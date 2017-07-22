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Стадион:
Карабах
 
Позже
Шериф
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Шериф, который состоится 25.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Карабах - Шериф
Карабах
63.6% (21)
Ничья:
15.2% (5)
Шериф
21.2% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Карабах:
30.3% (10)
Карабах:
24.2% (8)
Ничья:
12.1% (4)
Шериф:
12.1% (4)
Карабах:
9.1% (3)
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