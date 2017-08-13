Стадион: Vodafone Stadyumu
2:0
Второй тайм: 81'
12' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
32' Желтая карточкаДанило Кампос
45' Желтая карточкаЧелюстка Ондржей
1:0
45' ГолПепе Кеплер
45' Желтая карточкаЭль-Кабир Мустафа
58' Желтая карточкаТошич Душко
64' Желтая карточкаАнжело Диего
2:0
64' ПенальтиТосун Дженк
Второй тайм
81'
81'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Анжело Диего исполняет штрафной удар, но его блокируют
79'
Тактическая замена. Эль-Кабир Мустафа уходит с поля и его заменяет Гюрал Эмре
79'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Шарлес Фернандо заработал фол.
79'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
76'
76'
Игрок из команды Антальяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Удар от ворот произведет Антальяспор
75'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Удар от ворот произведет Антальяспор
74'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
74'
Талиска Андерсон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
73'
Это'О Самюэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Анжело Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
71'
Хатчинсон Атиба коснулся мяча рукой.
71'
71'
Дурсун Салих отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Анжело Диего из команды Антальяспор делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Игрок из команды Антальяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
70'
Карабулут Айдын навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
69'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Это'О Самюэль из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
68'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
68'
Боффин Рууд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Анжело Диего совершает грубый фол. Эркин Джанер был жертвой
67'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Г О О О О О Л - Тосун Дженк из команды Бешикташ забивает пенальти
64'
Анжело Диего получает желтую карточку.
64'
ПЕНАЛЬТИ! – Анжело Диего фолит в штрафной площади. Тосун Дженк пострадал
63'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
63'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
62'
Тактическая замена. Данило Кампос уходит с поля и его заменяет Карабулут Айдын
61'
Майкон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Майкон Маркес из команды Антальяспор. Это Бабель Райан заработал фол.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Дурсун Салих наказан за толчок Фабрисио Агосто
59'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает навес
59'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой слева.
59'
Бек Андреас выбил мяч на угловой.
58'
Айтач Сакыб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Тошич Душко получает желтую карточку.
58'
Тошич Душко совершает грубый фол. Шарлес Фернандо был жертвой
57'
57'
Дурсун Салих из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников.
57'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Эль-Кабир Мустафа заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Антальяспор
56'
Тосун Дженк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
55'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Майкон Маркес.
54'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ. Это Айтач Сакыб заработал фол.
53'
53'
Анжело Диего из команды Антальяспор делает навес
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена из-за технических проблем.
51'
Тошич Душко совершает грубый фол. Это'О Самюэль был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Тосун Дженк коснулся мяча рукой.
48'
48'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает навес
48'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Йылдырым Зеки заработал фол.
47'
Шарлес Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Шарлес Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Шарлес Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Эль-Кабир Мустафа получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Эркин Джанер сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пепе Кеплер из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
49'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Майкон Маркес из команды Антальяспор. Это Бабель Райан заработал фол.
48'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
48'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор был наказан за старое нарушение.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Удар от ворот произведет Антальяспор
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Эль-Кабир Мустафа из команды Антальяспор бьет головой мимо ворот
45'
Майкон Маркес из команды Антальяспор подал угловой слева.
45'
Это'О Самюэль имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
43'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ. Это Шарлес Фернандо заработал фол.
42'
42'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
41'
41'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает навес
41'
Данило Кампос из команды Антальяспор разыграл угловой с левого угла.
41'
Бек Андреас выбил мяч на угловой.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Айтач Сакыб заработал фол.
40'
39'
После дальнего удара, который нанес Шарлес Фернандо мяч отбит вратарем
39'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Майкон Маркес из команды Антальяспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает навес
38'
38'
37'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает подножку. Йылдырым Зеки заработал фол.
37'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Шарлес Фернандо заработал фол.
36'
Боффин Рууд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Кордейро Сандро получил травму и заменен. Йылдырым Зеки выходит на поле.
35'
Майкон Маркес из команды Антальяспор делает подножку. Эркин Джанер заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Удар от ворот произведет Антальяспор
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Кордейро Сандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Кордейро Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Данило Кампос из команды Антальяспор был наказан за старое нарушение.
32'
Куарежма Рикарду отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сфолил, но рефери указал продолжить игру.
31'
Тосун Дженк из команды Бешикташ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Кордейро Сандро из команды Антальяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
27'
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
25'
Анжело Диего бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Шарлес Фернандо заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Антальяспор
23'
После удара головой, который сделал Пепе Кеплер мяч попадает в перекладину
23'
22'
Майкон Маркес наказан за толчок Куарежма Рикарду
22'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
20'
Бек Андреас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
18'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Дурсун Салих заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Матч остановлен
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Майкон Маркес из команды Антальяспор делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Данило Кампос из команды Антальяспор. Это Талиска Андерсон заработал фол.
13'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
13'
Дурсун Салих возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Озьякуп Огузхан возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Эль-Кабир Мустафа наказан за толчок Бек Андреас
12'
12'
Дурсун Салих получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Озьякуп Огузхан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Озьякуп Огузхан получает желтую карточку.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Дурсун Салих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Озьякуп Огузхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Озьякуп Огузхан совершает грубый фол. Дурсун Салих был жертвой
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
После дальнего удара, который нанес Куарежма Рикарду мяч отбит вратарем
9'
9'
Дурсун Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Данило Кампос выбил мяч на угловой.
8'
8'
Майкон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Анжело Диего выбил мяч на угловой.
7'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
6'
6'
Майкон Маркес из команды Антальяспор. Это Эркин Джанер заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает подножку. Это'О Самюэль заработал фол.
5'
4'
4'
Эль-Кабир Мустафа из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Антальяспор
3'
Эркин Джанер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Айтач Сакыб выбил мяч на угловой.
2'
1'
Удар от ворот произведет Антальяспор
1'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
1'
Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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