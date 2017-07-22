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Стадион: Имени Тофика Бахрамова
Предыдущие игры
Карабах (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.07.2017 Самтредия 0:1 Карабах ЛЧ
- 11.07.2017 Карабах 5:0 Самтредия ЛЧ
- 02.07.2017 Брондбю 5:1 Карабах ТМК
- 28.06.2017 Динамо Москва 1:0 Карабах ТМК
- 20.06.2017 Карабах 0:1 Ахмат ТМК
- 05.05.2017 Карабах 2:0 Габала К
- 29.04.2017 Нефтчи 1:2 Карабах ПЛ
- 23.04.2017 Карабах 2:1 Сумгаит ПЛ
- 16.04.2017 Интер Баку 0:3 Карабах ПЛ
- 09.04.2017 Карабах 0:0 Габала ПЛ
- 05.04.2017 Карабах 0:0 Нефтчи К
- 02.04.2017 Карабах 2:1 Кяпаз ПЛ
- 30.03.2017 Нефтчи 0:2 Карабах К
- 19.03.2017 Зира 0:0 Карабах ПЛ
- 14.03.2017 Карабах 1:0 АЗАЛ ПЛ
- 04.03.2017 Сумгаит 0:4 Карабах ПЛ
- 28.02.2017 Карабах 0:1 Интер Баку ПЛ
- 19.02.2017 Габала 2:0 Карабах ПЛ
- 12.02.2017 Кяпаз 0:1 Карабах ПЛ
- 08.02.2017 Карабах 2:0 Зира ПЛ
Шериф (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 22.07.2017 Шериф 2:2 Зимбру НД
- 19.07.2017 Кукес 2:1 Шериф ЛЧ
- 16.07.2017 Дачия 1:1 Шериф НД
- 12.07.2017 Шериф 1:0 Кукес ЛЧ
- 09.07.2017 Шериф 5:0 Заря Бельцы НД
- 30.05.2017 Шериф 1:1 Дачия НД
- 25.05.2017 Шериф 5:0 Заря Бельцы К
- 21.05.2017 Унгень 0:6 Шериф НД
- 16.05.2017 Петрокуб 1:1 Шериф К
- 12.05.2017 Шериф 7:1 Саксан НД
- 07.05.2017 Динамо-Авто 0:0 Шериф НД
- 03.05.2017 Петрокуб 0:2 Шериф НД
- 30.04.2017 Шериф 4:1 Сперанца НД
- 26.04.2017 Милсами 0:1 Шериф К
- 14.04.2017 Шериф 1:2 Академия Кишинёв НД
- 09.04.2017 Зимбру 0:1 Шериф НД
- 05.04.2017 Шериф 0:1 Дачия НД
- 16.03.2017 Заря Бельцы 0:2 Шериф НД
- 11.03.2017 Шериф 5:0 Милсами НД
- 04.03.2017 Шериф 4:0 Петрокуб НД
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 11 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Шериф, который состоится 25.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Шериф, который состоится 25.07.2017.
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Прогнозы на матч Карабах - Шериф
Карабах
63.6% (21)
Ничья:
15.2% (5)
Шериф
21.2% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Карабах:
30.3% (10)
1:0 Карабах:
24.2% (8)
1:1 Ничья:
12.1% (4)
1:2 Шериф:
12.1% (4)
2:0 Карабах:
9.1% (3)
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