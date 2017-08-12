Стадион: Bornova Stadium
2:2
Конец матча
0:1
5' ГолПотук Алпер
1:1
8' ГолКаштру Андре
23' Желтая карточкаРотман Райко
2:1
57' ГолСкарионе Эсекьель
2:2
64' ГолШкртел Мартин
89' Желтая карточкаСарыоглу Сабри
90' Желтая карточкаКаштру Андре
90' Желтая карточкаБету Антониу
90' Желтая карточкаMuhammed Samed Karakoc
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
95'
Тактическая замена. Скарионе Эсекьель уходит с поля и его заменяет Кылыч Доганай
94'
Muhammed Samed Karakoc получает желтую карточку.
94'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Каштру Андре.
94'
94'
Скарионе Эсекьель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
93'
Бету Антониу получил жёлтую карточку за затяжку времени.
93'
Шкртел Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
93'
Яхович Адис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Каштру Андре получает желтую карточку за споры
92'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
92'
92'
Halil Akbunar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес
91'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Гилас Набиль уходит с поля и его заменяет Бингол Тайфур
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Яхович Адис.
89'
89'
Сарыоглу Сабри получает желтую карточку за споры
88'
88'
Игроки ФК "Гёзтепе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
85'
Тактическая замена. Нойштедтер Роман уходит с поля и его заменяет Muhammed Samed Karakoc
85'
Яхович Адис нарушает правила. Топал Мехмет пострадал
84'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
84'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе делает навес
83'
82'
82'
Вальбуэна Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
79'
Яхович Адис нарушает правила. Шкртел Мартин пострадал
78'
77'
77'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Тактическая замена. Гуффран Йоан уходит с поля и его заменяет Halil Akbunar
76'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
76'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
76'
Шахешух Атиф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
75'
Leo Schwechlen из команды Гёзтепе делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
74'
Leo Schwechlen возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Leo Schwechlen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Leo Schwechlen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Ahmethan Koese коснулся мяча рукой.
72'
72'
Скарионе Эсекьель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
71'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
70'
68'
68'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Ahmethan Koese
68'
Тактическая замена. Дирар Набиль уходит с поля и его заменяет Шахешух Атиф
68'
Kadu наказан за толчок Ван Перси Робин
67'
Скарионе Эсекьель бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
67'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе играет в стеночку. Гилас Набиль был стеночкой.
66'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе опасно играет. Чуть не пострадал Вальбуэна Матьё.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шкртел Мартин из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
64'
64'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Гуффран Йоан наказан за толчок Кейбаши Исмаил
59'
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Скарионе Эсекьель!
57'
Соуза Жосеф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
56'
Потук Алпер коснулся мяча рукой.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
54'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
54'
После дальнего удара, который нанес Гуффран Йоан мяч отбит вратарем
53'
53'
Потук Алпер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
52'
52'
52'
52'
Топал Мехмет бьет в штангу головой и упускает момент забить!
51'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
51'
Ван Перси Робин исполняет штрафной удар, но его блокируют
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Kadu из команды Гёзтепе делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
50'
Топал Мехмет наказан за толчок Яхович Адис
49'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Kadu из команды Гёзтепе. Это Потук Алпер заработал фол.
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Leo Schwechlen нарушает правила. Ван Перси Робин пострадал
47'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
47'
46'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
44'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
43'
Скарионе Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
43'
Каштру Андре выбил мяч на угловой.
43'
42'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
42'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
38'
Яхович Адис из команды Гёзтепе. Это Кейбаши Исмаил заработал фол.
38'
38'
Ван Перси Робин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
38'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
37'
37'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает подножку. Leo Schwechlen заработал фол.
33'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе в офсайде
33'
Яхович Адис нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Яхович Адис.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Kadu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
28'
28'
Соуза Жосеф наказан за толчок Гилас Набиль
27'
Кейбаши Исмаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает навес
26'
Яхович Адис нарушает правила. Соуза Жосеф пострадал
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
26'
Кейбаши Исмаил наказан за толчок Яхович Адис
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Потук Алпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Ротман Райко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Ротман Райко совершает грубый фол. Потук Алпер был жертвой
23'
Потук Алпер из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
23'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
23'
Яхович Адис нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
21'
Вальбуэна Матьё бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Ротман Райко из команды Гёзтепе. Это Дирар Набиль заработал фол.
19'
18'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Скарионе Эсекьель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает подножку. Скарионе Эсекьель заработал фол.
18'
Ван Перси Робин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
17'
Сарыоглу Сабри выбил мяч на угловой.
17'
Потук Алпер из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Яхович Адис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Гилас Набиль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
14'
Kadu выбил мяч на угловой.
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
13'
Яхович Адис из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
11'
Яхович Адис из команды Гёзтепе в офсайде
11'
Яхович Адис из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игроки ФК "Гёзтепе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
8'
Яхович Адис сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Каштру Андре отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
8'
Яхович Адис из команды Гёзтепе делает передачу одноклубнику.
8'
Демирель Волкан ошибается в защите.
8'
Leo Schwechlen из команды Гёзтепе делает навес
8'
7'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает подножку. Leo Schwechlen заработал фол.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
5'
Кейбаши Исмаил сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Потук Алпер эффектным ударом переправил мяч в ворота.
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
5'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
4'
3'
3'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
1'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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