желтая карточка
Анжело Диего
2:0
64' Пенальти
Тосун Дженк
81'
Второй тайм
81'
Удар от ворот произведет Бешикташ
81'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Анжело Диего исполняет штрафной удар, но его блокируют
79'
Тактическая замена. Эль-Кабир Мустафа уходит с поля и его заменяет Гюрал Эмре
Фол, нарушение
79'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Шарлес Фернандо заработал фол.
79'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
76'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Игрок из команды Антальяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Удар от ворот произведет Антальяспор
75'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Удар от ворот произведет Антальяспор
74'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
74'
Талиска Андерсон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Удар от ворот произведет Бешикташ
73'
Это'О Самюэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Анжело Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
71'
Хатчинсон Атиба коснулся мяча рукой.
71'
Удар от ворот произведет Бешикташ
71'
Дурсун Салих отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Анжело Диего из команды Антальяспор делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Игрок из команды Антальяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Карабулут Айдын навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает подножку. Майкон Маркес заработал фол.
69'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Это'О Самюэль из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
68'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
68'
Боффин Рууд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Анжело Диего совершает грубый фол. Эркин Джанер был жертвой
67'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает подножку. Майкон Маркес заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
64'
Г О О О О О Л - Тосун Дженк из команды Бешикташ забивает пенальти
Желтая карточка
64'
Анжело Диего получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
ПЕНАЛЬТИ! – Анжело Диего фолит в штрафной площади. Тосун Дженк пострадал
63'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
63'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
62'
Тактическая замена. Данило Кампос уходит с поля и его заменяет Карабулут Айдын
61'
Майкон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Майкон Маркес из команды Антальяспор. Это Бабель Райан заработал фол.
60'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
59'
Дурсун Салих наказан за толчок Фабрисио Агосто
59'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает навес
59'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой слева.
59'
Бек Андреас выбил мяч на угловой.
58'
Айтач Сакыб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Тошич Душко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Тошич Душко совершает грубый фол. Шарлес Фернандо был жертвой
57'
Удар от ворот произведет Бешикташ
57'
Дурсун Салих из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
57'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Эль-Кабир Мустафа заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Антальяспор
56'
Тосун Дженк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Удар от ворот произведет Бешикташ
55'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
55'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Майкон Маркес.
Фол, нарушение
54'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Айтач Сакыб заработал фол.
53'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Анжело Диего из команды Антальяспор делает навес
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Фол, нарушение
51'
Тошич Душко совершает грубый фол. Это'О Самюэль был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Тосун Дженк коснулся мяча рукой.
48'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает навес
48'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Йылдырым Зеки заработал фол.
Травма, повреждение
47'
Шарлес Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Шарлес Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Шарлес Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
50'
Эль-Кабир Мустафа получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Эркин Джанер сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пепе Кеплер из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
49'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Майкон Маркес из команды Антальяспор. Это Бабель Райан заработал фол.
48'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
Желтая карточка
48'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор был наказан за старое нарушение.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Удар от ворот произведет Антальяспор
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Эль-Кабир Мустафа из команды Антальяспор бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Майкон Маркес из команды Антальяспор подал угловой слева.
45'
Это'О Самюэль имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
Фол, нарушение
43'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ. Это Шарлес Фернандо заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает подножку. Майкон Маркес заработал фол.
42'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
41'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает навес
Угловой
41'
Данило Кампос из команды Антальяспор разыграл угловой с левого угла.
41'
Бек Андреас выбил мяч на угловой.
41'
Майкон Маркес из команды Антальяспор делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
40'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Айтач Сакыб заработал фол.
40'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
После дальнего удара, который нанес Шарлес Фернандо мяч отбит вратарем
39'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Майкон Маркес из команды Антальяспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает навес
38'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Майкон Маркес из команды Антальяспор делает навес
Фол, нарушение
37'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Йылдырым Зеки заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Шарлес Фернандо заработал фол.
36'
Боффин Рууд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Кордейро Сандро получил травму и заменен. Йылдырым Зеки выходит на поле.
Фол, нарушение
35'
Майкон Маркес из команды Антальяспор делает подножку. Эркин Джанер заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Удар от ворот произведет Антальяспор
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Кордейро Сандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
33'
Кордейро Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
32'
Данило Кампос из команды Антальяспор был наказан за старое нарушение.
32'
Куарежма Рикарду отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
32'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сфолил, но рефери указал продолжить игру.
Офсайд
31'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
29'
Кордейро Сандро из команды Антальяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Бешикташ
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
25'
Анжело Диего бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
25'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Шарлес Фернандо заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Антальяспор
23'
После удара головой, который сделал Пепе Кеплер мяч попадает в перекладину
23'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Майкон Маркес наказан за толчок Куарежма Рикарду
22'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
20'
Бек Андреас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Фол, нарушение
18'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Дурсун Салих заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Матч остановлен
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Майкон Маркес из команды Антальяспор делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
14'
Данило Кампос из команды Антальяспор. Это Талиска Андерсон заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
Травма, повреждение
13'
Дурсун Салих возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
13'
Озьякуп Огузхан возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
12'
Эль-Кабир Мустафа наказан за толчок Бек Андреас
12'
Майкон Маркес из команды Антальяспор делает навес
Травма, повреждение
12'
Дурсун Салих получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Озьякуп Огузхан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
12'
Озьякуп Огузхан получает желтую карточку.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
10'
Дурсун Салих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
10'
Озьякуп Огузхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
10'
Озьякуп Огузхан совершает грубый фол. Дурсун Салих был жертвой
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
После дальнего удара, который нанес Куарежма Рикарду мяч отбит вратарем
9'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
9'
Дурсун Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
8'
Данило Кампос выбил мяч на угловой.
8'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
8'
Майкон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
8'
Анжело Диего выбил мяч на угловой.
7'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Фол, нарушение
6'
Майкон Маркес из команды Антальяспор. Это Эркин Джанер заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Это'О Самюэль заработал фол.
5'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Эль-Кабир Мустафа из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Антальяспор
3'
Эркин Джанер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
2'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
2'
Айтач Сакыб выбил мяч на угловой.
2'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
1'
Удар от ворот произведет Антальяспор
Фол, нарушение
1'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
1'
Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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