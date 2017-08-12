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Стадион:
Гёзтепе
2:2
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
5' Гол
Потук Алпер
1:1
8' Гол
Каштру Андре
23' Желтая карточка
Ротман Райко
2:1
57' Гол
Скарионе Эсекьель
2:2
64' Гол
Шкртел Мартин
89' Желтая карточка
Сарыоглу Сабри
90' Желтая карточка
Каштру Андре
90' Желтая карточка
Бету Антониу
90' Желтая карточка
Muhammed Samed Karakoc
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
95'
Тактическая замена. Скарионе Эсекьель уходит с поля и его заменяет Кылыч Доганай
Желтая карточка
94'
Muhammed Samed Karakoc получает желтую карточку.

Фол, нарушение
94'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Каштру Андре.
94'
Удар от ворот произведет Фенербахче
94'
Скарионе Эсекьель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
Желтая карточка
93'
Бету Антониу получил жёлтую карточку за затяжку времени.
93'
Шкртел Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
93'
Яхович Адис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Каштру Андре получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
92'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
92'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Halil Akbunar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес
91'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Гилас Набиль уходит с поля и его заменяет Бингол Тайфур
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
89'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Яхович Адис.
89'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
Желтая карточка
89'
Сарыоглу Сабри получает желтую карточку за споры
88'
Удар от ворот произведет Фенербахче
88'
Игроки ФК "Гёзтепе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
86'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
85'
Тактическая замена. Нойштедтер Роман уходит с поля и его заменяет Muhammed Samed Karakoc
Фол, нарушение
85'
Яхович Адис нарушает правила. Топал Мехмет пострадал
Фол, нарушение
84'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
84'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе делает навес
83'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
82'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
82'
Вальбуэна Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Яхович Адис нарушает правила. Шкртел Мартин пострадал
78'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Бету Антониу вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Тактическая замена. Гуффран Йоан уходит с поля и его заменяет Halil Akbunar
Фол, нарушение
76'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
76'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
76'
Шахешух Атиф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
75'
Leo Schwechlen из команды Гёзтепе делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
Травма, повреждение
74'
Leo Schwechlen возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Leo Schwechlen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Leo Schwechlen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
72'
Ahmethan Koese коснулся мяча рукой.
72'
Удар от ворот произведет Фенербахче
72'
Скарионе Эсекьель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
71'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
70'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
68'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Ahmethan Koese
68'
Тактическая замена. Дирар Набиль уходит с поля и его заменяет Шахешух Атиф
Фол, нарушение
68'
Kadu наказан за толчок Ван Перси Робин
67'
Скарионе Эсекьель бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
67'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе играет в стеночку. Гилас Набиль был стеночкой.
Фол, нарушение
66'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе опасно играет. Чуть не пострадал Вальбуэна Матьё.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает навес
64'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шкртел Мартин из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
64'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
60'
Гуффран Йоан наказан за толчок Кейбаши Исмаил
59'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Скарионе Эсекьель!
57'
Соуза Жосеф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Потук Алпер коснулся мяча рукой.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
54'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
54'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
54'
После дальнего удара, который нанес Гуффран Йоан мяч отбит вратарем
53'
Бету Антониу вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Потук Алпер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Фенербахче
52'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает навес
52'
Бету Антониу вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Топал Мехмет бьет в штангу головой и упускает момент забить!
51'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
51'
Ван Перси Робин исполняет штрафной удар, но его блокируют
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
50'
Kadu из команды Гёзтепе делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Топал Мехмет наказан за толчок Яхович Адис
49'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Kadu из команды Гёзтепе. Это Потук Алпер заработал фол.
48'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Leo Schwechlen нарушает правила. Ван Перси Робин пострадал
47'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
47'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
44'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
43'
Скарионе Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
43'
Каштру Андре выбил мяч на угловой.
43'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
42'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
40'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
Фол, нарушение
38'
Яхович Адис из команды Гёзтепе. Это Кейбаши Исмаил заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
38'
Ван Перси Робин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
38'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
37'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Дирар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
34'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает подножку. Leo Schwechlen заработал фол.
Офсайд
33'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе в офсайде
33'
Яхович Адис нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Яхович Адис.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Kadu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
28'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
28'
Соуза Жосеф наказан за толчок Гилас Набиль
27'
Кейбаши Исмаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает навес
Фол, нарушение
26'
Яхович Адис нарушает правила. Соуза Жосеф пострадал
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
26'
Кейбаши Исмаил наказан за толчок Яхович Адис
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Потук Алпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
23'
Ротман Райко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Ротман Райко совершает грубый фол. Потук Алпер был жертвой
23'
Потук Алпер из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
23'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Яхович Адис нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
21'
Вальбуэна Матьё бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
20'
Ротман Райко из команды Гёзтепе. Это Дирар Набиль заработал фол.
19'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Скарионе Эсекьель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает подножку. Скарионе Эсекьель заработал фол.
18'
Ван Перси Робин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
17'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
17'
Сарыоглу Сабри выбил мяч на угловой.
17'
Потук Алпер из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Яхович Адис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Гилас Набиль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
14'
Kadu выбил мяч на угловой.
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
13'
Яхович Адис из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
11'
Яхович Адис из команды Гёзтепе в офсайде
11'
Яхович Адис из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игроки ФК "Гёзтепе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
10'
Гуффран Йоан из команды Гёзтепе в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
8'
Яхович Адис сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Каштру Андре отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
8'
Яхович Адис из команды Гёзтепе делает передачу одноклубнику.
8'
Демирель Волкан ошибается в защите.
8'
Leo Schwechlen из команды Гёзтепе делает навес
8'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает подножку. Leo Schwechlen заработал фол.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
6'
Ван Перси Робин из команды Фенербахче в офсайде
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
5'
Кейбаши Исмаил сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Потук Алпер эффектным ударом переправил мяч в ворота.
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
5'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
4'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
2'
Гилас Набиль из команды Гёзтепе делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Скарионе Эсекьель из команды Гёзтепе делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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